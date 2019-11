Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04381068-cb1c-4c70-8865-81db45b360d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Cybertruckhoz kitalált különleges szélvédőnek elvileg egy mosdókagylót is ki kellene bírnia. De egy fémgolyó is tönkretette.","shortLead":"A Cybertruckhoz kitalált különleges szélvédőnek elvileg egy mosdókagylót is ki kellene bírnia. De egy fémgolyó is...","id":"20191122_elon_musk_tesla_cybertruck_torhetetlen_uveg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04381068-cb1c-4c70-8865-81db45b360d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c43a23-0878-423b-8609-eaf2f51c289d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191122_elon_musk_tesla_cybertruck_torhetetlen_uveg","timestamp":"2019. november. 22. 10:33","title":"Nagyot égett Elon Musk, szanaszét tört a törhetetlennek mondott üvege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d460b767-8733-4044-8cdd-31a2856bf9fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gelencsér Ferenc kezdeményezni fogja, hogy az önkormányzat vizsgálja felül a rendszert.","shortLead":"Gelencsér Ferenc kezdeményezni fogja, hogy az önkormányzat vizsgálja felül a rendszert.","id":"20191122_Megszuntetne_a_VIPparkolasi_lehetoseget_a_Varban_I_kerulet_alpolgarmestere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d460b767-8733-4044-8cdd-31a2856bf9fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8834a86e-4226-4ace-a109-49422d3769fc","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Megszuntetne_a_VIPparkolasi_lehetoseget_a_Varban_I_kerulet_alpolgarmestere","timestamp":"2019. november. 22. 17:53","title":"Megszüntetné a VIP-parkolás lehetőségét a Várban I. kerület alpolgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d3b623-3e26-4d52-8434-ebcd894ef21c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Cukorral és olajjal sefteltek, adózás nélkül.","shortLead":"Cukorral és olajjal sefteltek, adózás nélkül.","id":"20191122_Egymilliardos_afacsalasert_kaptak_el_egy_not_Pecsett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92d3b623-3e26-4d52-8434-ebcd894ef21c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f07973-99a1-4bc4-8a36-f8d1ac8044de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191122_Egymilliardos_afacsalasert_kaptak_el_egy_not_Pecsett","timestamp":"2019. november. 22. 11:55","title":"Egymilliárdos áfacsalásért kaptak el egy nőt Pécsett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b824e98f-fdb4-4b17-8590-cfbe174b4198","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Atlétikai Szövetség felfüggesztette az Orosz Atlétikai Szövetség rehabilitációját.","shortLead":"A Nemzetközi Atlétikai Szövetség felfüggesztette az Orosz Atlétikai Szövetség rehabilitációját.","id":"20191122_orosz_atletikai_szovetseg_wada_dopping","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b824e98f-fdb4-4b17-8590-cfbe174b4198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f633a77b-0faf-43db-8d3f-b199c7cd93b2","keywords":null,"link":"/sport/20191122_orosz_atletikai_szovetseg_wada_dopping","timestamp":"2019. november. 22. 22:28","title":"Bukták az orosz atléták az olimpiát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyetlen ötcsillagos szállodája korábban Mészáros Lőrinc tulajdonában volt.","shortLead":"Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyetlen ötcsillagos szállodája korábban Mészáros Lőrinc tulajdonában volt.","id":"20191121_tiborcz_istvan_bdpst_group_meszaros_lorinc_szalloda_andrassy_rezidencia_wine__spa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff540745-9fe9-4686-a50e-943ba11b57c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191121_tiborcz_istvan_bdpst_group_meszaros_lorinc_szalloda_andrassy_rezidencia_wine__spa","timestamp":"2019. november. 21. 20:30","title":"Átvándorolt Tiborczhoz egy tetszetős szálloda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1479b525-b9a0-4da0-a424-968cbe038e26","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A céget egy Los Angeles-i házaspár vádolta meg a kutyagyilkossággal.","shortLead":"A céget egy Los Angeles-i házaspár vádolta meg a kutyagyilkossággal.","id":"20191122_fedex_csomag_kutya_los_angeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1479b525-b9a0-4da0-a424-968cbe038e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3f9f2f-f87a-42fe-aa7f-b631b84f3b35","keywords":null,"link":"/kkv/20191122_fedex_csomag_kutya_los_angeles","timestamp":"2019. november. 22. 10:49","title":"Agyonütött egy kutyát a kertbe dobott FedEx-csomag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb72cea3-5c9b-482d-83bf-a409a9eec29a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Megkezdődött az év legforgalmasabb időszaka a kiskereskedelemben, miközben több ezer dolgozó hiányzik a pultok mögül. A kereskedelmi szövetség főtitkára szerint így is 1200 milliárd forintot fognak költeni a magyarok.","shortLead":"Megkezdődött az év legforgalmasabb időszaka a kiskereskedelemben, miközben több ezer dolgozó hiányzik a pultok mögül...","id":"20191122_6000_dolgozo_hianyzik_a_boltokbol_es_nyakunkon_a_karacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb72cea3-5c9b-482d-83bf-a409a9eec29a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a77998a-ee72-4b04-98b3-0a9dd6154440","keywords":null,"link":"/kkv/20191122_6000_dolgozo_hianyzik_a_boltokbol_es_nyakunkon_a_karacsony","timestamp":"2019. november. 22. 10:45","title":"6000 dolgozó hiányzik a boltokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f836a0e-b767-4fdf-8649-b97f615b0139","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mire észrevesszük vélhetően már el is tűnt a távolban. ","shortLead":"Mire észrevesszük vélhetően már el is tűnt a távolban. ","id":"20191123_Hova_menekuljunk_ha_354gyel_feltunik_egy_Golf_7es_az_Autobahnon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f836a0e-b767-4fdf-8649-b97f615b0139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac8b5a9-de5d-4736-9815-60186f032fb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191123_Hova_menekuljunk_ha_354gyel_feltunik_egy_Golf_7es_az_Autobahnon","timestamp":"2019. november. 23. 10:27","title":"Hova meneküljünk, ha 354-gyel feltűnik egy Golf 7-es az Autobahnon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]