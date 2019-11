Mint arról beszámoltunk, a hétvégén Kálmán Olga volt tévés műsorvezető, majd a DK főpolgármester-jelöltje az előválasztáson a hétvégén közölte, belép a DK-ba, és Gy. Németh Erzsébet alpolgármester politikai főtanácsadója lesz.

Kálmán most az Indexnek nyilatkozott és azt mondta, nem gondolkozik azon, hogy visszatérhet-e a médiába, hanem a feladatra koncentrál, és ez teljes embert igényel.

Azt is mondta, sokat töprengett a dolgon, hogy eldöntse, mi az ő útja, de ha júniusban beszállt a politikába az előválasztáskor, és akkor komolyan gondolta, hogy a munkájával segítheti a demokratikus változást, akkor a továbbiakban sem teheti meg, hogy kívülről figyeli az eseményeket. További politikai terveiről azt mondta:

Nemcsak tanácsadó vagyok, hanem a DK politikusa is. Hogy ebből mi sül ki, azt majd meglátjuk.

Azzal kapcsolatban, hogy a 2010 előtti kormányok politikusai is megjelentek a Városházán Kálmán Olga azt mondta, szerinte nem arról ismerszik meg egy jó szakpolitikus, hogy mikor politizált. "Ha volt miniszterek, polgármesterek dolgoznak a fővárosi lakosokért, az szerintem nem egy ördögtől való dolog. Lehet politikai alapon kritizálni őket, de úgy tudom a szaktudásukat nem szokták kétségbe vonni" - tette hozzá.

Beszélt arról is, hogy korábbi főpolgármester-jelölti programjából több dolgot is meg tud valósítani az új városvezetés, ilyen például a gyermekeknek adható ingyenes BKV-bérlettől, az egészségügyi ellátás koordinálása, és a szabad média megteremtése is.

Ez utóbbiról azt mondta, nem úgy kell elképzelni, hogy a még meglévő szabad szerkesztőségek riválisa lenne. "Ekkora nagyságú, államilag vezérelt médiabirodalommal szemben minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy a valóság is eljusson az emberekhez.