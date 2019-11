Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f63e357-d4b4-46e1-8659-74148f6d4e23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sofőrök dolgát több alkalmazás is segíti, ám azok, akik tömegközlekednek, már nem igazán mondhatják ezt el magukról. A Google úgy döntött, ideje változtatni ezen.","shortLead":"A sofőrök dolgát több alkalmazás is segíti, ám azok, akik tömegközlekednek, már nem igazán mondhatják ezt el magukról...","id":"20191109_google_waze_maps_pigeon_transit_tomegkozlekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f63e357-d4b4-46e1-8659-74148f6d4e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0eee26-2499-4b76-b34d-1a981922f22f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191109_google_waze_maps_pigeon_transit_tomegkozlekedes","timestamp":"2019. november. 09. 10:03","title":"Ez lehet a Google újabb nagy durranása a Maps és a Waze után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d205720d-c9b4-40a7-a114-16f1538f81a7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irán először ismerte el, hogy a Forradalmi Bíróság vizsgálja az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) egy nyugalmazott munkatársának 2007-es rejtélyes eltűnését. A magánnyomozóként tevékenykedő Robert Levinson a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) titkos küldetésén vett részt Iránban.","shortLead":"Irán először ismerte el, hogy a Forradalmi Bíróság vizsgálja az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI...","id":"20191109_12_ev_utan_megtort_Iran","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d205720d-c9b4-40a7-a114-16f1538f81a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654ea6a4-1c95-4fb0-adb1-f0ee74629f94","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_12_ev_utan_megtort_Iran","timestamp":"2019. november. 09. 13:45","title":"12 év után megtört Irán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Evo Morales vasárnap este mondott le, órákkal később már a rendőrök és katonák keresik állítólag. A rendőrség cáfol, a káosz viszont egyre nő.\r

\r

","shortLead":"Evo Morales vasárnap este mondott le, órákkal később már a rendőrök és katonák keresik állítólag. A rendőrség cáfol...","id":"20191111_A_lemondott_boliviai_elnok_szerint_megtamadtak_a_hazat_es_le_akarjak_tartoztatni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea657f60-b473-417d-b651-cae22d3e1ee6","keywords":null,"link":"/vilag/20191111_A_lemondott_boliviai_elnok_szerint_megtamadtak_a_hazat_es_le_akarjak_tartoztatni","timestamp":"2019. november. 11. 05:15","title":"A lemondott bolíviai elnök szerint megtámadták a házát és le akarják tartóztatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b0d41b1-5a06-47fe-b65f-1a224c72c000","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A reklámfilmben azt mutatják be, hogy egy súlyos baleset bejelentője mennyire nem tudja megadni a baleset helyét, ahova a sürgős segítséget kellene küldeni.\r

","shortLead":"A reklámfilmben azt mutatják be, hogy egy súlyos baleset bejelentője mennyire nem tudja megadni a baleset helyét, ahova...","id":"20191110_rendorseg_kozuti_balesetek_sokkolo_video_voros_kod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b0d41b1-5a06-47fe-b65f-1a224c72c000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bdaf7b2-0ea6-43a1-8364-48c2021b265c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191110_rendorseg_kozuti_balesetek_sokkolo_video_voros_kod","timestamp":"2019. november. 10. 14:33","title":"Sokkoló videóval figyelmeztet a rendőrség a közúti balesetekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11d3f445-fefa-4b40-8cf4-5cad0447afce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Emmanuel Macron francia elnök kedélyborzoló kijelentésére reagált.","shortLead":"Emmanuel Macron francia elnök kedélyborzoló kijelentésére reagált.","id":"20191110_Nemet_kulugyminiszter_Europanak_sokaig_szuksege_lesz_meg_a_NATOra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11d3f445-fefa-4b40-8cf4-5cad0447afce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69b073eb-dec8-41f0-8d95-a160cd25f4b5","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Nemet_kulugyminiszter_Europanak_sokaig_szuksege_lesz_meg_a_NATOra","timestamp":"2019. november. 10. 15:46","title":"Német külügyminiszter: Európának sokáig szüksége lesz még a NATO-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef529910-331d-434f-a57d-369dfc72e0a3","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Kasza Tibi egy törés után kezdett közösségi médiával foglalkozni, mára az egyik legbefolyásosabb médiaszemélyiséggé vált. Három netes személyiség portréja.



","shortLead":"Kasza Tibi egy törés után kezdett közösségi médiával foglalkozni, mára az egyik legbefolyásosabb médiaszemélyiséggé...","id":"20191110_Kasza_Tibi_Attol_meg_senki_sem_lesz_fontos_hogy_sok_lajkot_kap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef529910-331d-434f-a57d-369dfc72e0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d7eaaf-7cac-40bb-8521-9bc2e1424b8a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191110_Kasza_Tibi_Attol_meg_senki_sem_lesz_fontos_hogy_sok_lajkot_kap","timestamp":"2019. november. 10. 20:15","title":"Kasza Tibi: „Attól még senki sem lesz fontos, hogy sok lájkot kap”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nagy pénzt nyert játékosok kitölthetnek egy önkéntes kérdőívet, amiben elmondhatják, hogyan nyertek. Sok érdekesség van válaszokban. ","shortLead":"A nagy pénzt nyert játékosok kitölthetnek egy önkéntes kérdőívet, amiben elmondhatják, hogyan nyertek. Sok érdekesség...","id":"20191109_Ilyen_a_legutobb_lotto_otos_nyertesenek_profilkepe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cab5c75-13b8-4d98-91d6-eff8a444be1f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191109_Ilyen_a_legutobb_lotto_otos_nyertesenek_profilkepe","timestamp":"2019. november. 09. 15:14","title":"Ilyen a legutóbbi lottó ötös nyertesének profilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel 500 főt fogott el a rendőrség a hétvégi összesítés szerint.\r

\r

","shortLead":"Közel 500 főt fogott el a rendőrség a hétvégi összesítés szerint.\r

\r

","id":"20191111_Ot_ember_halt_meg_balesetben_a_hetvegen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c3a049-f9f2-4dd5-ac4b-be8f7294bef6","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Ot_ember_halt_meg_balesetben_a_hetvegen","timestamp":"2019. november. 11. 06:09","title":"Öt ember halt meg balesetben a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]