[{"available":true,"c_guid":"e3950998-f957-4250-a171-aae16deb158b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vagy a természet egy furcsa \"megoldása\", vagy egy ügyesen manipulált felvétel, de az emberarcú halról készült videó szédítő sebességgel terjed az interneten.","shortLead":"Vagy a természet egy furcsa \"megoldása\", vagy egy ügyesen manipulált felvétel, de az emberarcú halról készült videó...","id":"20191111_emberarcu_hal_kina_video_weibo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3950998-f957-4250-a171-aae16deb158b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"662253e1-0515-469c-838e-08c4fc0abe5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_emberarcu_hal_kina_video_weibo","timestamp":"2019. november. 11. 13:33","title":"Bizarr videó került elő Kínából, gyorsan terjed a kínai emberarcú halas felvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7891feff-517c-408d-8b17-f8db8e41ff00","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mágneses irányítású apró robotmadarat fejlesztettek ki svájci kutatók. A mikrogépezet az egyes részeiben elhelyezett nanomágnesek segítségével mozog. A szerkezet kifejlesztése nagy lépés az orvosi feladatokat ellátó mikrorobotok felé vezető úton.","shortLead":"Mágneses irányítású apró robotmadarat fejlesztettek ki svájci kutatók. A mikrogépezet az egyes részeiben elhelyezett...","id":"20191110_magneses_iranyitasu_robotmadar_svajci_kutatok_eth","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7891feff-517c-408d-8b17-f8db8e41ff00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c0aa84-2721-47d2-9c50-9d0f5035104a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191110_magneses_iranyitasu_robotmadar_svajci_kutatok_eth","timestamp":"2019. november. 10. 16:03","title":"Aprócska robotmadarat fejlesztettek ki svájci kutatók, nanomágnesekkel tudják irányítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e6a4446-e4d4-4189-8e6f-c25be000d035","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Schmidt Mária, Takaró Mihály, Ákos és Reviczky Gábor nevét is megemlítik a Népszava szerint.","shortLead":"Schmidt Mária, Takaró Mihály, Ákos és Reviczky Gábor nevét is megemlítik a Népszava szerint.","id":"20191111_Listazta_a_kormany_kiket_ajanlott_meghivni_a_rendszervaltas_megunneplesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e6a4446-e4d4-4189-8e6f-c25be000d035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf49eb9-48af-4878-9e3f-b8ac2b2eae7e","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Listazta_a_kormany_kiket_ajanlott_meghivni_a_rendszervaltas_megunneplesere","timestamp":"2019. november. 11. 08:52","title":"Listázta a kormány, kiket ajánlott meghívni a rendszerváltás megünneplésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c061cc2-ac4c-411a-adf5-0eb66641dbb9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mol 100 százalékos tulajdonrészt szerzett a németországi székhelyű, műanyag-újrahasznosítással foglalkozó Aurorában. „A tranzakció révén a Mol megerősíti pozícióját az újrahasznosításra épülő műanyag termékek piacán, valamint erősíti autóipari beszállító pozícióját is” – írja közleményében a magyar olajmulti.","shortLead":"A Mol 100 százalékos tulajdonrészt szerzett a németországi székhelyű, műanyag-újrahasznosítással foglalkozó Aurorában...","id":"20191111_A_Mol_nemet_muanyagujrahasznositot_vett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c061cc2-ac4c-411a-adf5-0eb66641dbb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f2aed10-d3d1-412b-87ae-a8e8c509e33c","keywords":null,"link":"/kkv/20191111_A_Mol_nemet_muanyagujrahasznositot_vett","timestamp":"2019. november. 11. 15:21","title":"Német céget vásárolt a Mol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1cf52fc-d6f5-40a6-a3c9-28ddfc6dc2bd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vasárnap több mint száz helyen tombolt bozót- és erdőtűz Ausztrália Új-Dél-Wales és Queensland államában, s miközben a hatóságok szerint a hét közepén érkező újabb meleghullám miatt tovább súlyosbodik a helyzet, három ember is tűzhalált szenvedett.","shortLead":"Vasárnap több mint száz helyen tombolt bozót- és erdőtűz Ausztrália Új-Dél-Wales és Queensland államában, s miközben...","id":"20191110_Ausztraliaban_elszabadult_a_pokol__megallithatatlanul_terjednek_a_tuzek_harom_halott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1cf52fc-d6f5-40a6-a3c9-28ddfc6dc2bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3308914-3f2e-4be4-8004-f7458d659611","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Ausztraliaban_elszabadult_a_pokol__megallithatatlanul_terjednek_a_tuzek_harom_halott","timestamp":"2019. november. 10. 09:45","title":"Ausztráliában elszabadult a pokol – megállíthatatlanul terjednek a tüzek, három halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c27891-ed6f-47b3-baf8-b0e287bdc1f2","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A BMW 3-as Touring olyan, mint a Levi’s 501-es farmer: egyre drágább, pedig nem is a legdivatosabb, viszont kényelmes és sehol nem ciki. A BMW kínálatának egyik meghatározó darabja régóta a hármas sorozat kombi változata - különösen dízelben. Kipróbáltuk. ","shortLead":"A BMW 3-as Touring olyan, mint a Levi’s 501-es farmer: egyre drágább, pedig nem is a legdivatosabb, viszont kényelmes...","id":"20191110_bmw_330d_touring_teszt_menetproba_bemutato_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28c27891-ed6f-47b3-baf8-b0e287bdc1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d8eb3c2-bff2-48c2-bb83-6f583c651177","keywords":null,"link":"/cegauto/20191110_bmw_330d_touring_teszt_menetproba_bemutato_velemeny","timestamp":"2019. november. 10. 16:30","title":"Dízelország királya - teszten a BMW 330d Touring","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c663a94-f4f5-4f59-a373-7afd665efc2e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapesten tárgyalt a török elnök; Matolcsy György szerint nem normális a közös európai pénz; megvett a kormány egy osztrák fegyvergyártót. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Budapesten tárgyalt a török elnök; Matolcsy György szerint nem normális a közös európai pénz; megvett a kormány...","id":"20191110_es_akkor_erdogan_euro_fegyvergyar_panel_samsung_valsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c663a94-f4f5-4f59-a373-7afd665efc2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6149e8c4-7eb8-462e-93ec-006a3e37cd9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191110_es_akkor_erdogan_euro_fegyvergyar_panel_samsung_valsag","timestamp":"2019. november. 10. 07:00","title":"És akkor Orbán elmagyarázta, miért jó nekünk, hogy Erdogan állandóan ide jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0f22349-2ffd-45d8-b543-f9ba7e4c634c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az áruházlánc visszahívja a gyorsfagyasztott terméket.","shortLead":"Az áruházlánc visszahívja a gyorsfagyasztott terméket.","id":"20191110_femforgacs_lidl_leveles_teszta_visszahivas_nebih","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0f22349-2ffd-45d8-b543-f9ba7e4c634c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd3e02a-f3e7-4692-aa48-b4f935ed0d9a","keywords":null,"link":"/kkv/20191110_femforgacs_lidl_leveles_teszta_visszahivas_nebih","timestamp":"2019. november. 10. 09:47","title":"Fémforgács lehet a Lidl leveles tésztájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]