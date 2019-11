Kedden a felhős, borongós, helyenként párás, ködös reggel után napközben is felhős, borongós időre számíthatunk, a keleti, északkeleti tájak kivételével sokfelé várható ismétlődő eső, helyenként záporok is kialakulhatnak, nagyobb mennyiségű csapadék a Dunántúlon valószínű. Nyugaton az északias, máshol a keleties szelet kísérhetik élénk, estefelé akár erős lökések is.

Délután 6-20 fok között alakul a hőmérséklet, napközben keleten lesz melegebb, nyugaton hűvösebb az idő.

Kedden melegfronti hatás érvényesül, emiatt az érzékenyek körében alvászavar, dekoncentráltság, migrén jelentkezhetnet. A nyirkos hajnali, reggeli órákban felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok. Az időnként feltámadó szél fokozhatja a fejfájást.

A csapadékos tájakon alacsony lesz hő- és komfortérzetünk, így érdemes rétegesen öltözködni, nagy lesz a megfázásveszély. Erősítsük immunrendszerünket! Fogyasszunk sok zöldséget, gyümölcsöt, C-vitaminban gazdag ételeket!

Szerda reggel is borongós időre van kilátás, többfelé előfordulhat továbbra is eső, futó zápor. A keleti, délkeleti szelet többfelé élénk, délen akár erős lökések is kísérhetik. A legalacsonyabb hőmérséklet 4 és 15 fok között alakul, az Alföldön lesz enyhébb a reggel.