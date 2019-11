Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e635132e-daa0-49d6-bfe9-4c6e76326204","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Egy nő életében az egyik legtipikusabb karrierváltó időszak a gyermekvállalásé. A KSH adatai szerint a kisgyermekes anyáknak csupán egyharmada tér vissza a korábbi munkahelyére. A megváltozott hétköznapok és a klasszikusan rugalmatlan munkahelyi elvárások döntéshelyzetbe kényszerítik a nőket, akik két út közül választhatnak: beletörnek a rendszerbe, vagy pedig karriert váltanak. \r

","shortLead":"Egy nő életében az egyik legtipikusabb karrierváltó időszak a gyermekvállalásé. A KSH adatai szerint a kisgyermekes...","id":"HVG_Konferencia_20191114_Karriervaltashoz_vezethet_a_gyermekvallalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e635132e-daa0-49d6-bfe9-4c6e76326204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c10404c8-4379-4f7f-8f17-76eefa451d50","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_Konferencia_20191114_Karriervaltashoz_vezethet_a_gyermekvallalas","timestamp":"2019. november. 21. 10:45","title":"Karrierváltáshoz vezethet a gyermekvállalás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"654ff134-4d83-459d-83d0-54c6b645ce62","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Angelina Jolie édesapja a kezdetek óta támogatja az amerikai elnököt. ","shortLead":"Angelina Jolie édesapja a kezdetek óta támogatja az amerikai elnököt. ","id":"20191122_Donald_Trump_kituntette_egyik_kedvenc_szineszet_Jon_Voightot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=654ff134-4d83-459d-83d0-54c6b645ce62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6e68f5-6966-4304-9474-d94d170d1046","keywords":null,"link":"/kultura/20191122_Donald_Trump_kituntette_egyik_kedvenc_szineszet_Jon_Voightot","timestamp":"2019. november. 22. 10:06","title":"Donald Trump kitüntette egyik kedvenc színészét, Jon Voightot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Oroszországban csak olyan telefont lehet majd kapni, amiken a kormány által előírt programok is rajta vannak. A vonatkozó törvénytervezetet a minap fogadták el.","shortLead":"Oroszországban csak olyan telefont lehet majd kapni, amiken a kormány által előírt programok is rajta vannak...","id":"20191122_orosz_kormany_okostelefon_szoftver_szamitogep_okosteve_orosz_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19803c85-b45d-47fa-97c5-8188fb2b126a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191122_orosz_kormany_okostelefon_szoftver_szamitogep_okosteve_orosz_parlament","timestamp":"2019. november. 22. 13:03","title":"Putyinék épp most vetik ki a hálójukat a mobilokra, durva változás jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d337bb9-8d38-460b-bdf0-43d7a662c89a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt (EPP) új elnöke szerint nem tud egyetérteni Orbán egyes döntéseivel, de azért van bennük közös.","shortLead":"Az Európai Néppárt (EPP) új elnöke szerint nem tud egyetérteni Orbán egyes döntéseivel, de azért van bennük közös.","id":"20191121_donald_tusk_fidesz_europai_neppart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d337bb9-8d38-460b-bdf0-43d7a662c89a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc23b30-f5ed-463f-bca0-3b2a0d14bcd8","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_donald_tusk_fidesz_europai_neppart","timestamp":"2019. november. 21. 17:18","title":"Tusk: Január végéig eldől a Fidesz sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5520722-08b9-48ec-b817-fd9d49b72690","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Orbán Viktor inkább megnehezíti legalább hárommillió ember életét, csak nehogy az ellenzék a maga képére tudja formálni az irányítása alá került nagyvárosokat. Ezzel maga a miniszterelnök került kényszerpályára.","shortLead":"Orbán Viktor inkább megnehezíti legalább hárommillió ember életét, csak nehogy az ellenzék a maga képére tudja formálni...","id":"201947__kaloda_azellenzeknek__orbani_ravaszsagok__nepharag__onmegvezeto_autokrata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5520722-08b9-48ec-b817-fd9d49b72690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e31deaa-3a72-4d6d-b08c-c2837204a0c2","keywords":null,"link":"/360/201947__kaloda_azellenzeknek__orbani_ravaszsagok__nepharag__onmegvezeto_autokrata","timestamp":"2019. november. 21. 07:00","title":"Orbán keresi a fogást az ellenzéki városokon, de azok kicsusszanhatnak a szorításból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0871d40a-815e-4f20-a7d5-827d3501897d","c_author":"Buzinkay György","category":"itthon","description":"Nem kell lapot tenni a Horthy-kultuszra. A cél a béke, nem a háborús győzelem. Vélemény.","shortLead":"Nem kell lapot tenni a Horthy-kultuszra. A cél a béke, nem a háborús győzelem. Vélemény.","id":"20191120_Kulturalis_feherterror","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0871d40a-815e-4f20-a7d5-827d3501897d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2789bf8e-318c-4546-b0d5-ef918f52dfe8","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Kulturalis_feherterror","timestamp":"2019. november. 20. 16:38","title":"Buzinkay György: Kulturális fehérterror","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5615bed-c795-412e-a5f1-6addf2da5b2b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Annegret Kramp-Karrenbauer még ma befejezné, ha erre kérnék. Merkel viszont percekig tartó tapsot kapott.","shortLead":"Annegret Kramp-Karrenbauer még ma befejezné, ha erre kérnék. Merkel viszont percekig tartó tapsot kapott.","id":"20191122_Lemondasarol_beszelt_a_CDU_vezetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5615bed-c795-412e-a5f1-6addf2da5b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de94534-b264-4782-9e4b-9e4d0d9f9229","keywords":null,"link":"/vilag/20191122_Lemondasarol_beszelt_a_CDU_vezetoje","timestamp":"2019. november. 22. 14:27","title":"Lemondásáról beszélt a CDU vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a363112b-ca55-40e4-a524-72726a823d9b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A klímaválságról szóló dal keményebb szöveget kapott, mint az eddigiek, a színész, aktivista úgy véli, nincs idő finomkodni. ","shortLead":"A klímaválságról szóló dal keményebb szöveget kapott, mint az eddigiek, a színész, aktivista úgy véli, nincs idő...","id":"20191121_Molnar_Aron_noAr_klimavedelem_levegot_klip","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a363112b-ca55-40e4-a524-72726a823d9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52834ef-d48c-494b-8e95-7657d290779d","keywords":null,"link":"/elet/20191121_Molnar_Aron_noAr_klimavedelem_levegot_klip","timestamp":"2019. november. 21. 11:39","title":"Soha nem volt még ilyen dühös noÁr, mint ebben a klipben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]