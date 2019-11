Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való további részvételéről nyújtott be határozati javaslatot kedden a Honvédelmi Minisztérium (HM).","shortLead":"A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való további részvételéről nyújtott...","id":"20191112_A_Honvedelmi_Miniszterium_2021_vegeig_meghosszabbitana_a_magyar_katonak_iraki_missziojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2612b45-9a13-4c2c-a5ba-355f6ab27863","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_A_Honvedelmi_Miniszterium_2021_vegeig_meghosszabbitana_a_magyar_katonak_iraki_missziojat","timestamp":"2019. november. 12. 21:55","title":"A Honvédelmi Minisztérium 2021 végéig meghosszabbítaná a magyar katonák iraki misszióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60aa7b54-f57d-413f-8c0c-4f8c1dc21b5e","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A gyakorlatban semmi értelme annak, hogy a kormány kötelezni akarja Budapestet: szinte egyetlen saját bevételi forrását, az iparűzési adót mindenek előtt a közösségi közlekedésre kell fordítania. Borsot viszont törhetnek erre hivatkozva Karácsony orra alá 2021 közepétől.","shortLead":"A gyakorlatban semmi értelme annak, hogy a kormány kötelezni akarja Budapestet: szinte egyetlen saját bevételi...","id":"20191113_iparuzesi_ado_fovaros_tomegkozlekedes_bkk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60aa7b54-f57d-413f-8c0c-4f8c1dc21b5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"925a13ac-51fa-4106-9d44-24f1d41ce977","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191113_iparuzesi_ado_fovaros_tomegkozlekedes_bkk","timestamp":"2019. november. 13. 15:00","title":"A kormány meg akarja kötni Karácsony kezét, de így nem fog menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87310364-b100-4171-902f-92b329e85f22","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A kormány éppen csendben elcsente volna a maradék Balaton-partot, ám hiba csúszott a számításba: az önkormányzati választás a tónál is átrajzolta a politikai térképet.","shortLead":"A kormány éppen csendben elcsente volna a maradék Balaton-partot, ám hiba csúszott a számításba: az önkormányzati...","id":"20191113_A_NER_balatoni_nyomulasanak_is_keresztbe_tehet_a_valasztasi_eredmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87310364-b100-4171-902f-92b329e85f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dbe8bea-ebab-42b7-8fdd-ac7eeff548ee","keywords":null,"link":"/360/20191113_A_NER_balatoni_nyomulasanak_is_keresztbe_tehet_a_valasztasi_eredmeny","timestamp":"2019. november. 13. 19:00","title":"A NER balatoni nyomulásának is keresztbe tehet a választási eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az önálló törvényszéket a hetedik módosítással az Alaptörvénybe is beleírták.","shortLead":"Az önálló törvényszéket a hetedik módosítással az Alaptörvénybe is beleírták.","id":"20191112_Kozigazgatasi_birosagok_a_Parbeszed_nem_bizik_a_kormanyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5dbbbc4-8ba1-4480-822e-6454cce53bb5","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Kozigazgatasi_birosagok_a_Parbeszed_nem_bizik_a_kormanyban","timestamp":"2019. november. 12. 10:57","title":"Közigazgatási bíróságok: a Párbeszéd nem bízik a kormányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f0e566-e832-4a6e-9699-f65fbb572876","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindkét párt elítélően nyilatkozott. ","shortLead":"Mindkét párt elítélően nyilatkozott. ","id":"20191112_camara_bereczki_ferenc_jozsefvaros_rasszizmus_fidesz_kdnp_mszp_feljelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98f0e566-e832-4a6e-9699-f65fbb572876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b35dc9-048f-4a8c-b58d-cffe7b6942f4","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_camara_bereczki_ferenc_jozsefvaros_rasszizmus_fidesz_kdnp_mszp_feljelentes","timestamp":"2019. november. 12. 14:25","title":"A Fidesz és az MSZP is megszólalt a rasszista józsefvárosi plakát ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Akár bélfertőzésről, akár vérmérgezésről, akár a kórokozók által okozott fertőzésekről van szó, emelkedő tendencia figyelhető meg.","shortLead":"Akár bélfertőzésről, akár vérmérgezésről, akár a kórokozók által okozott fertőzésekről van szó, emelkedő tendencia...","id":"20191112_Folyamatosan_emelkedik_a_korhazi_fertozesek_szama_15_ezren_betegedtek_meg_tavaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b92baa07-fcb1-46e5-9479-d5b5fc6971fd","keywords":null,"link":"/elet/20191112_Folyamatosan_emelkedik_a_korhazi_fertozesek_szama_15_ezren_betegedtek_meg_tavaly","timestamp":"2019. november. 12. 11:55","title":"Tavaly 541-en haltak meg kórházi fertőzés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A nagy klasszikus Mészáros Lőrinc, csak neki 15 érdekeltsége tűnik fel a legnagyobb nyereségű 500 cég sorában.","shortLead":"A nagy klasszikus Mészáros Lőrinc, csak neki 15 érdekeltsége tűnik fel a legnagyobb nyereségű 500 cég sorában.","id":"20191113_meszaros_lorinc_ner_oligarcha_osztalek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbf208c7-8a66-47b0-a354-66258dda67cf","keywords":null,"link":"/kkv/20191113_meszaros_lorinc_ner_oligarcha_osztalek","timestamp":"2019. november. 13. 12:32","title":"Top 500: több mint százmilliárd forint osztalék ütötte a NER-oligarchák markát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72818070-d818-4332-9186-07be28a92615","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elindul hamarosan az Extreme E sorozat, amelyben elektromos terepjárókon versenyeznek majd a világ olyan helyszínein, amelyek kiemelten fontosak az ökoszisztéma szempontjából.","shortLead":"Elindul hamarosan az Extreme E sorozat, amelyben elektromos terepjárókon versenyeznek majd a világ olyan helyszínein...","id":"20191113_Az_Eszakisarkon_indul_az_offroad_Forma1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72818070-d818-4332-9186-07be28a92615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cb0f3f8-e95e-45dd-b9eb-661754ed9fbb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191113_Az_Eszakisarkon_indul_az_offroad_Forma1","timestamp":"2019. november. 13. 09:25","title":"Az Északi-sarkon rajtol az extrém Forma-1 sorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]