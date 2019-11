Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6a528c5-dc58-4c6c-a94c-48eccccff599","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google fejlesztői egy olyan megoldással álltak elő, amelynek köszönhetően a webes alkalmazások pont olyan gyorsan és pontosan futnak, mint a számítógépre telepített (natív) társaik.","shortLead":"A Google fejlesztői egy olyan megoldással álltak elő, amelynek köszönhetően a webes alkalmazások pont olyan gyorsan és...","id":"20191113_google_chrome_webes_alkamazasok_futtatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6a528c5-dc58-4c6c-a94c-48eccccff599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b7b5a6-4b8b-45e8-8a9f-2d7b1ac22e9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_google_chrome_webes_alkamazasok_futtatasa","timestamp":"2019. november. 13. 08:03","title":"Nyugdíjazná a számítógépre telepített programokat a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Levelet kaptak pénteken a fenntartótól a kórházigazgatók, amelyben arról értesítették őket, hogy gyakorlatilag létszámstop lépett életbe az egészségügyben – írja a Népszava.","shortLead":"Levelet kaptak pénteken a fenntartótól a kórházigazgatók, amelyben arról értesítették őket, hogy gyakorlatilag...","id":"20191112_egeszsegugy_letszamstop_megbizasi_szerzodes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe3bca8-dcdd-4b81-9ddc-c3f0aa3718ae","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_egeszsegugy_letszamstop_megbizasi_szerzodes","timestamp":"2019. november. 12. 08:11","title":"Gyakorlatilag létszámstop lépett életbe az egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e995d1c-458f-4d0a-88a6-191f8dee6f42","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egész világot érintő toborzókampányba kezdett a Huawei, hogy minél több fejlesztőt állítson HMS nevű mobilszolgáltatási-rendszere mellé. A vállalat magyar együttműködésben is reménykedik.","shortLead":"Az egész világot érintő toborzókampányba kezdett a Huawei, hogy minél több fejlesztőt állítson HMS nevű...","id":"20191113_huawei_hms_mobile_services_android_google_play_services","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e995d1c-458f-4d0a-88a6-191f8dee6f42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2223b32-94eb-42a0-bcf5-a11b90b350b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_huawei_hms_mobile_services_android_google_play_services","timestamp":"2019. november. 13. 09:33","title":"Egymillió fejlesztő regisztrált a Huawei új rendszerébe, a magyarokat is várják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88cfcb27-9028-4a8b-883c-941f4a3f0376","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most már nemcsak szobájukban ülve, hanem bárhonnan, telefonjukról vagy számítógépükről is kihasználhatják tévés előfizetésüket a UPC Direct ügyfelei.","shortLead":"Most már nemcsak szobájukban ülve, hanem bárhonnan, telefonjukról vagy számítógépükről is kihasználhatják tévés...","id":"20191112_upc_direct_now_teve_mobil_alkalmazas_bongeszo_letoltes_visszajatszas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88cfcb27-9028-4a8b-883c-941f4a3f0376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd372ece-a073-4248-9339-9b94c8e09cc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_upc_direct_now_teve_mobil_alkalmazas_bongeszo_letoltes_visszajatszas","timestamp":"2019. november. 12. 19:35","title":"A UPC-nél van műholdas tévéje? Most kapott egy ingyenes új szolgáltatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19075dc3-bf36-4d8c-9851-ca28300bc0ac","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kínai kutatók olyan fehérjét mutattak ki a csontképző sejtekben, az oszteoblasztokban, amely erősítheti vagy fékezheti az új csontsejtek képződését – tudósítottak az eLife szaklapban. ","shortLead":"Kínai kutatók olyan fehérjét mutattak ki a csontképző sejtekben, az oszteoblasztokban, amely erősítheti vagy fékezheti...","id":"20191105_Teher_alatt_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19075dc3-bf36-4d8c-9851-ca28300bc0ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"414b2767-dceb-45be-aad5-5eb86ebce880","keywords":null,"link":"/360/20191105_Teher_alatt_no","timestamp":"2019. november. 13. 14:01","title":"Találtak valamit, amivel sokakat megvédhetnének a csontritkulástól ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb gazdaságvédelmi és a versenyképességet javító törvényjavaslatot nyújtott be a Pénzügyminisztérium.","shortLead":"Újabb gazdaságvédelmi és a versenyképességet javító törvényjavaslatot nyújtott be a Pénzügyminisztérium.","id":"20191112_jarulekmentesseg_dolgozo_nyugdijas_csaladi_kedvezmeny_gazdasagvedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f5fd7c0-c42b-413e-adb0-ac27f6ee1f2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191112_jarulekmentesseg_dolgozo_nyugdijas_csaladi_kedvezmeny_gazdasagvedelem","timestamp":"2019. november. 12. 20:10","title":"Minden dolgozó nyugdíjas járulékmentességet kap 2020-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcec15df-ba5c-4f8d-a23a-a6f6ccda8229","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A műélvezet vagy a művészi alkotó tevékenység olyan ádáz betegségekre adhat választ, mint a diabétesz - véli a szervezet ideiglenes regionális igazgatója.","shortLead":"A műélvezet vagy a művészi alkotó tevékenység olyan ádáz betegségekre adhat választ, mint a diabétesz - véli...","id":"20191111_who_tanc_enekles_betegseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcec15df-ba5c-4f8d-a23a-a6f6ccda8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf460a2-9f96-44f6-a318-6635917e6c58","keywords":null,"link":"/elet/20191111_who_tanc_enekles_betegseg","timestamp":"2019. november. 11. 21:21","title":"WHO: A tánc és az éneklés javíthatja az emlékezetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Őrizetbe vettek kedden a németországi Offenbachban három férfit, akiket azzal gyanúsítanak, hogy a magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezet híveiként terrorcselekményre készültek.","shortLead":"Őrizetbe vettek kedden a németországi Offenbachban három férfit, akiket azzal gyanúsítanak, hogy a magát Iszlám...","id":"20191112_terrortamadas_iszlamistak_iszlam_allam_nemetorszag_elfogas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba3f444b-59ba-4ce3-8ed8-67f4aaa7cd7f","keywords":null,"link":"/vilag/20191112_terrortamadas_iszlamistak_iszlam_allam_nemetorszag_elfogas","timestamp":"2019. november. 12. 13:53","title":"Terrortámadásra készülő iszlamistákat fogtak Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]