[{"available":true,"c_guid":"237a6e13-7ef8-473f-9148-17fc2a0cb790","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"Míg a férfiak ajánlott vasbevitele naponta 12 milligramm, addig a nőké 15, amit a szokásos táplálékkal nem mindig sikerül biztosítani, ezért a nőket sokkal inkább fenyegeti a vashiány. Közülük is különösen veszélyeztetett a következő öt csoport: a menstruáció megjelenése, azaz a menarche idején a fejlődésben lévő lányok, a várandós és szoptatós kismamák, a diétázók és a változókorú nők. Nekik fokozottan oda kell figyelniük a vasbevitelre, hogy elkerüljék a vashiány, vagy súlyosabb esetben a vashiányos vérszegénység kellemetlen tüneteit.","shortLead":"Míg a férfiak ajánlott vasbevitele naponta 12 milligramm, addig a nőké 15, amit a szokásos táplálékkal nem mindig...","id":"maltofer_20191119_vashiany_nok_verszegenyseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=237a6e13-7ef8-473f-9148-17fc2a0cb790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75854ff3-24bc-404d-8b3e-3c15c6580f4a","keywords":null,"link":"/brandchannel/maltofer_20191119_vashiany_nok_verszegenyseg","timestamp":"2019. november. 19. 07:30","title":"Vashiány? Íme az öt leginkább veszélyeztetett csoport!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"bc8c1216-043a-4769-9963-694d881c662e","c_partnertag":"Maltofer"},{"available":true,"c_guid":"c0d2a40b-3524-41b0-8baf-9b2106a9b117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány mindent megtett azért, hogy elkerülje a blamát, de a Kúria döntése után már nem maradt más hátra, ki kell tenni a bocsánatkérést a Kormany.hu-ra a 2017-es nemzeti konzultációban szereplő valótlanságról.\r

","shortLead":"A kormány mindent megtett azért, hogy elkerülje a blamát, de a Kúria döntése után már nem maradt más hátra, ki kell...","id":"20191120_magyar_helsinki_bizottsag_nemzeti_konzultacio_bocsanatkeres_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0d2a40b-3524-41b0-8baf-9b2106a9b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d5e159f-b2de-4eab-941d-996b508ea459","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_magyar_helsinki_bizottsag_nemzeti_konzultacio_bocsanatkeres_kormany","timestamp":"2019. november. 20. 12:53","title":"A Kúria is kimondta, a kormánynak 30 napon át kell az oldalán bocsánatot kérnie a Helsinki Bizottságtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6223743d-b5c8-48fa-9bac-825d2ea25c38","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A békési férfit közlekedés biztonsága elleni bűntett elkövetésével vádolják.","shortLead":"A békési férfit közlekedés biztonsága elleni bűntett elkövetésével vádolják.","id":"20191119_lezer_pilota_vakitas_vademeles_kozlekedes_biztonsaga_elleni_buntett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6223743d-b5c8-48fa-9bac-825d2ea25c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc8023a-6a45-403e-bd04-bfede25090f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_lezer_pilota_vakitas_vademeles_kozlekedes_biztonsaga_elleni_buntett","timestamp":"2019. november. 19. 14:29","title":"Lézerrel vakította el a pilótát, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51b8e4fd-6f73-43e5-9ad2-256130550464","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Régi és új sértettségek, érdekek és törések jelentek meg az ellenzéki összefogás pártjai között az ellenzéki összefogás hatalomgyakorlásának terepén, az önkormányzatoknál. Az egyes helyi botrányok eltérő súlyúak, bizonyos kerületekben a Fidesz komoly pozíciókat tud nyerni általuk, de egyelőre úgy fest, az ellenzék tisztában van azzal, hogy nem teheti meg a Fidesznek azt a szívességet, hogy szétesik.\r

","shortLead":"Régi és új sértettségek, érdekek és törések jelentek meg az ellenzéki összefogás pártjai között az ellenzéki összefogás...","id":"20191118_Arulok_atallok_visszaterok__botranyok_kiserik_az_ellenzeki_osszefogast_a_fovarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51b8e4fd-6f73-43e5-9ad2-256130550464&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c389ab70-f689-4549-badf-7a9dd57ffafc","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_Arulok_atallok_visszaterok__botranyok_kiserik_az_ellenzeki_osszefogast_a_fovarosban","timestamp":"2019. november. 18. 18:08","title":"Árulók, átállók, visszatérők – botrányok kísérik az ellenzéki összefogást a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc95e83-f9b8-45e4-9529-486d8461d6ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A marseille-i kikötő vizéből három embert kellett kimenteni.","shortLead":"A marseille-i kikötő vizéből három embert kellett kimenteni.","id":"20191118_A_Foldkozitengerbe_zuhant_egy_autos_aki_a_vakon_kovette_az_navit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cc95e83-f9b8-45e4-9529-486d8461d6ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6eb9df-ed00-4aea-96b7-0a760e9d67bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191118_A_Foldkozitengerbe_zuhant_egy_autos_aki_a_vakon_kovette_az_navit","timestamp":"2019. november. 18. 21:12","title":"A Földközi-tengerbe zuhant egy autós, aki vakon követte a GPS-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b4a6c4f-e1ab-4c8f-a755-a14ceb9773db","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Sorsdöntő meccsre készül a magyar labdarúgó-válogatott: ha este sikerül idegenben legyőznie Walest, biztosan ott lesz a jövő évi Európa-bajnokságon, és több mérkőzését hazai közönség előtt, a Puskás Arénában játszhatja. ","shortLead":"Sorsdöntő meccsre készül a magyar labdarúgó-válogatott: ha este sikerül idegenben legyőznie Walest, biztosan ott lesz...","id":"20191119_wales_magyar_labdarugas_Eb_selejtezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b4a6c4f-e1ab-4c8f-a755-a14ceb9773db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6db9fb6-e318-4d85-acdf-4bbbd786a746","keywords":null,"link":"/sport/20191119_wales_magyar_labdarugas_Eb_selejtezo","timestamp":"2019. november. 19. 06:30","title":"Hit és hozzáállás – Rossi szerint ennyi kell a válogatott sikeréhez, mi azért számolgattunk is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51092546-1eb0-4877-9fc3-1be64ab38a8d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Piros ridikült, okostelefonokat is vásároltak a kistérségi szociális intézményben abból a pénzből, amit az ellátottakra utalt az állam. Ráadásul több pénzt is hívtak le, mint ahány rászorulót valójában segítettek, a beosztottakat bírták rá a hamis naplók megírására.","shortLead":"Piros ridikült, okostelefonokat is vásároltak a kistérségi szociális intézményben abból a pénzből, amit az ellátottakra...","id":"20191118_Az_ellatottakra_szant_penzt_nyulta_le_az_intezmenyvezeto_birosagi_ugy_lett_belole","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51092546-1eb0-4877-9fc3-1be64ab38a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88e9783-c421-402e-94f5-80fbf51e71c0","keywords":null,"link":"/kkv/20191118_Az_ellatottakra_szant_penzt_nyulta_le_az_intezmenyvezeto_birosagi_ugy_lett_belole","timestamp":"2019. november. 18. 15:20","title":"Táskát és telefont vásároltak a hajléktalanok támogatására szánt pénzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c46c9c-9d12-4cd6-be14-5441c52fd368","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A szakvezető márciusban személyes okokra hivatkozva mondott le. Később elhunyt a kislánya.","shortLead":"A szakvezető márciusban személyes okokra hivatkozva mondott le. Később elhunyt a kislánya.","id":"20191119_luis_enrique_spanyol_valogatott_szovetsegi_kapitany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10c46c9c-9d12-4cd6-be14-5441c52fd368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb0d2d4-22cf-4766-a10c-8071b3718776","keywords":null,"link":"/sport/20191119_luis_enrique_spanyol_valogatott_szovetsegi_kapitany","timestamp":"2019. november. 19. 14:41","title":"Újra Luis Enrique a spanyol szövetségi kapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]