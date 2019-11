Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újabb stadionépítésről szóló népszavazást kezdeményezne a Momentum, Putyin újabb EU-tagállam kilépéséről elmélkedik, felszámolják a tüntetést a hongkongi egyetemnél. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Újabb stadionépítésről szóló népszavazást kezdeményezne a Momentum, Putyin újabb EU-tagállam kilépéséről elmélkedik...","id":"20191121_Radar360_Karacsony_nem_fel_a_haborutol_Tusk_kizarassal_fenyeget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96eaa157-1ce7-442a-b44c-51b160b1d61c","keywords":null,"link":"/360/20191121_Radar360_Karacsony_nem_fel_a_haborutol_Tusk_kizarassal_fenyeget","timestamp":"2019. november. 21. 08:00","title":"Radar360: Karácsony nem fél a háborútól, Tusk kizárással fenyeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c87f3130-14b5-4517-a272-1eb39d5ca09f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pakliból hiányoznak a piros és kék lapok, és egy speciális kártya is szerepel benne. ","shortLead":"A pakliból hiányoznak a piros és kék lapok, és egy speciális kártya is szerepel benne. ","id":"20191121_Politikamentes_UNOt_adtak_ki_az_amerikai_elnokvalasztas_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c87f3130-14b5-4517-a272-1eb39d5ca09f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f090617-8e30-4acd-9a54-d1ca28693da4","keywords":null,"link":"/kkv/20191121_Politikamentes_UNOt_adtak_ki_az_amerikai_elnokvalasztas_miatt","timestamp":"2019. november. 21. 10:35","title":"Politikamentes UNO-t adtak ki az amerikai elnökválasztás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ff1c72-1308-4890-8a17-b49e4eab137b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az első világháborúnál is súlyosabb konfliktus robbanhat ki az Egyesült Államok és Kína között – erre figyelmeztette a világot Henry Kissinger Pekingben. Vang Csisen alelnök szerint el kell vetni a hidegháborús mentalitást, mely arra irányul, hogy ellenfelünknek gondot okozzunk a világ minden részén. Mindketten a Bloomberg konferenciáján beszéltek Pekingben.","shortLead":"Az első világháborúnál is súlyosabb konfliktus robbanhat ki az Egyesült Államok és Kína között – erre figyelmeztette...","id":"20191121_Kissinger_Amerika_es_Kina_a_hideghaboru_hataran","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11ff1c72-1308-4890-8a17-b49e4eab137b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01668de2-eeb5-4d78-aca4-2bb486215957","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191121_Kissinger_Amerika_es_Kina_a_hideghaboru_hataran","timestamp":"2019. november. 21. 17:00","title":"Kissinger: Amerika és Kína a hidegháború határán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó és egy kisbusz ütközött. ","shortLead":"Két autó és egy kisbusz ütközött. ","id":"20191120_Nagy_a_dugo_Zugloban_baleset_volt_a_Nagy_Lajos_kiraly_utjan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e56185-3684-4aa5-b3c6-1172e9ead338","keywords":null,"link":"/cegauto/20191120_Nagy_a_dugo_Zugloban_baleset_volt_a_Nagy_Lajos_kiraly_utjan","timestamp":"2019. november. 20. 18:40","title":"Nagy a dugó Zuglóban, baleset volt a Nagy Lajos király útján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674cd0f4-15f3-4658-8c81-2191fa76ea81","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A szaghatáson túl egyéb káros hatás nem jelentkezik a Mátrai Erőmű környékén a katasztrófavédelem szerint. ","shortLead":"A szaghatáson túl egyéb káros hatás nem jelentkezik a Mátrai Erőmű környékén a katasztrófavédelem szerint. ","id":"20191120_Katasztrofavedelem_csak_budos_van_a_visontai_eromu_korul_de_nem_veszelyes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=674cd0f4-15f3-4658-8c81-2191fa76ea81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec382b8-51d0-4cb6-b219-29a37ee5c685","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Katasztrofavedelem_csak_budos_van_a_visontai_eromu_korul_de_nem_veszelyes","timestamp":"2019. november. 20. 17:08","title":"Katasztrófavédelem: csak büdös van a visontai erőmű körül, de nem veszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90225400-65f0-4711-89ca-bcde9fec9d15","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelen állás szerint nem lesz harmadik önkormányzati választás Várföldén, pedig a második választáson is megjelentek olyanok, akik nem laknak a településen. ","shortLead":"Jelen állás szerint nem lesz harmadik önkormányzati választás Várföldén, pedig a második választáson is megjelentek...","id":"20191120_varfolde_megismetelt_onkormanyzati_valasztas_eredmeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90225400-65f0-4711-89ca-bcde9fec9d15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c6cf54-bc2d-42e1-9fa9-ddfdf2b5a758","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_varfolde_megismetelt_onkormanyzati_valasztas_eredmeny","timestamp":"2019. november. 20. 18:47","title":"Hiába a sok idegen szavazó, most mégis van eredmény Várföldén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c56e0d08-75f3-4f31-b0c9-71e7968b0159","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csalás, vesztegetés és hivatali visszaélés miatt vonják felelősségre az izraeli kormányfőt.","shortLead":"Csalás, vesztegetés és hivatali visszaélés miatt vonják felelősségre az izraeli kormányfőt.","id":"20191121_Vadat_emeltek_Netanjahu_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c56e0d08-75f3-4f31-b0c9-71e7968b0159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"085df5e9-f187-43c2-8c76-c4cb24b7a2fe","keywords":null,"link":"/vilag/20191121_Vadat_emeltek_Netanjahu_ellen","timestamp":"2019. november. 21. 18:28","title":"Vádat emeltek Benjamin Netanjahu ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90518400-278e-4892-8305-a0afe00363fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emlékévet szán neki a kormány, de a KDNP-s képviselő összekeverte a dédapjával. ","shortLead":"Emlékévet szán neki a kormány, de a KDNP-s képviselő összekeverte a dédapjával. ","id":"20191120_Osszekeverte_a_ket_Zrinyi_Miklost_egy_KDNPs_a_parlamentben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90518400-278e-4892-8305-a0afe00363fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15c3767a-a463-48a9-9d4d-421516662ef3","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Osszekeverte_a_ket_Zrinyi_Miklost_egy_KDNPs_a_parlamentben","timestamp":"2019. november. 20. 21:26","title":"Összekeverte a két Zrínyi Miklóst egy KDNP-s a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]