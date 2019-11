Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3d5fdd1-259f-4b9f-97ba-a8b08c7d45c9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az ír bioetanol-királyok egyre nagyobb vagyont kezelnek Magyarországon.","shortLead":"Az ír bioetanol-királyok egyre nagyobb vagyont kezelnek Magyarországon.","id":"20191105_PANNONIA_SOLAR_hatalmas_vagyont_kezelnek_az_irek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3d5fdd1-259f-4b9f-97ba-a8b08c7d45c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13bd9e09-09c4-46d1-9e97-b54cf427203a","keywords":null,"link":"/360/20191105_PANNONIA_SOLAR_hatalmas_vagyont_kezelnek_az_irek","timestamp":"2019. november. 12. 12:00","title":"Írországból jöttek, mesterségük címere a bioetanol, ebből lettek milliárdosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f51f8b-b088-45a0-9b44-ed5c519d313b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az AMD bejelentette a Ryzen 9 Threadripper processzorcsalád harmadik generációs sorozatát, feladva a leckét az Intelnek.\r

","shortLead":"Az AMD bejelentette a Ryzen 9 Threadripper processzorcsalád harmadik generációs sorozatát, feladva a leckét...","id":"20191111_amd_ryzen9_threadripper_processzor_csalad_3_generaciojat_arak_megjelenes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05f51f8b-b088-45a0-9b44-ed5c519d313b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468cef3e-a36c-4e33-8550-e6f14a34e239","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_amd_ryzen9_threadripper_processzor_csalad_3_generaciojat_arak_megjelenes","timestamp":"2019. november. 11. 10:03","title":"Bejelentették a világ legerősebb 16-magos asztali processzorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f415cb-a898-4e02-bb63-4caf789317bb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A cég állítja, mindent törvényesen csináltak, és csak egy szoftver készítéséhez használják fel a megszerzett adatokat. ","shortLead":"A cég állítja, mindent törvényesen csináltak, és csak egy szoftver készítéséhez használják fel a megszerzett adatokat. ","id":"20191112_Amerikaiak_egeszsegugyi_adataihoz_ferhetett_hozza_a_Google","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23f415cb-a898-4e02-bb63-4caf789317bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b94e8e95-6161-4ab6-a633-104c2950734d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_Amerikaiak_egeszsegugyi_adataihoz_ferhetett_hozza_a_Google","timestamp":"2019. november. 12. 06:51","title":"Amerikaiak egészségügyi adataihoz férhetett hozzá a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2928a12b-b84c-4b18-88f8-da89c3737ecd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Valóságos mozgás, virtuális pénz, amely euróvá válik - és van közben egy kis társadalmi felelősségvállalás is.","shortLead":"Valóságos mozgás, virtuális pénz, amely euróvá válik - és van közben egy kis társadalmi felelősségvállalás is.","id":"201945_tizezer_lepes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2928a12b-b84c-4b18-88f8-da89c3737ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a02cd98-ef38-4942-9112-1784c8e5d145","keywords":null,"link":"/360/201945_tizezer_lepes","timestamp":"2019. november. 10. 14:00","title":"Ha elég sokat sétál, összeszedheti a múzeumi belépő árát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3545863-22d3-45a8-9b2d-cabceeaca45b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Külön törvénnyel készültek a választásra.","shortLead":"Külön törvénnyel készültek a választásra.","id":"20191110_Romaniai_elnokvalasztas_minden_korabbinal_magasabb_a_kulfoldon_leadott_szavazatok_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3545863-22d3-45a8-9b2d-cabceeaca45b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8698f2d7-a1da-4870-9632-bf5f2e6276c0","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Romaniai_elnokvalasztas_minden_korabbinal_magasabb_a_kulfoldon_leadott_szavazatok_szama","timestamp":"2019. november. 10. 16:21","title":"Romániai elnökválasztás: minden korábbinál magasabb a külföldön leadott szavazatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c9dc36-cc32-4f8c-b82f-12806218dba6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem vártak tovább az OpenAI fejlesztői: mivel február óta semmi jelét nem látták annak, hogy bárki visszaélne az általuk készített algoritmussal, nyilvánossá tették az egészet.","shortLead":"Nem vártak tovább az OpenAI fejlesztői: mivel február óta semmi jelét nem látták annak, hogy bárki visszaélne...","id":"20191111_openai_mesterseges_intelligencia_alhir_gpt2_fake_news","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6c9dc36-cc32-4f8c-b82f-12806218dba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55c6b30f-c895-486b-91dc-157473cb5219","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_openai_mesterseges_intelligencia_alhir_gpt2_fake_news","timestamp":"2019. november. 11. 15:03","title":"Nyilvánossá tették a mesterséges intelligenciát, ami csuklóból gyártja az álhíreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"923db187-c194-4871-8f67-17ca3e8e9128","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki az M0-s déli szakaszán autózik, annak nem nagyon kell kávé. ","shortLead":"Aki az M0-s déli szakaszán autózik, annak nem nagyon kell kávé. ","id":"20191111_Az_M0asnal_Dunaharasztinal_50_perccel_is_megnohet_a_menetido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=923db187-c194-4871-8f67-17ca3e8e9128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8dbacaa-9a78-4551-bc44-d4a1bedafa50","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Az_M0asnal_Dunaharasztinal_50_perccel_is_megnohet_a_menetido","timestamp":"2019. november. 11. 07:08","title":"Az M0-ásnál Dunaharasztinál 50 perccel is megnőhet a menetidő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c50ea61b-d4f4-4d2c-9c49-3cce74089623","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Álságos és felesleges adminisztrációról, állandó helyettesítésekről, megalázó helyzetekről számol be a magyartanárnő.","shortLead":"Álságos és felesleges adminisztrációról, állandó helyettesítésekről, megalázó helyzetekről számol be a magyartanárnő.","id":"20191112_Elkeseredett_nyilt_levelet_irt_egy_tanar_a_mindennapjairol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c50ea61b-d4f4-4d2c-9c49-3cce74089623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aebf2bd-7cdf-4811-ba76-fbf640a45ac9","keywords":null,"link":"/elet/20191112_Elkeseredett_nyilt_levelet_irt_egy_tanar_a_mindennapjairol","timestamp":"2019. november. 12. 09:28","title":"Elkeseredett nyílt levelet írt egy tanár a mindennapjairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]