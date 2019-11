Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16f6c72c-ba60-40e7-81c8-2f9a7ac501ae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő szerint túl késő van már a mérsékelt politikához.","shortLead":"A színésznő szerint túl késő van már a mérsékelt politikához.","id":"20191113_Jane_Fonda_Birosag_ele_kellene_allitani_azokat_akik_nem_tartanak_a_klimavaltozas_ellen_harcolokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16f6c72c-ba60-40e7-81c8-2f9a7ac501ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0e3881-028a-4504-8991-342dcda4ba6a","keywords":null,"link":"/kultura/20191113_Jane_Fonda_Birosag_ele_kellene_allitani_azokat_akik_nem_tartanak_a_klimavaltozas_ellen_harcolokkal","timestamp":"2019. november. 13. 10:20","title":"Jane Fonda bíróság elé állítaná a klímabűnözőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a0484e3-8d58-4f44-9c0c-88ef27c206f4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megölte Bahá Abu al-Attát, az Iszlám Dzsihád nevű terrorszervezet műveleti parancsnokát az izraeli hadsereg egy kedd hajnali, célzott légicsapásban.","shortLead":"Megölte Bahá Abu al-Attát, az Iszlám Dzsihád nevű terrorszervezet műveleti parancsnokát az izraeli hadsereg egy kedd...","id":"20191112_iszlam_dzsihad_parancsnok_likvidalas_izraeli_hadsereg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a0484e3-8d58-4f44-9c0c-88ef27c206f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97656316-afc8-4223-8292-ba72dc5491b6","keywords":null,"link":"/vilag/20191112_iszlam_dzsihad_parancsnok_likvidalas_izraeli_hadsereg","timestamp":"2019. november. 12. 07:49","title":"Végzett az Iszlám Dzsihád parancsnokával az izraeli hadsereg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c36a79e9-d1bd-4599-84cc-7699b6625088","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A most benyújtott adótörvény-tervezetről kérdeztük Angyal József okleveles adószakértőt. A javaslatok kaptak hideget és meleget is.","shortLead":"A most benyújtott adótörvény-tervezetről kérdeztük Angyal József okleveles adószakértőt. A javaslatok kaptak hideget és...","id":"20191113_Tobb_macera_es_tobb_penz__erre_szamithatnak_jovore_a_vallalkozok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c36a79e9-d1bd-4599-84cc-7699b6625088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c0703d-1b89-43b0-ac7e-d9b52619d303","keywords":null,"link":"/kkv/20191113_Tobb_macera_es_tobb_penz__erre_szamithatnak_jovore_a_vallalkozok","timestamp":"2019. november. 13. 16:15","title":"Több macera és több pénz – erre számíthatnak jövőre a vállalkozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027fd48d-cfa5-461c-bae6-3fef42af3042","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csupán érdeklődik a kiterjeszett valóságot használó eszközök iránt az Apple, elemzők szerint két ilyen eszközt is fejleszt a cupertinói cég.","shortLead":"Nem csupán érdeklődik a kiterjeszett valóságot használó eszközök iránt az Apple, elemzők szerint két ilyen eszközt is...","id":"20191112_apple_ar_headset_szemuveg_kiterjesztett_valosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=027fd48d-cfa5-461c-bae6-3fef42af3042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b684e0e-eabf-43a6-b3c0-cb7a93ea8f28","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_apple_ar_headset_szemuveg_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2019. november. 12. 15:03","title":"Az Apple 2022-ben és 2023-ban is teljesen új terméket készül bemutatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f0e566-e832-4a6e-9699-f65fbb572876","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Belekeverték a kétfarkúakat is.","shortLead":"Belekeverték a kétfarkúakat is.","id":"20191112_rasszista_plakat_kamara_bereczki_ferenc_jozsefvaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98f0e566-e832-4a6e-9699-f65fbb572876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3162c51b-a4f9-4669-9281-929719506b50","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_rasszista_plakat_kamara_bereczki_ferenc_jozsefvaros","timestamp":"2019. november. 12. 10:50","title":"Rasszista plakátokra nyomtatták egy józsefvárosi ellenzéki politikus fotóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24616fd6-3051-4140-a0f2-2a507ad5d844","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Déli pályaudvar és a Deák tér között nem közlekedik a metró.","shortLead":"A Déli pályaudvar és a Deák tér között nem közlekedik a metró.","id":"20191113_Baleset_miatt_nem_jar_az_M2es_metro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24616fd6-3051-4140-a0f2-2a507ad5d844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81f970d8-02a7-476a-8d82-c9cb655a0b92","keywords":null,"link":"/cegauto/20191113_Baleset_miatt_nem_jar_az_M2es_metro","timestamp":"2019. november. 13. 18:44","title":"Baleset miatt nem jár az M2-es metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f16349-be3d-45a1-92b2-adf131f7e1c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az AnTuTu kiadta szokásos havi összeállítását a legjobb teljesítményt felmutató androidos telefonokról. Íme az aktuális lista.","shortLead":"Az AnTuTu kiadta szokásos havi összeállítását a legjobb teljesítményt felmutató androidos telefonokról. Íme az aktuális...","id":"20191112_androidos_csucstelefonok_kozepkategorias_telefonok_toplista_antutu_oktober","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1f16349-be3d-45a1-92b2-adf131f7e1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1d9484-e321-4afe-beee-b7d86133628f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_androidos_csucstelefonok_kozepkategorias_telefonok_toplista_antutu_oktober","timestamp":"2019. november. 12. 12:03","title":"Itt a lista: ezek most a legütősebb androidos telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem állt meg a drágulás az ingatlanpiacon, már egy panellakás négyzetmétere is félmillió felett van Budapesten.","shortLead":"Nem állt meg a drágulás az ingatlanpiacon, már egy panellakás négyzetmétere is félmillió felett van Budapesten.","id":"20191112_Ismet_ugrott_egy_szintet_az_ingatlanok_ara_Budan_egy_atlagos_teglalakas_mar_60_millio_forint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805eb4f5-e63f-4018-8a91-b284904775e5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191112_Ismet_ugrott_egy_szintet_az_ingatlanok_ara_Budan_egy_atlagos_teglalakas_mar_60_millio_forint","timestamp":"2019. november. 12. 17:20","title":"Ismét ugrott egy szintet az ingatlanok ára, Budán egy átlagos téglalakás már 60 millió forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]