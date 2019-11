Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0cb5827-0ef5-4c2e-b967-295924c659d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A médiában eltöltött évek alatt rengeteg dolog felgyülemlett benne. ","shortLead":"A médiában eltöltött évek alatt rengeteg dolog felgyülemlett benne. ","id":"20191115_Istenes_Bence_musorvezeto_Elviszlek_magammal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0cb5827-0ef5-4c2e-b967-295924c659d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34dbd6d7-1beb-42df-8030-64c7c2ab1aae","keywords":null,"link":"/elet/20191115_Istenes_Bence_musorvezeto_Elviszlek_magammal","timestamp":"2019. november. 15. 10:33","title":"Őszintén beszélt idegösszeroppanásáról Istenes Bence","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a6a1ac9-2e2d-467a-88a5-91be071568eb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden igényt kielégítenek.","shortLead":"Minden igényt kielégítenek.","id":"20191115_Eskuvot_is_lehet_tartani_az_uj_Puskas_stadionban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a6a1ac9-2e2d-467a-88a5-91be071568eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"925d3abf-f4c4-4a58-93e0-723d10eb2f59","keywords":null,"link":"/elet/20191115_Eskuvot_is_lehet_tartani_az_uj_Puskas_stadionban","timestamp":"2019. november. 15. 17:10","title":"Esküvőt is lehet tartani az új Puskás stadionban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb15aedc-0f73-4872-b015-ff66945e4c08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új tulajdonossal gyarapodott a Mészáros Lőrinc tőzsdén kívüli cégeinek jelentős részét összefogó Talentis Group Zrt.","shortLead":"Új tulajdonossal gyarapodott a Mészáros Lőrinc tőzsdén kívüli cégeinek jelentős részét összefogó Talentis Group Zrt.","id":"20191115_Uj_tarsa_van_Meszaroseknak_be_is_szallt_a_csaladi_vallalkozasba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb15aedc-0f73-4872-b015-ff66945e4c08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8fe33cb-69b2-4f32-abad-1d762a721f04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191115_Uj_tarsa_van_Meszaroseknak_be_is_szallt_a_csaladi_vallalkozasba","timestamp":"2019. november. 15. 16:42","title":"Új társa van Mészároséknak, be is szállt a családi vállalkozásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b02aa45-9f87-4cd7-8e44-d41d8205db92","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új bolíviai kormány megszakítja a diplomáciai kapcsolatokat a Nicolás Maduro vezette Venezuelával - jelentette be pénteken a külügyminiszter arra hivatkozva, hogy a venezuelai képviselettel kapcsolatban álló személyek fenyegetést jelentenek az ország biztonságára.","shortLead":"Az új bolíviai kormány megszakítja a diplomáciai kapcsolatokat a Nicolás Maduro vezette Venezuelával - jelentette be...","id":"20191115_Bolivia_megszakitotta_a_diplomaciai_kapcsolatokat_Venezuelaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b02aa45-9f87-4cd7-8e44-d41d8205db92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7de8ae3-42fd-401f-918f-d3267ed22df5","keywords":null,"link":"/vilag/20191115_Bolivia_megszakitotta_a_diplomaciai_kapcsolatokat_Venezuelaval","timestamp":"2019. november. 15. 21:38","title":"Bolívia megszakította a diplomáciai kapcsolatokat Venezuelával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2ade93f-5feb-4445-b739-a98ad95fd097","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Kikapott első, az új Puskás Arénában lejátszott meccsén a magyar labdarúgó-válogatott. Az eredmény nem meglepetés, de többet vár az ember attól a csapattól, amely új otthona megnyitóján játszik telt ház előtt. Nézni azért volt mit, csak nem feltétlenül a pályán.","shortLead":"Kikapott első, az új Puskás Arénában lejátszott meccsén a magyar labdarúgó-válogatott. Az eredmény nem meglepetés, de...","id":"20191116_puskas_arena_megnyito_magyar_uruguayi_valogatott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2ade93f-5feb-4445-b739-a98ad95fd097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee32a39-ee17-4f0a-a5fd-489860d63c7c","keywords":null,"link":"/sport/20191116_puskas_arena_megnyito_magyar_uruguayi_valogatott","timestamp":"2019. november. 16. 07:07","title":"Menő stadion már van. Jó focit mikor sikerül bele keríteni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A klímaváltozás hatásainak mérséklése a pénzügyi stabilitás szempontjából is elemi érdek, amelyet a pénzpiaci szereplőknek, a szabályozó és felügyelő intézményeknek saját eszközeikkel is támogatni kell – mondta Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke.","shortLead":"A klímaváltozás hatásainak mérséklése a pénzügyi stabilitás szempontjából is elemi érdek, amelyet a pénzpiaci...","id":"20191115_Matolcsy_elmondta_hogyan_harcolna_a_klimavaltozas_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c55a3c-ee09-40fd-b54e-69535ae21d86","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191115_Matolcsy_elmondta_hogyan_harcolna_a_klimavaltozas_ellen","timestamp":"2019. november. 15. 14:53","title":"Matolcsy elmondta, hogyan harcolna a klímaváltozás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed285a4-f0f6-4f72-9266-8da4630dbd5f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Önkéntesen, fegyvertelenül segítettek a tüntetések romjainak eltakarításában. ","shortLead":"Önkéntesen, fegyvertelenül segítettek a tüntetések romjainak eltakarításában. ","id":"20191116_Kina_katonak__Hongkong","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ed285a4-f0f6-4f72-9266-8da4630dbd5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b78d33a-1fbb-498a-b4b1-3327f43b2d14","keywords":null,"link":"/vilag/20191116_Kina_katonak__Hongkong","timestamp":"2019. november. 16. 16:31","title":"Kínai katonák jelentek meg Hongkong utcáin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36998431-6a51-4752-81c9-89616c5e3cad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Utasok szerencsére nem voltak a járaton, a sofőrt azonnal kirúgták. ","shortLead":"Utasok szerencsére nem voltak a járaton, a sofőrt azonnal kirúgták. ","id":"20191116_Ket_BKVsofor_is_ittasan_vezetett_buszt_a_heten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36998431-6a51-4752-81c9-89616c5e3cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6815add3-f54c-4150-8224-7447607e96aa","keywords":null,"link":"/itthon/20191116_Ket_BKVsofor_is_ittasan_vezetett_buszt_a_heten","timestamp":"2019. november. 16. 21:39","title":"Részeg volt a sofőr a 200E repülőtéri buszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]