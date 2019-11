Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6388def-1bd8-4c7b-acea-570b708c28a4","c_author":"Györfi András - Halász Rita - Pataki Gábor ","category":"gazdasag","description":"Folytatjuk a kriptopénzek világát bemutató sorozatunkat: a Kriptopénz ABC most a kriptopénz-kereskedés alapjait tekinti át. Legutóbb beszámoltunk a terület legfontosabb eszközeiről, a hasznos oldalakról és alkalmazásokról, most rátérünk arra, hogy milyen elméleti háttérre van szükség a helyes használatukhoz.","shortLead":"Folytatjuk a kriptopénzek világát bemutató sorozatunkat: a Kriptopénz ABC most a kriptopénz-kereskedés alapjait tekinti...","id":"20191109_Bitek_ejjelnappal__a_kriptopenz_kereskedes_sajatossagai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6388def-1bd8-4c7b-acea-570b708c28a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0a330d-ac2b-4d1d-b436-a4e07adaf28d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191109_Bitek_ejjelnappal__a_kriptopenz_kereskedes_sajatossagai","timestamp":"2019. november. 09. 10:15","title":"Bitek éjjel-nappal - a kriptopénz-kereskedés sajátosságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d4298e5-a8b3-44a7-8a7c-a0e1865e6d4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van, ahol már a szakrendelésre is várólista van. ","shortLead":"Van, ahol már a szakrendelésre is várólista van. ","id":"20191108_Az_idopontkeresre_is_varni_kell_tobb_budapesti_szakrendeloben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d4298e5-a8b3-44a7-8a7c-a0e1865e6d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b5444e-561a-435b-864d-71f95500e03e","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Az_idopontkeresre_is_varni_kell_tobb_budapesti_szakrendeloben","timestamp":"2019. november. 08. 21:31","title":"Az időpontkérésre is várni kell több budapesti szakrendelőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89f4f7c-f62d-4a5a-850c-0ee983a5206b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hatalmas a felháborodás Srí Lankán.","shortLead":"Hatalmas a felháborodás Srí Lankán.","id":"20191110_sri_lanka_agyonvert_tinedzser_elnoki_kegyelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a89f4f7c-f62d-4a5a-850c-0ee983a5206b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"486a4a89-69ac-475c-957c-08febc3de29e","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_sri_lanka_agyonvert_tinedzser_elnoki_kegyelem","timestamp":"2019. november. 10. 14:53","title":"Agyonvert egy tinédzsert a gazdag férfi, akit most szabadon engednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938461eb-a443-4c34-93aa-772902d47a22","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Moszkva arra számít, hogy a teheráni vezetésnek soha nem is lesznek nukleáris fegyverei.","shortLead":"Moszkva arra számít, hogy a teheráni vezetésnek soha nem is lesznek nukleáris fegyverei.","id":"20191109_Rjabkov_Irannak_nincs_atomfegyvere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=938461eb-a443-4c34-93aa-772902d47a22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58bdb3f4-97f5-4ad9-9277-a6205b54dbc5","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Rjabkov_Irannak_nincs_atomfegyvere","timestamp":"2019. november. 09. 20:08","title":"Az oroszok szerint Iránnak nincs atomfegyvere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nagy pénzt nyert játékosok kitölthetnek egy önkéntes kérdőívet, amiben elmondhatják, hogyan nyertek. Sok érdekesség van válaszokban. ","shortLead":"A nagy pénzt nyert játékosok kitölthetnek egy önkéntes kérdőívet, amiben elmondhatják, hogyan nyertek. Sok érdekesség...","id":"20191109_Ilyen_a_legutobb_lotto_otos_nyertesenek_profilkepe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cab5c75-13b8-4d98-91d6-eff8a444be1f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191109_Ilyen_a_legutobb_lotto_otos_nyertesenek_profilkepe","timestamp":"2019. november. 09. 15:14","title":"Ilyen a legutóbbi lottó ötös nyertesének profilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66e712d-f6cd-45a8-b416-3d41752bf7a1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"„A helyzet pont olyan, mintha Orbán Viktor ügyvédjét, Bajkai Istvánt bízná meg átvilágítással a kormány – a DK ebben az esetben nyilvánvalóan fel lenne háborodva” – írták. ","shortLead":"„A helyzet pont olyan, mintha Orbán Viktor ügyvédjét, Bajkai Istvánt bízná meg átvilágítással a kormány – a DK ebben...","id":"20191109_Kiakadt_a_Momentum_a_Czegledymegbizatasoktol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f66e712d-f6cd-45a8-b416-3d41752bf7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc9e90a-6123-4b77-b27d-e929f81d8224","keywords":null,"link":"/kkv/20191109_Kiakadt_a_Momentum_a_Czegledymegbizatasoktol","timestamp":"2019. november. 09. 12:24","title":"Kiakadt a Momentum a Czeglédy-megbizatásoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760e8c3c-0862-4af7-a53b-e8d229f22c39","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Kereken három évtizeddel a berlini fal ledöntése után Németország nyugati és keleti felében is helyeslik a második világháború után kettészakított ország újraegyesítését, ám hiába telt el harminc év az NDK összeomlása óta, a kulturális, gazdasági és egyéb különbségek jó része még mindig érezhető maradt.","shortLead":"Kereken három évtizeddel a berlini fal ledöntése után Németország nyugati és keleti felében is helyeslik a második...","id":"20191109_A_fal_ment_a_kulonbsegek_meg_maradtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=760e8c3c-0862-4af7-a53b-e8d229f22c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5cbace3-d363-43ad-a362-05083ca0376d","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_A_fal_ment_a_kulonbsegek_meg_maradtak","timestamp":"2019. november. 09. 07:00","title":"Berlin, 1989-2019: kőfal már rég nincs, de itt vannak a szakadékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b04a4bbc-a033-435d-a889-f3b6f7688014","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szombathelyen történt délelőtt a baleset. ","shortLead":"Szombathelyen történt délelőtt a baleset. ","id":"20191109_Ittas_autos_csapott_el_egy_idos_gyalogost_zebran","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b04a4bbc-a033-435d-a889-f3b6f7688014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbffd00c-4922-4da3-bb5e-a5f826999fac","keywords":null,"link":"/cegauto/20191109_Ittas_autos_csapott_el_egy_idos_gyalogost_zebran","timestamp":"2019. november. 09. 14:45","title":"Ittas autós csapott el egy idős férfit, aki a biciklijét tolva kelt át egy zebrán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]