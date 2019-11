Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"596c9007-c66c-4d6f-93b6-6382d2f68258","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A Cleveland Browns és a Pittsburgh Steelers meccse Myles Garrett példa nélküli szabálytalanságáról marad majd emlékezetes.","shortLead":"A Cleveland Browns és a Pittsburgh Steelers meccse Myles Garrett példa nélküli szabálytalanságáról marad majd...","id":"20191115_szabalytalansag_nfl_cleveland_pittsburgh_sisak_utes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=596c9007-c66c-4d6f-93b6-6382d2f68258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4db6db4-566d-430b-a7e9-35c13dfe0085","keywords":null,"link":"/elet/20191115_szabalytalansag_nfl_cleveland_pittsburgh_sisak_utes","timestamp":"2019. november. 15. 11:45","title":"Döbbenetes szabálytalanság: saját sisakjával taglózta le ellenfelét az amerikaifocista – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Távoltartási indítványt terjesztett elő az ügyészség a Bujákon súlyos testi sértést elkövető férfi ügyében.","shortLead":"Távoltartási indítványt terjesztett elő az ügyészség a Bujákon súlyos testi sértést elkövető férfi ügyében.","id":"20191115_brutalisan_megvert_no_orosz_bernadett_tavoltartas_ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a432b7-c209-45ce-8e28-008180c25c5d","keywords":null,"link":"/elet/20191115_brutalisan_megvert_no_orosz_bernadett_tavoltartas_ugyeszseg","timestamp":"2019. november. 15. 10:50","title":"Lépett az ügyészség az összevert bujáki nő ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f769dbfe-28a1-4783-bd8f-70ce34b8460b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már Magyarországon is elérhető a G-osztály különleges kivitelű, limitált szériás változata. ","shortLead":"Már Magyarországon is elérhető a G-osztály különleges kivitelű, limitált szériás változata. ","id":"20191114_erosebb_az_idonel_hazankban_a_40_szulinapos_jubileumi_mercedes_gosztaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f769dbfe-28a1-4783-bd8f-70ce34b8460b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6579702-6742-4c22-8d47-bf6db1e0d0f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191114_erosebb_az_idonel_hazankban_a_40_szulinapos_jubileumi_mercedes_gosztaly","timestamp":"2019. november. 14. 07:59","title":"Erősebb az időnél: hazánkban a 40. szülinapos jubileumi G-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4868bc-b33f-4e35-8210-583d6c8cd521","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"November 20-ig jelentkezhetnek be a csoportos társasági adózásra az adóhatóságnál azok a társaságok, amelyek 2020-tól így kívánnak adózni, kihasználva az ebben rejlő költség- és adómegtakarítási lehetőségeket – hívja fel a figyelmet a BDO Magyarország.","shortLead":"November 20-ig jelentkezhetnek be a csoportos társasági adózásra az adóhatóságnál azok a társaságok, amelyek 2020-tól...","id":"20191114_bdo_magyarorszag_csoportos_tarsasagi_adozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b4868bc-b33f-4e35-8210-583d6c8cd521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b2e962-b880-4911-937a-4f04fce83226","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191114_bdo_magyarorszag_csoportos_tarsasagi_adozas","timestamp":"2019. november. 14. 05:20","title":"Egy hét maradt a csoportos társasági adózás választására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06093810-0bb4-40f9-89ff-e816f74ffe11","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Nagy változás várható a mobilpiacon – hangzott el a konkurensek számára fenyegetésként is beillő ígéret szerda este, a Xiaomi budapesti sajtótájékoztatóján. Az eseményt annak apropóján tartották, hogy a gyártó most hivatalos képviselettel is belép a magyar piacra. Kiderült, hangzatos globális terveik mögött már most komoly számok állnak. Ha tartják magukat a nem is annyira titkos recepthez, sikerük szinte garantált.","shortLead":"Nagy változás várható a mobilpiacon – hangzott el a konkurensek számára fenyegetésként is beillő ígéret szerda este...","id":"20191115_xiaomi_magyar_kepviselet_redmi_note_8t_xiaomi_mi_note_10_pro_specifikacio_magyar_ar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06093810-0bb4-40f9-89ff-e816f74ffe11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50db7731-1c24-407e-8c2d-962c06cf0b24","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_xiaomi_magyar_kepviselet_redmi_note_8t_xiaomi_mi_note_10_pro_specifikacio_magyar_ar","timestamp":"2019. november. 15. 07:03","title":"A Xiaomi az új Huawei, és most sebességbe kapcsol Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f5d0a10-7a9c-48f7-847c-5cf4fbfb2b6f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az új intézmény a Magyar Nemzeti Filmalap alapjaira épül, és a teljes mozgóképszakmáért fog felelni. ","shortLead":"Az új intézmény a Magyar Nemzeti Filmalap alapjaira épül, és a teljes mozgóképszakmáért fog felelni. ","id":"20191113_Januartol_letrejon_a_Kael_Csaba_vezette_Nemzeti_Filmintezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f5d0a10-7a9c-48f7-847c-5cf4fbfb2b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a72bfcca-eb9e-4969-acca-77c81ec6797c","keywords":null,"link":"/kultura/20191113_Januartol_letrejon_a_Kael_Csaba_vezette_Nemzeti_Filmintezet","timestamp":"2019. november. 13. 18:03","title":"Januártól létrejön a Káel Csaba vezette Nemzeti Filmintézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7266f3f6-a9b8-4fc4-851f-3848ef4200d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei Merkúr-vándorlást is videóra vette a NASA. A tranzitot akár 4K-ban is visszanézhetik az érdeklődők.","shortLead":"Az idei Merkúr-vándorlást is videóra vette a NASA. A tranzitot akár 4K-ban is visszanézhetik az érdeklődők.","id":"20191114_merkur_tranzit_vandorlas_nasa_goddard_4k_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7266f3f6-a9b8-4fc4-851f-3848ef4200d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff3fcb6e-3087-484e-899d-364eb2531e2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191114_merkur_tranzit_vandorlas_nasa_goddard_4k_video","timestamp":"2019. november. 14. 10:33","title":"Itt visszanézheti az év egyik legjobban várt csillagászati eseményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c2fd0c-7209-479a-9120-4c5c85307883","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Vadon élő, nem tenyésztett szent íbiszeket áldoztak fel az ókori egyiptomiak - derítették ki ausztrál kutatók a mumifikált íbiszek és Afrikában vadon élő madarak genetikai vizsgálatával.","shortLead":"Vadon élő, nem tenyésztett szent íbiszeket áldoztak fel az ókori egyiptomiak - derítették ki ausztrál kutatók...","id":"20191113_400_mumifikalt_szent_ibiszt_vizsgaltak_meg_kutatok_es_kiderult_honnan_jottek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8c2fd0c-7209-479a-9120-4c5c85307883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07f924f6-9736-4a6e-9bc1-e9357fb05979","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_400_mumifikalt_szent_ibiszt_vizsgaltak_meg_kutatok_es_kiderult_honnan_jottek","timestamp":"2019. november. 13. 21:25","title":"400 mumifikált szent íbiszt vizsgáltak meg kutatók és kiderült honnan jöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]