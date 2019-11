Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60e02119-8114-4fe2-a96d-79d7b879249f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harmadszor is Polt Pétert választották meg a legfőbb ügyésznek, így újabb kilenc évig lehet eltussolni kormánynak kínos ügyeket. A vádhatóság vezetőjének tevékenységéről a HVG eheti számában olvashatnak egy összefoglalót.","shortLead":"Harmadszor is Polt Pétert választották meg a legfőbb ügyésznek, így újabb kilenc évig lehet eltussolni kormánynak kínos...","id":"20191113_Ujabb_kilenc_ev_tetlenseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60e02119-8114-4fe2-a96d-79d7b879249f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e183fe-57cf-43de-abf1-f5a4b47b3c48","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Ujabb_kilenc_ev_tetlenseg","timestamp":"2019. november. 13. 11:57","title":"Újabb kilenc évig lehet eltussolni kormánynak kínos ügyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d060f2db-5acb-457b-8d40-470bcf5aa864","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Közel kétszáz sírt találtak az M44-es autópálya építéséhez kapcsolódóan. ","shortLead":"Közel kétszáz sírt találtak az M44-es autópálya építéséhez kapcsolódóan. ","id":"20191114_hatalmas_gepida_temetot_tartak_fel_tiszaug_hataraban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d060f2db-5acb-457b-8d40-470bcf5aa864&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329ae155-a6de-43f4-b7db-2e1e34017cf7","keywords":null,"link":"/kultura/20191114_hatalmas_gepida_temetot_tartak_fel_tiszaug_hataraban","timestamp":"2019. november. 14. 15:25","title":"Hatalmas gepida temetőt tártak fel Tiszaug határában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac9d44a3-511e-4474-9e3d-2cb4d4377df2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hatás független attól, előtte mennyit sportoltak.","shortLead":"A hatás független attól, előtte mennyit sportoltak.","id":"20191113_A_rendszeres_sport_noveli_a_mellrakos_paciensek_tulelesi_eselyeit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac9d44a3-511e-4474-9e3d-2cb4d4377df2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7748ab50-ac9e-4631-a24a-4f0b5147b915","keywords":null,"link":"/elet/20191113_A_rendszeres_sport_noveli_a_mellrakos_paciensek_tulelesi_eselyeit","timestamp":"2019. november. 13. 10:30","title":"A rendszeres sport növeli a mellrákos páciensek túlélési esélyeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fab9d50-a6cb-427b-ad69-3a752635c419","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A német gazdaság most megúszta a recessziót, de a korábban az egyik húzóerőnek számító autóipar nehéz helyzetben van.","shortLead":"A német gazdaság most megúszta a recessziót, de a korábban az egyik húzóerőnek számító autóipar nehéz helyzetben van.","id":"20191114_Leepitest_es_a_beruhazasok_befagyasztasat_tervezi_a_Mercedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fab9d50-a6cb-427b-ad69-3a752635c419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a0e3b6-1e2a-4503-919b-c3a12131229e","keywords":null,"link":"/kkv/20191114_Leepitest_es_a_beruhazasok_befagyasztasat_tervezi_a_Mercedes","timestamp":"2019. november. 14. 12:40","title":"Leépítést és a beruházások befagyasztását tervezi a Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c5f2fc8-55ec-4d16-a8bb-d2ea81486bd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi 24 ezer eurót zsákmányolt egy háromfős társaságtól.","shortLead":"A férfi 24 ezer eurót zsákmányolt egy háromfős társaságtól.","id":"20191113_Az_Interpol_segitsegevel_lett_meg_az_M5oson_lovoldozo_roman_alrendor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c5f2fc8-55ec-4d16-a8bb-d2ea81486bd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ac0a2f-332b-4cc7-87bd-1e2266eac50d","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Az_Interpol_segitsegevel_lett_meg_az_M5oson_lovoldozo_roman_alrendor","timestamp":"2019. november. 13. 11:14","title":"Az Interpol segítségével lett meg az M5-ösön lövöldöző román álrendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapest felé vezető oldalon történt a baleset, Inárcsnál.","shortLead":"A Budapest felé vezető oldalon történt a baleset, Inárcsnál.","id":"20191114_m5_os_inarcs_baleset_busz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd6097c-1e8e-4898-9a89-afbad824211e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191114_m5_os_inarcs_baleset_busz","timestamp":"2019. november. 14. 06:55","title":"Kigyulladt egy busz az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"645bdb29-38cd-4197-b374-9f55f193ffb1","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A jövedelmi egyenlőtlenségek miatti tüntetések véget vetettek Chilében a sokáig sikeres ortodox szabadpiaci kapitalizmusnak, amit Augusto Pinochet jóváhagyásával a Milton Friedman szárnyai alatt tanult chicagói fiúk építettek.","shortLead":"A jövedelmi egyenlőtlenségek miatti tüntetések véget vetettek Chilében a sokáig sikeres ortodox szabadpiaci...","id":"201946__chile_fellazadt__chicagoi_fiuk__pinochet_oroksege__diktaturaba_zart_szabadpiac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=645bdb29-38cd-4197-b374-9f55f193ffb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec418d6-fa35-4cef-b707-7c5ac41e9c02","keywords":null,"link":"/360/201946__chile_fellazadt__chicagoi_fiuk__pinochet_oroksege__diktaturaba_zart_szabadpiac","timestamp":"2019. november. 14. 13:00","title":"Lerombolják a chicagói fiúk építményét Chilében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bfc3ee-edd0-4ac4-973c-d63793ac09b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A modern kori német parlament történelmében először fordult elő, hogy egy bizottsági elnököt kizártak a testületből. Ez most az antiszemitizmussal vádolt Stephan Brandner esetében történt meg.","shortLead":"A modern kori német parlament történelmében először fordult elő, hogy egy bizottsági elnököt kizártak a testületből...","id":"20191114_Peldanelkuli_dontest_hozott_a_nemet_parlament_az_antiszemitizmussal_vadolt_AfDs_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51bfc3ee-edd0-4ac4-973c-d63793ac09b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c08b4e-de81-4708-8742-76e647bd7ed1","keywords":null,"link":"/vilag/20191114_Peldanelkuli_dontest_hozott_a_nemet_parlament_az_antiszemitizmussal_vadolt_AfDs_ellen","timestamp":"2019. november. 14. 17:30","title":"Példa nélküli döntést hozott a német parlament az antiszemitizmussal vádolt AfD-s ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]