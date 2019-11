Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Januártól létrejön a Káel Csaba vezette Nemzeti Filmintézet
Az új intézmény a Magyar Nemzeti Filmalap alapjaira épül, és a teljes mozgóképszakmáért fog felelni.
2019. november. 13. 18:03

Dombóváron csökkentették a képviselői tiszteletdíjakat
Harminc százalékkal. Az alpolgármester is kevesebbet kap ezentúl.
2019. november. 14. 06:03

"Ha majd kisbaba leszek" - Hogyan érzékelik az időt a gyerekek?
Ha gyorsabban megeszem az adventi naptárból a csokit, hamarabb lesz karácsony? – kérdezi az ötéves, és ez teljesen rendben van. Ő már lát összefüggéseket, de az időfogalma még nem tökéletes. Hogy jutott idáig, és hová fejlődik?
2019. november. 13. 09:30

Megint elköltenek 2,9 milliárdot kormányzati kampányokra
Az még kérdés, hogy újabb plakátkampány kezdődik, vagy a jelenleg is futó kormányzati kommunikációs kampányokba öntik a pénzt.
2019. november. 14. 14:26 Radar 360: kivégzéstől fél Hasszán F., halálos árvíz Velencében
Középiskolásokat szállító busz karambolozott Szlovákiában, rekordméretű heroinfogás, és jön a csokellenőrzés. A hvg360 esti hírösszefoglalója.
2019. november. 13. 17:30 Óriási az érdeklődés a Disney+ iránt, milliók regisztráltak a szolgáltatásra
Kiadta az első számokat a Disney+, amiből kiderül, hányan fizettek elő a videós szolgáltatásra.
2019. november. 13. 19:33 Bivalyerős processzor, új billentyűzet: itt az Apple új, 16 colos MacBook Prója
Az Apple végre meghallotta a felhasználók kérését, és újratervezte a Butterfly billentyűzetet, így a 16 colos MacBook Pro már egy új konstrukcióval került a boltokba. De nem ez az egyetlen fontos tulajdonsága.
2019. november. 13. 17:33

Berlinben építi meg első európai Tesla-gyárát Elon Musk
Az alacsonyabb árkategóriájú Model Y-t fogják a német fővárosban gyártani.
2019. november. 13. 08:05