[{"available":true,"c_guid":"7d672c52-d619-4419-b847-91ee17244ad7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És ne is úgy, ahogyan Karácsony Zuglót vezette. A keddi parlamenti ülésen is Karácsony volt a téma.","shortLead":"És ne is úgy, ahogyan Karácsony Zuglót vezette. A keddi parlamenti ülésen is Karácsony volt a téma.","id":"20191022_Meguzente_a_kormany_Karacsony_ne_ugy_vezesse_Budapestet_ahogyan_Demszky","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d672c52-d619-4419-b847-91ee17244ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be5871a4-ef71-45ec-8cee-455206d2c71a","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Meguzente_a_kormany_Karacsony_ne_ugy_vezesse_Budapestet_ahogyan_Demszky","timestamp":"2019. október. 22. 11:16","title":"Megüzente a kormány: Karácsony ne úgy vezesse Budapestet, ahogyan Demszky","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ff543e-2604-4223-862a-39e1fccc9483","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az áfacsaló csoport fiktív számlákat bocsátott ki, miközben valós tevékenységet nem végzett.","shortLead":"Az áfacsaló csoport fiktív számlákat bocsátott ki, miközben valós tevékenységet nem végzett.","id":"20191021_Felszamoltak_a_Magyarorszagnak_milliardos_kart_okozo_nemzetkozi_bunszervezetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0ff543e-2604-4223-862a-39e1fccc9483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d32e7e08-a351-4793-bb1e-8482869f1fec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191021_Felszamoltak_a_Magyarorszagnak_milliardos_kart_okozo_nemzetkozi_bunszervezetet","timestamp":"2019. október. 21. 14:26","title":"Felszámolták a Magyarországnak milliárdos kárt okozó nemzetközi bűnszervezetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1296593b-f8e0-4c00-9c15-8eaff9e254e0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Könyv szerinti értéküknél jóval drágábban vesz területet és kikötői jogosultságot a magyar kormány Triesztben. Az ügyletet lezártként emlegetik, de valójában ez sem igaz.","shortLead":"Könyv szerinti értéküknél jóval drágábban vesz területet és kikötői jogosultságot a magyar kormány Triesztben...","id":"20191023_Az_ar_az_idotartam_es_a_cel_sem_stimmel_a_magyar_kormany_trieszti_kikotovasarlasaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1296593b-f8e0-4c00-9c15-8eaff9e254e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f34ecf14-7c4b-434a-bd7f-575c2d6ca641","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191023_Az_ar_az_idotartam_es_a_cel_sem_stimmel_a_magyar_kormany_trieszti_kikotovasarlasaval","timestamp":"2019. október. 23. 10:57","title":"Az ár, az időtartam, és a cél sem stimmel a magyar kormány trieszti kikötővásárlásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea3334d-8045-4f3d-900b-0c25d2a76e52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többen többféleképpen értelmezték már az önkormányzati választások eredményét, most a miniszterelnök is megpróbálkozik vele az Országgyűlés őszi ülésszakának első napján. ","shortLead":"Többen többféleképpen értelmezték már az önkormányzati választások eredményét, most a miniszterelnök is megpróbálkozik...","id":"20191021_Hosszu_szunet_es_valasztasi_vereseg_utan_szolal_fel_Orban_Viktor_a_Parlamentben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ea3334d-8045-4f3d-900b-0c25d2a76e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640a154b-df8f-4ed4-b9ac-8b3fb7359aff","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Hosszu_szunet_es_valasztasi_vereseg_utan_szolal_fel_Orban_Viktor_a_Parlamentben","timestamp":"2019. október. 21. 13:19","title":"Megzavarták Orbán Viktor beszédét - percről percre a parlament üléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159e92c8-de8a-422d-9e70-1d945596cdeb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négy kerület gazdasági társaságait vizsgálta az Állami Számvevőszék, kettő rendben volt, de a XIII. kerület és a IX. kerület cége nem működött szabályszerűen. A IX. kerület cége működteti a parkolást, erről több leleplező cikk is született.\r

\r

","shortLead":"Négy kerület gazdasági társaságait vizsgálta az Állami Számvevőszék, kettő rendben volt, de a XIII. kerület és a IX...","id":"20191021_A_ferencvarosi_parkoloceget_is_elkaszalta_a_ASZ","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=159e92c8-de8a-422d-9e70-1d945596cdeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34917f7b-ea6e-4926-b78b-9d4cb2ec232b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191021_A_ferencvarosi_parkoloceget_is_elkaszalta_a_ASZ","timestamp":"2019. október. 21. 12:10","title":"A ferencvárosi parkolócéget is elkaszálta a ÁSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ba226e-057f-46ef-9216-1bc9e1f09c1c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ma sem lettünk okosabbak a britek kilépésével kapcsolatban.","shortLead":"Ma sem lettünk okosabbak a britek kilépésével kapcsolatban.","id":"20191021_brexit_john_bercow_meaningful_vote_boris_johnson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72ba226e-057f-46ef-9216-1bc9e1f09c1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e755209-956d-40c0-8065-0aa0fda6ab55","keywords":null,"link":"/vilag/20191021_brexit_john_bercow_meaningful_vote_boris_johnson","timestamp":"2019. október. 21. 17:16","title":"Brexit: most a brit házelnök akadályozta meg Boris Johnson tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"A német kormány kezébe venné az országban élő törökök oktatását, ám ehhez nincs elég tanár. ","shortLead":"A német kormány kezébe venné az országban élő törökök oktatását, ám ehhez nincs elég tanár. ","id":"20191021_erdogan_torok_oktatas_iskola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f0a542-cc94-4054-ad9e-dd0d0eb46c12","keywords":null,"link":"/vilag/20191021_erdogan_torok_oktatas_iskola","timestamp":"2019. október. 21. 17:45","title":"Erdogan iskoláiban nem csak törökül tanulnak Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hidakat tarthat karban Mészáros János cége egy másik vállalattal karöltve 3 milliárdért.","shortLead":"Hidakat tarthat karban Mészáros János cége egy másik vállalattal karöltve 3 milliárdért.","id":"20191022_Meszaros_Lorinc_occsenek_a_cege_is_allami_megbizashoz_jutott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cff8f73-7794-4c4b-a6da-3fcf1bceddf6","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Meszaros_Lorinc_occsenek_a_cege_is_allami_megbizashoz_jutott","timestamp":"2019. október. 22. 19:37","title":"Mészáros Lőrinc öccsének cége is állami megbízáshoz jutott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]