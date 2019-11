Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6f2273e-f69a-4afd-a0e2-24b3448c08b2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utolsó üzenete az volt a táblának, hogy „Lassíts!”.","shortLead":"Az utolsó üzenete az volt a táblának, hogy „Lassíts!”.","id":"20191115_Egy_ittas_no_kidontotte_a_sebessegmero_oszlopot_Veszpremben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6f2273e-f69a-4afd-a0e2-24b3448c08b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd8a2f1-583c-4b77-b8ba-fa648c4e578e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191115_Egy_ittas_no_kidontotte_a_sebessegmero_oszlopot_Veszpremben","timestamp":"2019. november. 15. 15:29","title":"Egy ittas nő kidöntötte a sebességmérő oszlopot Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ha ez megtörténne, érezhetően átalakulna a digitális hirdetői piac.","shortLead":"Ha ez megtörténne, érezhetően átalakulna a digitális hirdetői piac.","id":"20191114_Google_korlatozna_a_hirdetok_hozzafereset_a_felhasznalok_adataihoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c07ad99-917d-42e9-a5b3-308abe06ad20","keywords":null,"link":"/tudomany/20191114_Google_korlatozna_a_hirdetok_hozzafereset_a_felhasznalok_adataihoz","timestamp":"2019. november. 14. 21:11","title":"A Google korlátozná a hirdetők hozzáférését a felhasználók adataihoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2eb134-315d-4437-bcfc-d7ae1ce5976a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olyan összeget költenek majd elektromos autók fejlesztésére, amivel nem nagyon tud más piaci szereplő versenyezni.","shortLead":"Olyan összeget költenek majd elektromos autók fejlesztésére, amivel nem nagyon tud más piaci szereplő versenyezni.","id":"20191115_60_milliard_euros_erodemonstraciot_jelentett_be_a_Volkswagen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba2eb134-315d-4437-bcfc-d7ae1ce5976a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409c0bd5-5e11-4acc-9768-97f870aa15df","keywords":null,"link":"/cegauto/20191115_60_milliard_euros_erodemonstraciot_jelentett_be_a_Volkswagen","timestamp":"2019. november. 15. 15:27","title":"60 milliárd eurós erődemonstrációt jelentett be a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A csütörtöki Magyar Közlönyben jelent meg a kormányhatározat a 2022-es kézilabda-Európa-bajnokságra készülő, és a város csapatának új otthonául szolgáló létesítmény támogatásáról.","shortLead":"A csütörtöki Magyar Közlönyben jelent meg a kormányhatározat a 2022-es kézilabda-Európa-bajnokságra készülő, és a város...","id":"20191115_kormanyhatarozat_szeged_kezilabda_eb_allami_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f8c7b5-3b95-4a21-82d4-60d46fcee5af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191115_kormanyhatarozat_szeged_kezilabda_eb_allami_tamogatas","timestamp":"2019. november. 15. 13:36","title":"Kiderült, mennyit áldoz a kormány a szegedi kézilabdacsarnokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c315345-e280-4743-80fb-aa740b41438c","c_author":"G. M.","category":"360","description":"Nemcsak a magyarázat hiányzik, miért és kinek a pénzéből készült a péntek hajnalban Orbán Viktor közösségi oldalára kikerült imázsfilm, de stáblistát sem találunk a végén. Egy reklámszakemberrel próbáltuk megbecsülni, mi kerül ezen mennyibe?","shortLead":"Nemcsak a magyarázat hiányzik, miért és kinek a pénzéből készült a péntek hajnalban Orbán Viktor közösségi oldalára...","id":"20191115_Mennyibe_kerult_Orban_stadionfilmje_Haveri_aron_is_szazmillio_forintba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c315345-e280-4743-80fb-aa740b41438c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e986ef7f-0d3c-4eab-880a-7a1c75c5dda7","keywords":null,"link":"/360/20191115_Mennyibe_kerult_Orban_stadionfilmje_Haveri_aron_is_szazmillio_forintba","timestamp":"2019. november. 15. 14:05","title":"Mennyibe került Orbán stadionfilmje? Haveri áron is százmillió forintba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513fb93f-a607-4973-a9b6-d9998964a6f5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mert az éjjel soha nem érhet véget.","shortLead":"Mert az éjjel soha nem érhet véget.","id":"20191115_soho_party_puskas_arena_magyar_valogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=513fb93f-a607-4973-a9b6-d9998964a6f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82329837-93f0-46a5-a58f-f0e9e1fa17ef","keywords":null,"link":"/kultura/20191115_soho_party_puskas_arena_magyar_valogatott","timestamp":"2019. november. 15. 12:43","title":"Összeáll a Soho Party a Puskás-avatóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Brutális tette után felmondtak a férfinek, akinek összevert barátnője a héten kiállt a nyilvánosság elé.","shortLead":"Brutális tette után felmondtak a férfinek, akinek összevert barátnője a héten kiállt a nyilvánosság elé.","id":"20191116_Munkahelyerol_is_kitettek_a_baratnojet_durvan_megvero_ferfit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bb28fd9-ffc7-4fad-b941-684a31afc374","keywords":null,"link":"/elet/20191116_Munkahelyerol_is_kitettek_a_baratnojet_durvan_megvero_ferfit","timestamp":"2019. november. 16. 08:42","title":"Civil munkahelyéről is kitették a barátnőjét durván megverő férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06093810-0bb4-40f9-89ff-e816f74ffe11","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Nagy változás várható a mobilpiacon – hangzott el a konkurensek számára fenyegetésként is beillő ígéret szerda este, a Xiaomi budapesti sajtótájékoztatóján. Az eseményt annak apropóján tartották, hogy a gyártó most hivatalos képviselettel is belép a magyar piacra. Kiderült, hangzatos globális terveik mögött már most komoly számok állnak. Ha tartják magukat a nem is annyira titkos recepthez, sikerük szinte garantált.","shortLead":"Nagy változás várható a mobilpiacon – hangzott el a konkurensek számára fenyegetésként is beillő ígéret szerda este...","id":"20191115_xiaomi_magyar_kepviselet_redmi_note_8t_xiaomi_mi_note_10_pro_specifikacio_magyar_ar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06093810-0bb4-40f9-89ff-e816f74ffe11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50db7731-1c24-407e-8c2d-962c06cf0b24","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_xiaomi_magyar_kepviselet_redmi_note_8t_xiaomi_mi_note_10_pro_specifikacio_magyar_ar","timestamp":"2019. november. 15. 07:03","title":"A Xiaomi az új Huawei, és most sebességbe kapcsol Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]