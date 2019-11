Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fed0258-2a96-410f-8487-165baa316eae","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Visszavonul a brit királyi család magas rangú tagjaként végzett közéleti tevékenységtől András yorki herceg, II. Erzsébet királynő fia.","shortLead":"Visszavonul a brit királyi család magas rangú tagjaként végzett közéleti tevékenységtől András yorki herceg, II...","id":"20191120_Visszavonul_a_kozelettol_Andras_herceg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fed0258-2a96-410f-8487-165baa316eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c87fdc4-5a41-4cd0-8b4d-64d7a564e8ca","keywords":null,"link":"/elet/20191120_Visszavonul_a_kozelettol_Andras_herceg","timestamp":"2019. november. 20. 20:30","title":"Visszavonul a közélettől András herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6223743d-b5c8-48fa-9bac-825d2ea25c38","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A békési férfit közlekedés biztonsága elleni bűntett elkövetésével vádolják.","shortLead":"A békési férfit közlekedés biztonsága elleni bűntett elkövetésével vádolják.","id":"20191119_lezer_pilota_vakitas_vademeles_kozlekedes_biztonsaga_elleni_buntett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6223743d-b5c8-48fa-9bac-825d2ea25c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc8023a-6a45-403e-bd04-bfede25090f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_lezer_pilota_vakitas_vademeles_kozlekedes_biztonsaga_elleni_buntett","timestamp":"2019. november. 19. 14:29","title":"Lézerrel vakította el a pilótát, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korábban elviselhetetlen bűzre panaszkodtak az ott élők, most az Átlátszó szerint kénhidrogén és nitrogén-monoxid egészségügyi határértéket meghaladó koncentrációját és foszfor-hidrogént (foszfint) mutattak ki a gázszivárgásokban.","shortLead":"Korábban elviselhetetlen bűzre panaszkodtak az ott élők, most az Átlátszó szerint kénhidrogén és nitrogén-monoxid...","id":"20191119_Nagyobb_a_baj_a_Matrai_Eromu_korul_mint_elsore_gondoltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47f4a9ca-a05d-45e0-a9a8-c264b20d179e","keywords":null,"link":"/kkv/20191119_Nagyobb_a_baj_a_Matrai_Eromu_korul_mint_elsore_gondoltak","timestamp":"2019. november. 19. 13:39","title":"Nagyobb a baj a Mátrai Erőmű körül, mint elsőre gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350cf60c-4604-4b58-bfc8-a68f7f421e3a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színház „a vizsgálóbizottság felállításával és a fenti lépések megtételével az ügyet lezártnak tekinti” – írták.","shortLead":"A színház „a vizsgálóbizottság felállításával és a fenti lépések megtételével az ügyet lezártnak tekinti” – írták.","id":"20191119_Zaklatas_tortenhetett_a_Katona_Jozsef_Szinhazban_pszichologus_segit_a_tarsulatnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=350cf60c-4604-4b58-bfc8-a68f7f421e3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ad341e-be73-4c1f-9abb-a4c5e6a55474","keywords":null,"link":"/kultura/20191119_Zaklatas_tortenhetett_a_Katona_Jozsef_Szinhazban_pszichologus_segit_a_tarsulatnak","timestamp":"2019. november. 19. 10:09","title":"Kitiltották a Katona József Színház egyik munkatársát, mert „több esetben is erkölcsi határokat átlépő módon viselkedett”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c315345-e280-4743-80fb-aa740b41438c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az FTC Zrt. vezérigazgatója, Orosz Pál az egyik tulajdonosa annak a reklámügynökségnek, amelyik a Puskás Aréna avatójára készült imázsfilmet gyártotta.","shortLead":"Az FTC Zrt. vezérigazgatója, Orosz Pál az egyik tulajdonosa annak a reklámügynökségnek, amelyik a Puskás Aréna...","id":"20191119_Az_FTC_vezerigazgatojanak_a_cege_csinalta_a_filmet_amin_Orban_kirugja_a_labdat_a_Karmelita_Kolostorbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c315345-e280-4743-80fb-aa740b41438c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e408f884-03b2-4317-93be-69c2b1a1bc1c","keywords":null,"link":"/kkv/20191119_Az_FTC_vezerigazgatojanak_a_cege_csinalta_a_filmet_amin_Orban_kirugja_a_labdat_a_Karmelita_Kolostorbol","timestamp":"2019. november. 19. 19:54","title":"Az FTC vezérigazgatójának a cége készítette a filmet, amin Orbán kirúgja a labdát a Karmelita Kolostorból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d9389af-cb97-4f88-b0e6-1c04d5d765da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Telenor előfizetői maguk dönthetik el, hogy a csütörtöktől karácsonyig tartó időszakban pontosan melyik három napon veszik igénybe a szolgáltató ingyenes ajánlatát.","shortLead":"A Telenor előfizetői maguk dönthetik el, hogy a csütörtöktől karácsonyig tartó időszakban pontosan melyik három napon...","id":"20191120_telenor_korlatlan_mobilnet_ingyen_telefonalas_karacsonyi_ajandek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d9389af-cb97-4f88-b0e6-1c04d5d765da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23550fb-e808-4fbb-a042-0da3cbc0d606","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_telenor_korlatlan_mobilnet_ingyen_telefonalas_karacsonyi_ajandek","timestamp":"2019. november. 20. 08:33","title":"A Telenornál van? 3 napon át ingyen telefonálhat vagy korlátlanul netezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6927d625-2443-4ac4-a6f1-1fe54ebe97b5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Yorgen Fenechet luxusjachtján tartóztatta fel a máltai parti őrség. A 2017-ben meggyilkolt Daphne Caruana Galizia egy olyan ügyben nyomozott, amelyben Fenech cége érintett volt.\r

","shortLead":"Yorgen Fenechet luxusjachtján tartóztatta fel a máltai parti őrség. A 2017-ben meggyilkolt Daphne Caruana Galizia...","id":"20191120_maltai_ujsagiro_daphne_caruana_galizia_yorgen_fenech_rendorseg_merenylet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6927d625-2443-4ac4-a6f1-1fe54ebe97b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce4e549-37b5-41ff-ba5c-cd7a4a425589","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_maltai_ujsagiro_daphne_caruana_galizia_yorgen_fenech_rendorseg_merenylet","timestamp":"2019. november. 20. 15:26","title":"Letartóztattak egy dúsgazdag üzletembert a máltai újságírónő meggyilkolásának ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d7a6dc-7858-4325-a149-86833c6f9a06","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Az ágazat ma még fuldoklik a megrendelésekben, de a további sorsa nagymértékben múlik az állami ösztönzőkön. A szereplők növekedésre rendezkedtek be az utóbbi időben, tragédiával érne fel egy iparági szintű zuhanás.","shortLead":"Az ágazat ma még fuldoklik a megrendelésekben, de a további sorsa nagymértékben múlik az állami ösztönzőkön...","id":"201943__epitoipar__csucsra_jaratas__kockazatok__szurke_zona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75d7a6dc-7858-4325-a149-86833c6f9a06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"549146be-3b75-45dd-b7b3-839446129f2d","keywords":null,"link":"/360/201943__epitoipar__csucsra_jaratas__kockazatok__szurke_zona","timestamp":"2019. november. 19. 12:00","title":"A politikától függ, megtorpan-e az építőipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]