[{"available":true,"c_guid":"86077135-fa47-4529-a855-f404437cec43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2019. októberben a fogyasztói árak átlagosan 2,9 százalékkal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál. Az elmúlt egy évben a szeszes italok, dohányáruk és az élelmiszerek ára emelkedett jelentős mértékben.","shortLead":"2019. októberben a fogyasztói árak átlagosan 2,9 százalékkal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál. Az elmúlt...","id":"20191108_A_serteshus_nagyobbat_dragult_mint_amennyivel_az_atlagkereset_nott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86077135-fa47-4529-a855-f404437cec43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f779f87-485b-46fe-a8fb-ba577e6cefb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191108_A_serteshus_nagyobbat_dragult_mint_amennyivel_az_atlagkereset_nott","timestamp":"2019. november. 08. 11:35","title":"A sertéshús nagyobbat drágult, mint amennyivel az átlagkereset nőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57d1019b-8804-45fe-b7df-d46a9e6b58d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezető a tervek szerint tavasszal már visszatér.","shortLead":"A műsorvezető a tervek szerint tavasszal már visszatér.","id":"20191108_Kiderult_ki_lesz_Krug_Emilia_utodja_az_ATVben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57d1019b-8804-45fe-b7df-d46a9e6b58d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94025f82-4828-4260-9fe2-3f53d1964fd5","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Kiderult_ki_lesz_Krug_Emilia_utodja_az_ATVben","timestamp":"2019. november. 08. 18:14","title":"Kiderült, ki lesz Krug Emília utódja az ATV-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83aef2e1-b27f-4059-a85a-963929f23b23","c_author":"Muck Tibor","category":"360","description":"A HVG Top 500-ban szereplő cégek adatainak legkritikusabb számolgatása is azt mutatja, hogy gyorsabban gyarapodtak, mint a magyar GDP. ","shortLead":"A HVG Top 500-ban szereplő cégek adatainak legkritikusabb számolgatása is azt mutatja, hogy gyorsabban gyarapodtak...","id":"20191109_Top_500_Akik_sajat_erobol_nyertek__es_veszitettek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83aef2e1-b27f-4059-a85a-963929f23b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d964d0d-3620-475b-8612-9134ae15ad41","keywords":null,"link":"/360/20191109_Top_500_Akik_sajat_erobol_nyertek__es_veszitettek","timestamp":"2019. november. 09. 10:01","title":"Top 500: Akad itthon nagy cég, amely saját erőből is tud nyerni – vagy veszíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Míg a Fidesz Gulyás Gergelyéket okolja, Orbán Viktor azért megköszönte a türelmet. Parfümfogás és ritkán látható, de annál látványosabb természeti jelenség. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Míg a Fidesz Gulyás Gergelyéket okolja, Orbán Viktor azért megköszönte a türelmet. Parfümfogás és ritkán látható, de...","id":"20191108_Radar360_Tuntetokre_haritjak_a_kaoszt_durva_halalos_baleset_Ujpesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df97c67-c24d-4480-ac6d-f75708d080ec","keywords":null,"link":"/360/20191108_Radar360_Tuntetokre_haritjak_a_kaoszt_durva_halalos_baleset_Ujpesten","timestamp":"2019. november. 08. 17:30","title":"Radar360: Tüntetőkre hárítják a káoszt, durva halálos baleset Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5be08f8-8e99-4c29-b090-18430fb4153c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ingyen termékcsomagokért lehet jelentkezni, majd visszajelzéseket küldeni. ","shortLead":"Ingyen termékcsomagokért lehet jelentkezni, majd visszajelzéseket küldeni. ","id":"20191109_A_vasarlokkal_tesztelteti_uj_termekeit_a_lengyel_Aldi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5be08f8-8e99-4c29-b090-18430fb4153c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce826bf6-a0f2-40ad-ada6-6cc45fca29cb","keywords":null,"link":"/kkv/20191109_A_vasarlokkal_tesztelteti_uj_termekeit_a_lengyel_Aldi","timestamp":"2019. november. 09. 10:58","title":"A vásárlókkal tesztelteti új termékeit a lengyel Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e791b28-9215-4306-bfde-6c0dcd3c1653","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Freedom House szerint a világ internetező felhasználóinak 89 százalékát figyelik meg valamilyen módon a kormányok. Ez nagyjából 3 milliárd embert jelent.","shortLead":"Az amerikai Freedom House szerint a világ internetező felhasználóinak 89 százalékát figyelik meg valamilyen módon...","id":"20191109_internet_felhasznalo_megfigyeles_kozossegi_oldal_freedom_house","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e791b28-9215-4306-bfde-6c0dcd3c1653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a51239f-9b76-49be-9d09-6bb3f133af03","keywords":null,"link":"/tudomany/20191109_internet_felhasznalo_megfigyeles_kozossegi_oldal_freedom_house","timestamp":"2019. november. 09. 19:03","title":"Nem paranoia, ez tény: 10 internetezőből 9 embert megfigyel a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65637c6e-1ecd-4574-a1c4-67a16bbf4338","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pilóta Arad közelében döntött az út megszakítása mellett. ","shortLead":"A pilóta Arad közelében döntött az út megszakítása mellett. ","id":"20191108_Rosszul_lett_egy_utas_Budapesten_szallt_le_a_torok_legitarsasag_londoni_jarata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65637c6e-1ecd-4574-a1c4-67a16bbf4338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3056a785-dbd7-439b-ae21-0efa0de3dc2c","keywords":null,"link":"/vilag/20191108_Rosszul_lett_egy_utas_Budapesten_szallt_le_a_torok_legitarsasag_londoni_jarata","timestamp":"2019. november. 08. 14:50","title":"Rosszul lett egy utas, Budapesten szállt le a Turkish Airlines londoni járata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1cf52fc-d6f5-40a6-a3c9-28ddfc6dc2bd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vasárnap több mint száz helyen tombolt bozót- és erdőtűz Ausztrália Új-Dél-Wales és Queensland államában, s miközben a hatóságok szerint a hét közepén érkező újabb meleghullám miatt tovább súlyosbodik a helyzet, három ember is tűzhalált szenvedett.","shortLead":"Vasárnap több mint száz helyen tombolt bozót- és erdőtűz Ausztrália Új-Dél-Wales és Queensland államában, s miközben...","id":"20191110_Ausztraliaban_elszabadult_a_pokol__megallithatatlanul_terjednek_a_tuzek_harom_halott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1cf52fc-d6f5-40a6-a3c9-28ddfc6dc2bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3308914-3f2e-4be4-8004-f7458d659611","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Ausztraliaban_elszabadult_a_pokol__megallithatatlanul_terjednek_a_tuzek_harom_halott","timestamp":"2019. november. 10. 09:45","title":"Ausztráliában elszabadult a pokol – megállíthatatlanul terjednek a tüzek, három halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]