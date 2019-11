Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b85d9589-46a4-4c05-8a5a-8ed16fe973c7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nu metál úttörői 6 év után visszatérnek Budapestre, június 9-én adnak koncertet a Papp László Budapest Sportarénában.\r

","shortLead":"A nu metál úttörői 6 év után visszatérnek Budapestre, június 9-én adnak koncertet a Papp László Budapest...","id":"20191111_Budapestre_jon_a_Korn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b85d9589-46a4-4c05-8a5a-8ed16fe973c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8bbcb41-6016-4e30-82c1-8623ff830bca","keywords":null,"link":"/kultura/20191111_Budapestre_jon_a_Korn","timestamp":"2019. november. 11. 11:19","title":"Budapestre jön a Korn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81800ba9-029d-4ab1-a7ae-c59d90afdc99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem is akárhol, hanem versenypályán.","shortLead":"Nem is akárhol, hanem versenypályán.","id":"20191111_Neha_a_vilag_legdragabb_autojat_is_meg_kell_hajtani__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81800ba9-029d-4ab1-a7ae-c59d90afdc99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41f2ddd-2aad-448f-8fcb-62f8af5d10f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191111_Neha_a_vilag_legdragabb_autojat_is_meg_kell_hajtani__video","timestamp":"2019. november. 11. 09:13","title":"Néha a világ legdrágább autóját is meg kell hajtani – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb13eccd-8d0c-4585-972f-a1374387391f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kés acélból és meteoritból készült.","shortLead":"A kés acélból és meteoritból készült.","id":"20191110_Elkepeszto_aron_kelt_el_Anthony_Bourdain_sztarsef_kedvenc_konyhakese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb13eccd-8d0c-4585-972f-a1374387391f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea8f2bc-9c4e-47be-8fd7-7ffe4ff112c7","keywords":null,"link":"/elet/20191110_Elkepeszto_aron_kelt_el_Anthony_Bourdain_sztarsef_kedvenc_konyhakese","timestamp":"2019. november. 10. 16:41","title":"Elképesztő áron kelt el Anthony Bourdain sztárséf kedvenc konyhakése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb7e87f-d839-494b-bfdc-c393091c8e31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kelemen Hunor (RMDSZ) közel négy százalékos eredményt ért el az elnökválasztás első fordulójában.","shortLead":"Kelemen Hunor (RMDSZ) közel négy százalékos eredményt ért el az elnökválasztás első fordulójában.","id":"20191111_Iohannis_nyert_Romaniaban_az_elso_reszeredmenyek_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bb7e87f-d839-494b-bfdc-c393091c8e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac9d8b9-47e8-4e2f-8355-dde216f2c4c7","keywords":null,"link":"/vilag/20191111_Iohannis_nyert_Romaniaban_az_elso_reszeredmenyek_szerint","timestamp":"2019. november. 11. 08:03","title":"Iohannis magabiztosan nyert Romániában az első részeredmények szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1cf52fc-d6f5-40a6-a3c9-28ddfc6dc2bd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vasárnap több mint száz helyen tombolt bozót- és erdőtűz Ausztrália Új-Dél-Wales és Queensland államában, s miközben a hatóságok szerint a hét közepén érkező újabb meleghullám miatt tovább súlyosbodik a helyzet, három ember is tűzhalált szenvedett.","shortLead":"Vasárnap több mint száz helyen tombolt bozót- és erdőtűz Ausztrália Új-Dél-Wales és Queensland államában, s miközben...","id":"20191110_Ausztraliaban_elszabadult_a_pokol__megallithatatlanul_terjednek_a_tuzek_harom_halott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1cf52fc-d6f5-40a6-a3c9-28ddfc6dc2bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3308914-3f2e-4be4-8004-f7458d659611","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Ausztraliaban_elszabadult_a_pokol__megallithatatlanul_terjednek_a_tuzek_harom_halott","timestamp":"2019. november. 10. 09:45","title":"Ausztráliában elszabadult a pokol – megállíthatatlanul terjednek a tüzek, három halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c54bfa78-a2f2-420d-b0ed-77b1ede537e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szocsi helyett Szamarában szállt le az orosz Podeda légitársaság Boeing 737-es gépe, miután kiderült, hogy az egyik utas a WC-ben rágyújtott egy elektromos cigarettára. Október utolsó napjaiban egy ismert színésznő viselkedése miatt kellett megszakítani egy repülést.","shortLead":"Szocsi helyett Szamarában szállt le az orosz Podeda légitársaság Boeing 737-es gépe, miután kiderült, hogy az egyik...","id":"20191110_Kenyszerleszallas_egy_ecigi_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c54bfa78-a2f2-420d-b0ed-77b1ede537e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c336ee58-bb59-4011-8a94-9302c73e27a7","keywords":null,"link":"/elet/20191110_Kenyszerleszallas_egy_ecigi_miatt","timestamp":"2019. november. 10. 11:47","title":"Kényszerleszállás egy e-cigi miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f53fc89-171a-4089-a1fd-98d6c00d2907","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ráadásul genetikailag is teljesen vadmacskák, nincs bennük házimacska. A kölyköket nyáron találták, anyjuk elpusztult.\r

\r

","shortLead":"Ráadásul genetikailag is teljesen vadmacskák, nincs bennük házimacska. A kölyköket nyáron találták, anyjuk...","id":"20191111_Ubercukisag_Allatkerti_mentett_vadmacskakat_engednek_vissza_a_szabadba_Balatonfenyvesnel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f53fc89-171a-4089-a1fd-98d6c00d2907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44fc282e-4609-4a3a-8e47-4e8ab15002a1","keywords":null,"link":"/elet/20191111_Ubercukisag_Allatkerti_mentett_vadmacskakat_engednek_vissza_a_szabadba_Balatonfenyvesnel","timestamp":"2019. november. 11. 13:28","title":"Übercukiság: Állatkerti mentett vadmacskákat engednek vissza a szabadba Balatonfenyvesnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt 15 évben először fordul elő, hogy a leggazdagabbak vagyona összességében csökkent.","shortLead":"Az elmúlt 15 évben először fordul elő, hogy a leggazdagabbak vagyona összességében csökkent.","id":"20191109_Akik_117_ezer_milliard_forintot_buktak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7efece24-7074-44d0-97f4-dba1a6b2e9d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191109_Akik_117_ezer_milliard_forintot_buktak","timestamp":"2019. november. 09. 16:42","title":"Akik 117 ezer milliárd forintot buktak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]