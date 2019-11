Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71fa840e-db8f-4135-9db6-51c3211676db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Indexnek küldött olvasói videón jól látszik, hogy valami nincs rendben. Az illető állította: a folyó vize büdös, maró szagú.","shortLead":"Az Indexnek küldött olvasói videón jól látszik, hogy valami nincs rendben. Az illető állította: a folyó vize büdös...","id":"20191122_turkizkek_duna_ujpest_szennyezodes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71fa840e-db8f-4135-9db6-51c3211676db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca70a6fc-a318-4a45-b49f-d09ba4ccb1ec","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_turkizkek_duna_ujpest_szennyezodes","timestamp":"2019. november. 22. 10:37","title":"Valamitől türkizkékké vált a Duna Újpestnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e8f48d-1a1e-42cb-b4be-20fecc49d004","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kammerer Zoltán eddigi pályafutásáról szóló könyv az Emmi támogatásával jelent meg.","shortLead":"Kammerer Zoltán eddigi pályafutásáról szóló könyv az Emmi támogatásával jelent meg.","id":"20191121_Orban_es_Szijjarto_irta_az_eloszot_az_olimpiai_bajnok_kajakosrol_szolo_konyvben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26e8f48d-1a1e-42cb-b4be-20fecc49d004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c081b7-65e6-410a-8591-941a15244b38","keywords":null,"link":"/kultura/20191121_Orban_es_Szijjarto_irta_az_eloszot_az_olimpiai_bajnok_kajakosrol_szolo_konyvben","timestamp":"2019. november. 21. 17:28","title":"Orbán és Szijjártó írta az előszót az olimpiai bajnok kajakosról szóló könyvben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13adcca3-a685-45ea-819d-7f2c3c2a4087","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Semmi faxni, Van der Bellen gurulós bőrönddel várta a menetrend szerinti vonatot.\r

\r

","shortLead":"Semmi faxni, Van der Bellen gurulós bőrönddel várta a menetrend szerinti vonatot.\r

\r

","id":"20191123_Az_osztrak_elnok_a_leheto_legegyszerubben_utazott_hogy_olasz_kollegajaval_talalkozzon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13adcca3-a685-45ea-819d-7f2c3c2a4087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74ddb0e4-2b0f-45f7-b0d7-9eae2da63f9d","keywords":null,"link":"/elet/20191123_Az_osztrak_elnok_a_leheto_legegyszerubben_utazott_hogy_olasz_kollegajaval_talalkozzon","timestamp":"2019. november. 23. 12:11","title":"Az osztrák elnök a lehető legegyszerűbben utazott, hogy olasz kollégájával találkozzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3879ddeb-ae04-4052-8964-32f22c4415af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az iOS 14 még a jövő zenéje – van bőven dolga az Apple-nek az iOS 13-mal is –, azért már vannak, akik elképzelték, milyen lehetne az új mobil operációs rendszer.","shortLead":"Bár az iOS 14 még a jövő zenéje – van bőven dolga az Apple-nek az iOS 13-mal is –, azért már vannak, akik elképzelték...","id":"20191122_apple_ios_14_koncepcio_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3879ddeb-ae04-4052-8964-32f22c4415af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"530acf3d-145d-4470-a956-e27584795d9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191122_apple_ios_14_koncepcio_video","timestamp":"2019. november. 22. 16:03","title":"Ahhoz mit szólna, ha ilyen lenne az iPhone-ok új rendszere, az iOS 14?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5795bb49-fd14-4e91-9d57-3c1fe8adb1fb","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A regényeivel rendre társadalmi vitát provokáló, Becsületrenddel kitüntetett francia író, Michel Houellebecq magyarul most megjelent új művében előre látta a sárgamellényesek tüntetéshullámát, és figyelmeztetést küld Európa szerinte impotens vezetőinek.","shortLead":"A regényeivel rendre társadalmi vitát provokáló, Becsületrenddel kitüntetett francia író, Michel Houellebecq magyarul...","id":"201946__szerotonin__ahouellebecqgorbe__allohaboru__elorelato_ember","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5795bb49-fd14-4e91-9d57-3c1fe8adb1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec887169-4a7d-46d3-8376-ef865ab68a28","keywords":null,"link":"/360/201946__szerotonin__ahouellebecqgorbe__allohaboru__elorelato_ember","timestamp":"2019. november. 21. 19:00","title":"Fegyveres lázadást jósol az uniós kvóták ellen a botránykönyvíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a679eb59-fbec-4f5f-b8df-a4c6aa24965f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A belügyminiszter egy képviselői kérdésre adott válaszában írta ezt.","shortLead":"A belügyminiszter egy képviselői kérdésre adott válaszában írta ezt.","id":"20191121_pinter_sandor_elektromos_roller_robogo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a679eb59-fbec-4f5f-b8df-a4c6aa24965f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c87d5f-8f08-4c95-9b58-617fb8a824b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20191121_pinter_sandor_elektromos_roller_robogo","timestamp":"2019. november. 21. 20:55","title":"Pintér: Az elektromos roller segédmotoros kerékpárnak számít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf6b141-a0ff-48df-80ba-10b500570de3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A HiperCsoport nevű szolgáltatást azoknak szánja a Telenor, akik szívesen összeállnak egy miniflottába azért, hogy jelentősen csökkenthessék havi számlájuk összegét.","shortLead":"A HiperCsoport nevű szolgáltatást azoknak szánja a Telenor, akik szívesen összeállnak egy miniflottába azért...","id":"20191122_telenor_hipercsoport_kedvezmenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cf6b141-a0ff-48df-80ba-10b500570de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352c9550-24bc-435a-868b-bf44cbd6f1f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191122_telenor_hipercsoport_kedvezmenyek","timestamp":"2019. november. 22. 08:03","title":"Van egy új szolgáltatás a Telenornál, 10-50 százalékos kedvezményt ad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1ad196-4db7-4f59-8cff-77a0d38b33f9","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Sok ingatlant csak úgy lehet felújítani, korszerűsíteni, bővíteni, ha az azt végző munkagépeket a szomszéd átengedi a telkén, vagy hozzájárul, hogy például a területén állítsák fel az állványt a felújításhoz. Csakhogy ezalatt még a legnagyobb odafigyelés esetén is keletkezhetnek kisebb, de akár nagyobb károk is. Hogy ezek rendezése ne torkolljon hosszas bírósági pereskedésbe, érdemes még az „első kapavágás” előtt mindent megfelelő módon rögzíteni.","shortLead":"Sok ingatlant csak úgy lehet felújítani, korszerűsíteni, bővíteni, ha az azt végző munkagépeket a szomszéd átengedi...","id":"mokk_20191121_Ha_nem_figyel_erre_a_kedves_szomszedi_gesztusbol_nagy_kar_is_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc1ad196-4db7-4f59-8cff-77a0d38b33f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05167d4-81e7-47a0-a85d-3e3877a33c63","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20191121_Ha_nem_figyel_erre_a_kedves_szomszedi_gesztusbol_nagy_kar_is_lehet","timestamp":"2019. november. 22. 07:30","title":"Ha nem figyel erre, a kedves szomszédi gesztusból nagy kár is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"}]