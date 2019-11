Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere már korábban is beszélt arról, hogy szövetségre lépne Pozsonnyal, Varsóval és Prágával, a V4-ek fővárosaival. A szlovák, lengyel, és cseh főváros vezetői hasonló helyzetben vannak, mint Budapesten Karácsony Gergely, liberális, progresszív vezetőkként konfliktusos helyzetben kell dolgozniuk országuk nemzeti konzervatív, illetve populista kormányai mellett. A cél az lenne, hogy a fővárosok közvetlenül is részesüljenek EU-s támogatásokban, kihagyva a kormányzati szintet.

Karácsony szerdán a cseh fővárosban, Prágában járt az Eurocities éves találkozóján. Az európai nagyvárásokat tömörítő szervezetnek száznál is több tagja van (Magyarországról Budapest és Debrecen), ez a szervezet a városok legfontosabb lobbiszervezete.

A hvg.hu-nak Karácsony Gergely a helyszínről elmondta, arról tárgyalt kinn, hogyan hozhatnák közelebb az EU-s döntéshozatalt az emberekhez, illetve hogyan tudnák növelni a városok befolyását az uniós döntéshozatal során.

Világos, hogy a városok jelentik a közvetlen kapcsolatot az emberek felé. A mostani demokratikus deficit meglétekor – amire az EU-s intézményrendszer nagyon nehezen tud reagálni – a városok hidat képezhetnek.

A városok szövetségei Karácsony szerint képesek megváltozni az uniós döntéshozatalt, ami azt is jelentené, hogy növekedne a helyi önkormányzatok szerepe. A főpolgármester szerint a most alakuló, új Európai Bizottságot az Eurocities arra próbálja majd kapacitálni, hogy hallja meg a városok hangját. „Markánsabban kell meghatároznunk a döntéseket.” Karácsony felelevenítette, hogy egy hónappal a választások előtt járt Brüsszelben, akkor is találkozott már az Eurocities főtitkárával, Anna Lisa Bonival, most újra találkoztak és „barátként üdvözöltük egymást.”

Tárgyalt Anne Hidalgo Párizs főpolgármesterének helyettesével, Hermano Sanchez Ruivoval is. Hidalgo a kampányban nyíltan kiállt Karácsony mellett, majd gratulált is a győzelemhez. Most a helyettesével arról egyeztetett, hogy Párizs miben tud segíteni abban, hogy Budapest „visszakapcsolódjon az európai vérkeringésbe.” Konkrét ügyekben kérték Párizs segítségét, mint például a részvételi költségvetés és a klímapolitika. „Nagyon készségesek voltak, bármiben szívesen segítenek nekünk.” Karácsony meghívta Budapeste Anne Hidalgo polgármestert.

Kérdésünkre, nem tart-e attól, hogy támadások célpontja lesz, miután a kormányzati szint helyett közvetlenül a városoknak szerezne támogatást, azt mondta, ha félne a Fidesztől, el sem indult volna főpolgármesternek.

Nem félek.

Szerinte annyira mély, strukturális válságban van a közösség, hogy eljött a változások ideje, ráadásul az olyan válságok, mint a klímaválság, a helyi önkormányzatok tudnak a legeredményesebben harcolni. „Nem azért lobbizok, hogy elvegyük a pénzt a vidéktől vagy a kormánypárti városoktól, hanem azért, hogy a városokra eső támogatásokat a városok használják fel.” A megfontolás e mögött az, hogy így hatékonyabban lehetne felhasználni a pénzt. „Mi nem ellopnánk, hanem elköltenénk a pénzt, ráadásul közelebb is vagyunk a választókhoz, mint a kormányzati szint.”

A főpolgármester vonattal utazott Prágába, majd onnan vissza Budapestre is.