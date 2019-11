Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bad0d00f-0770-4a10-aeeb-af9e86b1b08d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elutasítóan reagált Észak-Korea hétfőn Donald Trump amerikai elnök felvetésére egy újabb csúcstalálkozóról: Phenjan leszögezte, hogy nem áll érdekében több olyan találkozót tartani Washingtonnal, amely semmiféle haszonnal nem jár számára.","shortLead":"Elutasítóan reagált Észak-Korea hétfőn Donald Trump amerikai elnök felvetésére egy újabb csúcstalálkozóról: Phenjan...","id":"20191118_Hiaba_pedzegette_a_Twitteren_Trump_az_ujabb_talalkozot_Kim_Dzsong_Un_nem_akar_ujabb_csucsot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bad0d00f-0770-4a10-aeeb-af9e86b1b08d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5952157b-a7e4-486a-8e1f-a9f1220c7eb1","keywords":null,"link":"/vilag/20191118_Hiaba_pedzegette_a_Twitteren_Trump_az_ujabb_talalkozot_Kim_Dzsong_Un_nem_akar_ujabb_csucsot","timestamp":"2019. november. 18. 13:27","title":"Hiába pedzegette Trump a Twitteren az újabb találkozót, Kim Dzsong Un nem akar újabb csúcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eed1238-1551-4d34-b4dc-5bd4456482ff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy német klímakutató szerint már csak idő kérdése, hogy Velencét mikor borítja el a tenger. ","shortLead":"Egy német klímakutató szerint már csak idő kérdése, hogy Velencét mikor borítja el a tenger. ","id":"20191119_Klimakutato_Velence_elobbutobb_viz_ala_kerul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0eed1238-1551-4d34-b4dc-5bd4456482ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69481e94-3035-4a8f-86e5-86a94982ee36","keywords":null,"link":"/vilag/20191119_Klimakutato_Velence_elobbutobb_viz_ala_kerul","timestamp":"2019. november. 19. 10:14","title":"Klímakutató: Velence előbb-utóbb víz alá kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"057727d2-2865-4061-8598-a34e00a5e1f9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Aki nem hall, az is mehet hangversenyre, táncolhat a diszkóban. Ezt ígéri a londoni CuteCircuit cég, a SoundShirt ruhák fejlesztője. ","shortLead":"Aki nem hall, az is mehet hangversenyre, táncolhat a diszkóban. Ezt ígéri a londoni CuteCircuit cég, a SoundShirt ruhák...","id":"201946_zeneruha_siketeknek_hatborzongato_elmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=057727d2-2865-4061-8598-a34e00a5e1f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c13e6c9-b731-4b03-aa54-d31263efd3ef","keywords":null,"link":"/360/201946_zeneruha_siketeknek_hatborzongato_elmeny","timestamp":"2019. november. 18. 12:00","title":"Hátborzongató élmény: aki nem hall, az is mehet hangversenyre, táncolhat a diszkóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a813050f-6f89-48a8-a254-4fd6ca920eb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Inkább olyan ferencvárosi szegény gyerekek sportolását segítenék, „akiknek gondot jelent kifizetni a Fradi-tagdíjat vagy megvenni a sportfelszereléseket”.","shortLead":"Inkább olyan ferencvárosi szegény gyerekek sportolását segítenék, „akiknek gondot jelent kifizetni a Fradi-tagdíjat...","id":"20191119_Baranyi_Krisztina_megszuntetne_a_Fradinak_jaro_70_millios_onkormanyzati_tamogatast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a813050f-6f89-48a8-a254-4fd6ca920eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cebc376e-f6bb-49be-8a15-044758c497bd","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Baranyi_Krisztina_megszuntetne_a_Fradinak_jaro_70_millios_onkormanyzati_tamogatast","timestamp":"2019. november. 19. 12:03","title":"Baranyi Krisztina megszüntetné a Fradinak járó 70 milliós önkormányzati támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem ért véget a Magyar Tudományos Akadémia vesszőfutása a kutatóintézetei elvételével: egy a hvg.hu birtokába jutott levél szerint Palkovics László egykori jobbkeze, a kutatóintézet-hálózatot átvevő ELKH Titkárságának jelenlegi főtitkára nemrég arra utasította az intézetek főigazgatóit, hogy könyveljék át az eddig az MTA tulajdonába tartozó ingóságokat saját – vagyis végső soron állami – tulajdonba. Több százezer tételről van szó a számítógépektől a laborberendezésig. Az összesen közel 70 milliárd forint értékű vagyont várhatóan nem adja önként az Akadémia, pláne, hogy a mostani lépés analógiájaként később akár az értékes ingatlanvagyonra is rámozdulhat az állam. ","shortLead":"Nem ért véget a Magyar Tudományos Akadémia vesszőfutása a kutatóintézetei elvételével: egy a hvg.hu birtokába jutott...","id":"20191119_mta_ingovagyon_allamositas_kutatointezetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73668978-389d-488e-8e8f-f9abe386bf0f","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_mta_ingovagyon_allamositas_kutatointezetek","timestamp":"2019. november. 19. 11:15","title":"Fű alatt államosítanák az MTA teljes ingó vagyonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Halálra gázolt egy embert a Nagykátáról a Keleti pályaudvarra tartó S60-as személyvonat hétfő reggel az ecseri állomásnál – közölte a Mávinform.","shortLead":"Halálra gázolt egy embert a Nagykátáról a Keleti pályaudvarra tartó S60-as személyvonat hétfő reggel az ecseri...","id":"20191118_Halalos_vasuti_gazolas_tortent_Ecsernel_kesnek_a_vonatok_a_BudapestUjszaszSzolnok_vonalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"706c9797-5c9b-44c8-9784-b764c09ec84c","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_Halalos_vasuti_gazolas_tortent_Ecsernel_kesnek_a_vonatok_a_BudapestUjszaszSzolnok_vonalon","timestamp":"2019. november. 18. 08:09","title":"Halálos vasúti gázolás történt Ecsernél, késnek a vonatok a Budapest–Újszász–Szolnok vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4478e99-b84e-425b-a679-026d71f8f7b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple nem tette színessé a nemrég bemutatott AirPods Prót, azonban van egy cég, akitől szinte bármilyen színben meg lehet rendelni a vezeték nélküli fülhallgatót, sőt még a töltőtokot is.","shortLead":"Az Apple nem tette színessé a nemrég bemutatott AirPods Prót, azonban van egy cég, akitől szinte bármilyen színben meg...","id":"20191117_colorware_szines_airpods_pro_valaszthato_szinek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4478e99-b84e-425b-a679-026d71f8f7b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbcd280f-e65f-49c1-8556-0a14dd5f2802","keywords":null,"link":"/tudomany/20191117_colorware_szines_airpods_pro_valaszthato_szinek","timestamp":"2019. november. 17. 16:03","title":"Lilában vagy aranyban is lehetne? Megfesti az AirPods Prókat egy cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc34180-0966-4029-8b39-3df55322033c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem ő lesz a kieső helyen álló csapat edzője.","shortLead":"Nem ő lesz a kieső helyen álló csapat edzője.","id":"20191117_Visszautasitotta_a_Kolnt_Dardai_Pal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dc34180-0966-4029-8b39-3df55322033c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af25d52d-9e4c-4e02-bcb6-e8f8eb868088","keywords":null,"link":"/sport/20191117_Visszautasitotta_a_Kolnt_Dardai_Pal","timestamp":"2019. november. 17. 19:20","title":"Visszautasította a Kölnt Dárdai Pál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]