Öt év után visszakapta az engedélyét. Újra üzemel a hármashatárhegyi reptér

A világ leghíresebb és a világ legdrágább festménye sem látható a Louvre gigatárlatán, amely Leonardo da Vinci halálának 500. évfordulója alkalmából október végén nyílt meg Párizsban. A világ egyik legnagyobb idei kulturális eseményén ugyanakkor fény derül a reneszánsz polihisztor számos "műhelytitkára". A nagy Leonardo-show: nem csak a Mona Lisa hiányzik A világ egyik legnagyobb idei kulturális eseményén ugyanakkor fény derül a reneszánsz polihisztor számos \"műhelytitkára\".","shortLead":"A világ leghíresebb és a világ legdrágább festménye sem látható a Louvre gigatárlatán, amely Leonardo da Vinci...","id":"201946__leonardo_da_vinci__louvre__muveszet_es_tudomany__a_lehetetlen_megkisertese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1024c4db-1cbd-455b-9f73-2d9a6c455d17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"149526c6-f912-4151-be27-9a7632b8e3ae","keywords":null,"link":"/360/201946__leonardo_da_vinci__louvre__muveszet_es_tudomany__a_lehetetlen_megkisertese","timestamp":"2019. november. 17. 16:00","title":"A nagy Leonardo-show: nem csak a Mona Lisa hiányzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c315345-e280-4743-80fb-aa740b41438c","c_author":"Parti Nagy Lajos","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Parti Nagy Lajosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: hadüzenet, aréna, pótvizsga, műhús, vízözön. Az én hetem: Parti Nagy Lajos és Orbán Viktor pöttyös lova A fekete humorú, kissé ügyetlen lovag kalandját bemutató videojáték most 4K-ban és újratervezett grafikával tért vissza. Ráadásul úgy, hogy közben minden hibát benne hagytak. Feltámasztották a PlayStation egyik klasszikusát, ismét játszható a MediEvil

Na jó, annyira talán ez nem nagy meglepetés. Nézze csak, kivel érkezett Orbán Viktor a Puskás VIP-lelátójára! Ismét egy irodalmi adaptációval foglalkozik Pálfi György. Betyárfilm jön Pálfi Györgytől, cége már van hozzá A Fahidi Éva életéről szóló A létezés eufóriája pedig a magyar közönségdíj nyertese lett. Palesztinokat védő izraeli ügyvédről szóló film nyerte a Verzió Filmfesztivált

Harminc kurdbarát polgármestert váltottak le Törökországban március óta. Erdogant nem zavarják a megválasztott polgármesterek, simán elmozdítja őket