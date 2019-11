Niedermüller Péter azután tette hozzáférhetővé a dokumentumokat, hogy kiderült: a VII. kerület önkormányzata a Dr. Czeglédy és Társai Ügyvédi Irodát bízta meg azzal, hogy november 1. és december 31. között lássa el a jogi képviseletüket személyiségi jogi és sajtóperes ügyekben. További feladatuk a kerületi sajtó sajtójogi ellenőrzése, értékelése és a jogi tanácsadás.

A megbízás időtartamára ezekért a feladatokért az önkormányzat havonta 500 ezer forint+áfa általánydíjat fizet az irodának.

Emellett szerződést kötöttek a felek arra is, hogy Czeglédy cége az önkormányzat és annak a tulajdonában lévő gazdasági társaságok által kötött szerződéseket áttekinti, megvizsgálja, javaslatokat tesz rájuk, és ha azoknak vannak folyamatban lévő bírósági ügyei, akkor a periratokat áttekinti.

Ebben a szerződésben is havi 500 ezer forint+áfa általánydíjat állapítottak meg megbízási díjként. Vagyis a kerület összesen 2 millió forint+áfát fizet Czeglédy irodájának.

A szerződések nyilvánosságra hozatalát Niedermüller azzal indokolta, hogy pártja, a "Demokratikus Koalíció mindig is fontosnak tartotta az átláthatóságot és a tisztaságot. Eszerint jártunk el akkor, mikor nyilvánosságra hoztuk kampányköltéseink elszámolását, és így járunk el most is, amikor a Fidesz kormány által koncepciós perekbe fogott, és a Fidesz és lakájmédiája ellen több száz pert megnyert Czeglédy Csaba önkormányzati szerződéseit tárjuk a nyilvánosság elé. Mi büszkék vagyunk arra, hogy egy olyan elszánt és tapasztalt jogász fogadta el felkérésünket a volt fideszes önkormányzatok átvilágítására és a korrupciógyanús ügyek feltárására, mint Czeglédy Csaba."

De nemcsak a VII. kerületben állapodtak meg a Czeglédy-féle ügyvédi irodával, hanem Újbudával is, amelyet ugyancsak egy DK-s politikus, László Imre vezet.

A Momentum és az LMP is jelezte szombaton: nem értenek egyet azzal, hogy Czeglédyékkel szerződött a két kerület.

A Czeglédy Csaba vezette Human Operator Zrt.-hez kapcsolódó bűnszervezet ügyében februárban emeltek vádat különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette, valamint hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt 21 emberrel szemben. Októberben a Szegedi Törvényszék három olyan vádlottat jogerősen három év, illetve két év hat hónap börtönre ítélt, akik beismerték bűnösségüket és a büntetésről az ügyészséggel egyezséget kötöttek.