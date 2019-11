Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Otthonában akarták kirabolni a sértettet, de csak a mobiltelefonját tudták elvinni.","shortLead":"Otthonában akarták kirabolni a sértettet, de csak a mobiltelefonját tudták elvinni.","id":"20191111_Ket_no_megvert_egy_idos_ferfit_a_VII_keruletben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c7f957d-c314-45eb-a678-cd81a493c1bc","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Ket_no_megvert_egy_idos_ferfit_a_VII_keruletben","timestamp":"2019. november. 11. 07:48","title":"Két nő megvert egy idős férfit a VII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9436a07b-942b-4871-b90b-daedacffafa8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Woody Allen megállapodott az Amazonnal, és visszavonta a szerződésszegésért az év elején benyújtott keresetét – jelentették hírügynökségek.\r

","shortLead":"Woody Allen megállapodott az Amazonnal, és visszavonta a szerződésszegésért az év elején benyújtott keresetét –...","id":"20191110_woody_allen_amazon_szerzodesszeges_kereset_metoo_zaklatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9436a07b-942b-4871-b90b-daedacffafa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbf9e54-8ce8-46e7-b11d-2b8e19d77ce7","keywords":null,"link":"/kultura/20191110_woody_allen_amazon_szerzodesszeges_kereset_metoo_zaklatas","timestamp":"2019. november. 10. 08:37","title":"Mindkét fél vesztett Woody Allen és az Amazon vitájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55e2b56c-ec66-4691-9044-c55d8eb92b9d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyjából 15 ezren vettek részt azon a szombati bielefeldi tüntetésen, amelyet tiltakozásul hirdettek az ellen, hogy a hatóságok neonácik demonstrációját engedélyezték. Az újfasiszták ugyanis éppen az 1938-as zsidóellenes pogrom, a Kristályéjszaka évfordulójára időzítették a menetet.","shortLead":"Nagyjából 15 ezren vettek részt azon a szombati bielefeldi tüntetésen, amelyet tiltakozásul hirdettek az ellen...","id":"20191110_Nacik_es_antifasisztak_vonultak_fel_Bielefeldben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55e2b56c-ec66-4691-9044-c55d8eb92b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f5f0bc-9988-4dee-963a-723aa7e725db","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Nacik_es_antifasisztak_vonultak_fel_Bielefeldben","timestamp":"2019. november. 10. 09:06","title":"Nácik és antifasiszták vonultak fel Bielefeldben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81800ba9-029d-4ab1-a7ae-c59d90afdc99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem is akárhol, hanem versenypályán.","shortLead":"Nem is akárhol, hanem versenypályán.","id":"20191111_Neha_a_vilag_legdragabb_autojat_is_meg_kell_hajtani__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81800ba9-029d-4ab1-a7ae-c59d90afdc99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41f2ddd-2aad-448f-8fcb-62f8af5d10f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191111_Neha_a_vilag_legdragabb_autojat_is_meg_kell_hajtani__video","timestamp":"2019. november. 11. 09:13","title":"Néha a világ legdrágább autóját is meg kell hajtani – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe33a11-e5dd-4fa7-9d97-8655c9d37222","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A város jelenleg a török hadsereg kezén van.","shortLead":"A város jelenleg a török hadsereg kezén van.","id":"20191110_Ismet_pokolgep_robbant_a_sziriai_TellAbjadnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fe33a11-e5dd-4fa7-9d97-8655c9d37222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecfd0133-3422-48cb-9c4b-93ada0e48029","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Ismet_pokolgep_robbant_a_sziriai_TellAbjadnal","timestamp":"2019. november. 10. 16:36","title":"Ismét pokolgép robbant a szíriai Tell-Abjadnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ac1a80b-3cbd-4c73-81b7-0fafe79d3536","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Háromszáz liter festék kellett hozzá, de elkészült. ","shortLead":"Háromszáz liter festék kellett hozzá, de elkészült. ","id":"20191111_Pesti_tuzfal_Vizipokcsodapok_karakterek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ac1a80b-3cbd-4c73-81b7-0fafe79d3536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc7cd96-b123-465f-a1ba-793f39c2a608","keywords":null,"link":"/kultura/20191111_Pesti_tuzfal_Vizipokcsodapok_karakterek","timestamp":"2019. november. 11. 10:18","title":"Egy pesti tűzfalra kerültek a Vízipók-csodapók karakterei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b5a2256-e9a1-4f3c-a7ef-5164d2c509ac","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A kontinens mind az 54 országának képviselői elutaztak Szocsiba, hogy részt vegyenek az első Oroszország–Afrika-csúcstalálkozón. Moszkva már a szovjet időkben is befolyásos játékos volt Afrikában, ahová Putyin most vissza akar térni, de nem lesz könnyű dolga. ","shortLead":"A kontinens mind az 54 országának képviselői elutaztak Szocsiba, hogy részt vegyenek az első...","id":"201945__orosz_nyomulas_afrikaban__erdektelen_nyugat__kinai_rivalis__visszateroben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b5a2256-e9a1-4f3c-a7ef-5164d2c509ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ef78e04-5530-4150-ae17-b00f8d6f4bea","keywords":null,"link":"/360/201945__orosz_nyomulas_afrikaban__erdektelen_nyugat__kinai_rivalis__visszateroben","timestamp":"2019. november. 11. 11:00","title":"Putyin elindította az Afrika-hadműveletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b758209-71ec-4caa-bb9c-2f888df14b80","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vagyonával gusztustalanul pöffeszkedő újarisztokrácia berkeiben játszódik a klasszikus operett újraértelmezett változata a Vígszínházban.","shortLead":"A vagyonával gusztustalanul pöffeszkedő újarisztokrácia berkeiben játszódik a klasszikus operett újraértelmezett...","id":"201945_szinhaz__cudar_vilag_magnas_miska","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b758209-71ec-4caa-bb9c-2f888df14b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68282c5-958e-41b2-a0cd-cd92cab7c72e","keywords":null,"link":"/360/201945_szinhaz__cudar_vilag_magnas_miska","timestamp":"2019. november. 10. 12:30","title":"Eszenyi Enikő bemutatja: Az újarisztokrácia diszkrét bája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]