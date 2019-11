Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7db78181-636c-4cf7-a34b-9068dc6c1433","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A BKK volt vezérigazgatója a Facebookon emlékezett meg arról, hogy igaza volt.","shortLead":"A BKK volt vezérigazgatója a Facebookon emlékezett meg arról, hogy igaza volt.","id":"20191116_Vitezy_David_Kivaloan_mukodott_a_Puskas_Arena_parkolok_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7db78181-636c-4cf7-a34b-9068dc6c1433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3bac1a-4514-43be-af82-d2860bf0c3ae","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191116_Vitezy_David_Kivaloan_mukodott_a_Puskas_Arena_parkolok_nelkul","timestamp":"2019. november. 16. 15:15","title":"Vitézy Dávid: Kiválóan működött a Puskás Aréna parkolók nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660bec55-2742-4dd1-a55e-0b2ceea747f6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A horvát labdarúgó-válogatott hátrányból fordítva 3-1-re legyőzte szombaton a szlovák csapatot az Európa-bajnoki selejtezősorozat magyar érdekeltségű csoportjában, amelyből így elsőként jutott ki az Eb-re. A walesi válogatott kétgólos győzelmet aratott szombaton Azerbajdzsán vendégeként.","shortLead":"A horvát labdarúgó-válogatott hátrányból fordítva 3-1-re legyőzte szombaton a szlovák csapatot az Európa-bajnoki...","id":"20191116_A_horvatok_mar_kint_vannak_az_Ebn_es_Wales_is_gyozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=660bec55-2742-4dd1-a55e-0b2ceea747f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d19a49-5694-4644-81d6-d9a8ba8918a6","keywords":null,"link":"/sport/20191116_A_horvatok_mar_kint_vannak_az_Ebn_es_Wales_is_gyozott","timestamp":"2019. november. 16. 23:48","title":"A horvátok már kint vannak az Eb-n és Wales is győzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eeebd74-b1b9-4f06-bf76-b2e4fb64a83d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Baradla és a Béke termeiben egyszerre 90 beteget tudnak majd fogadni. ","shortLead":"A Baradla és a Béke termeiben egyszerre 90 beteget tudnak majd fogadni. ","id":"20191116__barlang_terapia_asztma_baradla_beke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8eeebd74-b1b9-4f06-bf76-b2e4fb64a83d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"403dd5ce-7e65-442a-b08d-e19a76ec8509","keywords":null,"link":"/elet/20191116__barlang_terapia_asztma_baradla_beke","timestamp":"2019. november. 16. 16:02","title":"Két magyar barlang is kinyitja kapuit az asztmások előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc46479-f896-4025-93a5-7242ada3839c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Iránban nagyon felháborodtak rajta.","shortLead":"Iránban nagyon felháborodtak rajta.","id":"20191116_Mit_szolna_a_107_forintos_benzinhez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fc46479-f896-4025-93a5-7242ada3839c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d405a767-2e31-429e-a215-942db5164541","keywords":null,"link":"/vilag/20191116_Mit_szolna_a_107_forintos_benzinhez","timestamp":"2019. november. 16. 10:40","title":"Mit szólna a 107 forintos benzinhez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hivatali honlapján válaszolt pénteken Kovács Zoltán kommunikációs államtitkár a The Washington Post Magyarországot bíráló cikkére.\r

\r

","shortLead":"Hivatali honlapján válaszolt pénteken Kovács Zoltán kommunikációs államtitkár a The Washington Post Magyarországot...","id":"20191116_Kovacs_Zoltan_valaszat_nem_volt_hajlando_lehozni_a_Washington_Post","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d759ff8e-1863-4200-a205-6aae2828bd98","keywords":null,"link":"/vilag/20191116_Kovacs_Zoltan_valaszat_nem_volt_hajlando_lehozni_a_Washington_Post","timestamp":"2019. november. 16. 12:14","title":"Kovács Zoltán válaszcikkét nem volt hajlandó lehozni a Washington Post","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f22d03b5-e199-414c-b298-9657d365b0d3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Fahidi Éva életéről szóló A létezés eufóriája pedig a magyar közönségdíj nyertese lett. ","shortLead":"A Fahidi Éva életéről szóló A létezés eufóriája pedig a magyar közönségdíj nyertese lett. ","id":"20191116_Palesztinokat_vedo_izraeli_ugyvedrol_szolo_dilm_nyerte_a_Verzio_filmfesztivalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f22d03b5-e199-414c-b298-9657d365b0d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb8c4450-9209-4239-83bb-1cfe580218a5","keywords":null,"link":"/kultura/20191116_Palesztinokat_vedo_izraeli_ugyvedrol_szolo_dilm_nyerte_a_Verzio_filmfesztivalt","timestamp":"2019. november. 16. 21:54","title":"Palesztinokat védő izraeli ügyvédről szóló film nyerte a Verzió Filmfesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebfabfed-777e-44c3-90f9-490e70859c46","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Több, az ezredforduló előtt megjelent játékát is előkapta már a Sony, a sorból pedig az 1998-as sikercím, a MediEvil sem maradhatott ki. A fekete humorú, kissé ügyetlen lovag kalandját bemutató videojáték most 4K-ban és újratervezett grafikával tért vissza. Ráadásul úgy, hogy közben minden hibát benne hagytak.","shortLead":"Több, az ezredforduló előtt megjelent játékát is előkapta már a Sony, a sorból pedig az 1998-as sikercím, a MediEvil...","id":"20191117_medievil_2019_remake_kritika_jatekteszt_sony_playstation_4_konzoljatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebfabfed-777e-44c3-90f9-490e70859c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29445951-a2bb-4c7b-96e9-6a10224d40ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20191117_medievil_2019_remake_kritika_jatekteszt_sony_playstation_4_konzoljatek","timestamp":"2019. november. 17. 11:05","title":"Feltámasztották a PlayStation egyik klasszikusát, ismét játszható a MediEvil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d09715-47d6-4a38-89bc-90c7e9802e09","c_author":"HVG","category":"360","description":"Műsorvezetőből lett az Európai Parlament új elnöke az olasz politikus, Berlusconi miatt lett politikus. Nem lesz könnyű feladata a következő években.","shortLead":"Műsorvezetőből lett az Európai Parlament új elnöke az olasz politikus, Berlusconi miatt lett politikus. Nem lesz könnyű...","id":"201946_david_sassoli_musorvezeto_azeuropai_parlamentben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88d09715-47d6-4a38-89bc-90c7e9802e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae128be1-780a-4058-a014-37a8e266d535","keywords":null,"link":"/360/201946_david_sassoli_musorvezeto_azeuropai_parlamentben","timestamp":"2019. november. 17. 09:30","title":"Baloldali sztárújságíró volt, ma már a Brexittel kell megküzdenie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]