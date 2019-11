Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c8fe2fc-90e6-43ae-827d-8b17a4c914ad","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Teljesen átalakul a szakképzés jövőre: változik az iskolák megnevezése, a képzés hossza, az oktatók jogállása, a diákok a cégeknél munkaviszony keretében vesznek részt a gyakorlaton, az általános iskolát be nem fejezőket pedig \"dobbantóprogram\" segítségével próbálják meg szakmához juttatni. A szülő kötelessége lesz gyermekét 18 éves koráig vagy egy részszakma megszerzésig taníttatni.","shortLead":"Teljesen átalakul a szakképzés jövőre: változik az iskolák megnevezése, a képzés hossza, az oktatók jogállása, a diákok...","id":"20191119_Megszavaztak_a_szulo_kotelessege_hogy_szakmat_szerezzen_a_gyerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c8fe2fc-90e6-43ae-827d-8b17a4c914ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f4794dd-998c-4184-aec8-1249a728c2f9","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Megszavaztak_a_szulo_kotelessege_hogy_szakmat_szerezzen_a_gyerek","timestamp":"2019. november. 19. 10:49","title":"Megszavazták: a szülő kötelessége, hogy szakmát szerezzen a gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d2ae88-886e-4aed-8767-1b94c5181b14","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Láttunk már egy pár furcsa balesetet, de ez egészen más szint.","shortLead":"Láttunk már egy pár furcsa balesetet, de ez egészen más szint.","id":"20191120_Fa_nott_az_autoban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89d2ae88-886e-4aed-8767-1b94c5181b14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc348a77-9e69-43ee-bfae-9a38d054d985","keywords":null,"link":"/cegauto/20191120_Fa_nott_az_autoban","timestamp":"2019. november. 20. 10:23","title":"Fát növesztett magában egy autó, ráadásul egyik napról a másikra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40479344-edff-4374-b56a-6e909f430443","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem biztosította az átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználást, a vagyon értékének megőrzését az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, és a korrupciós kockázatok ellen sem volt védett az intézmény a vizsgált időszakban – közölte az Állami Számvevőszék.","shortLead":"Nem biztosította az átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználást, a vagyon értékének megőrzését az Állami...","id":"20191119_atlathatatlansag_korrupcios_kockazat_aeek_asz_vizsgalat_egeszsegugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40479344-edff-4374-b56a-6e909f430443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca7f064-5d89-4f84-8add-d08cce08f9b4","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_atlathatatlansag_korrupcios_kockazat_aeek_asz_vizsgalat_egeszsegugy","timestamp":"2019. november. 19. 13:05","title":"Átláthatatlanságot, korrupciós kockázatot talált az Állami Egészségügyi Ellátó Központnál a számvevőszék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b372a02b-31eb-4c51-bf81-9f570a5bd53f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes frakcióvezető feleségének édesanyja főállásban egy fideszes parlamenti képviselő személyi titkáraként dolgozik – derült ki ma Hadházy Ákos Facebook-bejegyzéséből. Azt azonban az ellenzéki politikus sem tudta, ki ez a kormánypárti képviselő, és ha az érintetten, vagy az Országgyűlés Hivatalán múlt volt volna, mi sem tudjuk meg soha.","shortLead":"A fideszes frakcióvezető feleségének édesanyja főállásban egy fideszes parlamenti képviselő személyi titkáraként...","id":"20191119_Kubatov_Gabornak_dolgozik_Kocsis_Mate_anyosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b372a02b-31eb-4c51-bf81-9f570a5bd53f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"012a0755-d9d9-4b56-a6e6-162ad9937d9d","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Kubatov_Gabornak_dolgozik_Kocsis_Mate_anyosa","timestamp":"2019. november. 19. 16:49","title":"Kubatov Gábornak dolgozik Kocsis Máté anyósa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96c4994-0565-4469-8830-0b1ee5d3eb7d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Évek óta az az okostelefont használók vágya, hogy ritkábban kelljen töltőre tenni készüléküket. Az utóbbi időben több gyártó is igyekezett reagálni az igényre. Ám érdemes körülnézni saját házunk táján is: mi magunk meglepően sokat tehetünk azért, hogy hosszabb üzemidőt varázsoljunk elő mobilunkból. Az alábbi tanácsok megfogadásával hosszú órákkal, adott esetben fél nappal tovább bírja majd a telefon.","shortLead":"Évek óta az az okostelefont használók vágya, hogy ritkábban kelljen töltőre tenni készüléküket. Az utóbbi időben több...","id":"20191120_okostelefon_hosszabb_uzemido_tippek_tanacsok_akkumulator_hogyan_toltsem_a_telefonom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b96c4994-0565-4469-8830-0b1ee5d3eb7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b16d2a35-e7d6-4e58-9e5d-af8bdc938a42","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_okostelefon_hosszabb_uzemido_tippek_tanacsok_akkumulator_hogyan_toltsem_a_telefonom","timestamp":"2019. november. 20. 08:03","title":"11+1 tuti tipp, hogy (még) tovább bírja a telefonja egy feltöltéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4b72550-8b4a-40e7-bd1e-578c80a1e523","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mert a normál húsok mellett sütik őket. ","shortLead":"Mert a normál húsok mellett sütik őket. ","id":"20191119_Maris_bepereltek_a_Burger_Kinget_a_muhusos_hamburger_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4b72550-8b4a-40e7-bd1e-578c80a1e523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa5f021-879d-4b34-9445-06ac9ef909a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191119_Maris_bepereltek_a_Burger_Kinget_a_muhusos_hamburger_miatt","timestamp":"2019. november. 19. 16:55","title":"Máris beperelték a Burger Kinget a műhúsos burgere miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8ece1a9-490f-4fff-9333-634b12ae6277","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"Aki azt gondolja, hogy a nyugdíjkassza kiadásai mind nagyobb hányadot visznek el a GDP-ből Magyarországon – téved. Aki pedig úgy véli, hogy a nyugdíjasok és a más járandóságban részesülők száma egyre emelkedik a honi társadalmon belül – az szintén tévedés áldozata. S ha valaki még azt is hiszi, hogy a nyugdíjminimum itthon többé-kevésbé lépést tart az inflációval – nos, az ugyancsak illúziók rabja.","shortLead":"Aki azt gondolja, hogy a nyugdíjkassza kiadásai mind nagyobb hányadot visznek el a GDP-ből Magyarországon – téved. Aki...","id":"201947_hazai_nyugdijparadoxon_oregedo_orszag_kevesebb_nyugdijas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8ece1a9-490f-4fff-9333-634b12ae6277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b1acbe-9b43-4644-ab5a-f6db6ecfd82e","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.47/201947_hazai_nyugdijparadoxon_oregedo_orszag_kevesebb_nyugdijas","timestamp":"2019. november. 20. 00:00","title":"Hazai nyugdíjparadoxon: öregedő ország, kevesebb nyugdíjas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197e2108-0d0b-4851-a321-802861320153","c_author":"Csányi Nikolett - Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Szeged „Dögtiszájának” kármentesítésébe vágott bele Mészáros János cége, amely májusban került a felcsúti dollármilliárdos rokonához. Az évtizedeken át Szeged pöcegödrének használt holtágból 160 ezer köbméter szennyvíziszapot kellene kikotorni és kezelni, és a helyiek attól félnek, hogy éppen az ő házuk közelében találnak majd ehhez helyet.","shortLead":"Szeged „Dögtiszájának” kármentesítésébe vágott bele Mészáros János cége, amely májusban került a felcsúti...","id":"20191119_szeged_dogtisza_meszaros_szennyviziszap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=197e2108-0d0b-4851-a321-802861320153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6629dec4-eba4-4cee-8c28-2120dab4ba88","keywords":null,"link":"/kkv/20191119_szeged_dogtisza_meszaros_szennyviziszap","timestamp":"2019. november. 19. 15:05","title":"Szeged pöcegödre Mészáros Lőrinc testvéréhez került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]