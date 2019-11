Gőzerővel folyik a munka a Várban, hogy a Pénzügyminisztérium elfoglalhassa egykori székhelyét, ám ez több szempontból is problémás. A kormány terveiben az szerepel, hogy az 1901-04 közötti valóságnak megfelelően állítják helyre a Fellner Sándor-féle épületet. Most nem ezt a formáját látjuk, ugyanis a második világháborúban megsérült épületet 1962-re jóval puritánabb módon alakították ki: egy emelettel alacsonyabb lett, tornyok és díszes tetőszerkezet nélkül. A műemlékvédelmi szakemberek szerint ez azért jó, mert a Fellner-féle épület kirítt a polgárias környezetből, a puritánabb megoldással pedig jobban érvényesül a Mátyás-templom és környezete. Jó volt a korrekció - mondják.

Éppen ezért bírálták a kormány most megvalósuló tervét a művészettörténészek, szakemberek és maga az Unesco is. Utóbbi aggályaira februárig kell válaszolnia a kormánynak, különben Budapest világörökségi besorolását kockáztatja.

Ám van egy kis porobléma: noha az egykori Pénzügyminisztériumba költözne a PM, a kiszemelt épület nem elég nagy, a jelenlegi 2 ezer dolgozójának csak fele férne el, ezért az egyik udvarra egy új épületrészt kell építeni. A hvg.hu úgy tudja, a Hess András tér felőli emeletes Fortuna-ház mögötti udvar teljesen beépül egy nagy, négyzet alapú tömbbel. Itt volt egy műemléki védettségű levéltári tömb, ezt, ahogy a hvg.hu felvételei is mutatják, már lebontották, ennek helyén épülnek majd a hiányzó irodák.

Így nézett ki korábban:

Ez a jelenlegi állapot:

Ezzel a kormány maradandó átalakítást végzett műemléki környezetben. Arról nincs információnk, milyen magas lesz az új épület, mennyire látszik majd kívülről. Kérdéseinkre napok óta nem válaszol sem a PM, sem a Miniszterelnökség.

Az I. kerület ellenzéki polgármesterének, V. Naszályi Mártának több problémája is van a beruházással. Az építkezést végig kell vinni, mert nem maradhat félkészen, de a nagy ráépítést szerinte meg kellene akadályozni, ahogy az új belső tömb felhúzását is.

Lehet arról gondolkodni, hogy ennek az épületnek milyen funkciót adjunk, erről lehet egy társadalmi vita is, de az nem elfogadható, hogy csak azért legyen itt a PM, mert a történelem egy pillanatában is itt volt

- mondja a polgármester. Tudomása szerint mélygarázs is épül az PM-hez, holott a Vár alatt védett pincerendszer van, de ez örökségvédelmi mellett statikai kérdéseket is felvet.

A PM költözése folyamatosan csúszik, most a legkorábbi becslés 2022. Az eredeti tervek szerint a PM-el egy időben költözött volna a Belügyminisztérium, de az még távolabbinak tűnik. A tárca egy volt MTA épületben kap helyet, amelyet szintén át kell alakítani, ám V. Naszályi Márta szerint ott még a tervezésre vonatkozó pályázatot sem zárták le. Szerinte jobb lenne, ha a BM inkább a Parlament mellé költözne, így nem volna szükség újabb építkezésre a Várban.

A polgármester úgy érzékeli, az ott lakók nem akarják ezt a beruházást, ami nagyon megterheli az életet, csak a pénzügyminisztériumi dolgozókkal számolva is.

Tegyük fel, a kormány megépíti a szükséges épületet, megteremti a helyet a tisztviselőknek. Hogy jön fel a Várba reggelente ez a sok ember? A három percenként járó 16-os buszra 40 ember fér fel, hogy jutnak fel a minisztériumi dolgozók a többi intézmény munkatársaival, a helyiekkel, vagy a vári iskolákba, óvodákba járókkal együtt? És akkor a turistákkal még nem is beszéltem

- mondja V. Naszályi. Épülnek mélygarázsok, vannak felszíni parkolók is liftekkel, de abba is csak hat ember fér be egyszerre. A Pénzügyminisztériumhoz tervezett mélygarázs miatt az autóforgalom is nő majd. "Ezt a terhelést nem viseli el a Vár."

Ő tárgyalna a kormánnyal erről, de sok illúziója nincs. Azt mondja, a döntések kivagyiságból, presztizsből, illetve a NER-közeli vállalkozók feltőkésítése érdekében születtek. Annyival tud érvelni, hogy Orbán Viktor és Fürjes Balázs kormánybiztos is azt mondta, amit a budapestiek nem akarnak, az nem fog megépülni. Márpedig szerinte az I. kerületiek ezt nem akarják, így megpróbálja őket a szavukon fogni.