[{"available":true,"c_guid":"374ab7f4-2554-4f05-9999-ea4a598aa008","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erőszakoskodó pszichiátriai kezelés alatt áll.","shortLead":"Az erőszakoskodó pszichiátriai kezelés alatt áll.","id":"20191121_Nyomkovetot_kap_a_nigeriai_tarsasagra_tamado_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=374ab7f4-2554-4f05-9999-ea4a598aa008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb9df12-b782-4a15-a7c7-6eee67e5d3d7","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_Nyomkovetot_kap_a_nigeriai_tarsasagra_tamado_ferfi","timestamp":"2019. november. 21. 17:12","title":"Nyomkövetőt kap a nigériai társaságra támadó férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c19b61-9bdb-4fd9-a08f-e296e68fd10f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"215 millió forintért kell egy legalább 200 oldalas megvalósíthatósági tanulmányt írnia két kft.-nek.","shortLead":"215 millió forintért kell egy legalább 200 oldalas megvalósíthatósági tanulmányt írnia két kft.-nek.","id":"20191121_Oldalankent_egymillio_forintert_irhat_tanulmanyt_Szijjarto_testvere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56c19b61-9bdb-4fd9-a08f-e296e68fd10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3bf6afb-7f5b-4dcf-bd02-0f21f9d2c082","keywords":null,"link":"/cegauto/20191121_Oldalankent_egymillio_forintert_irhat_tanulmanyt_Szijjarto_testvere","timestamp":"2019. november. 21. 15:48","title":"Oldalanként egymillió forintért írhat tanulmányt Szijjártó testvérének cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c0c5b2-4d7e-4815-a3da-c0f46826edd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi, mesterséges intelligenciával működő program néhány kattintásnyira redukálja le egy fotó minőségi javítását.","shortLead":"Az alábbi, mesterséges intelligenciával működő program néhány kattintásnyira redukálja le egy fotó minőségi javítását.","id":"20191123_alacsony_felbontasu_fotok_feljavitasa_mesterseges_intelligenciaval_fenykep_fotoszerkesztes_ingyenes_szoftver_letoltes_program","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2c0c5b2-4d7e-4815-a3da-c0f46826edd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80597ebc-5941-40b3-9bb4-fc7b7fe934a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191123_alacsony_felbontasu_fotok_feljavitasa_mesterseges_intelligenciaval_fenykep_fotoszerkesztes_ingyenes_szoftver_letoltes_program","timestamp":"2019. november. 23. 08:03","title":"Így javíthatja fel alacsony felbontású fotóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a73e629-5670-4138-bfa2-376dc9129d19","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Great Wall kínai és a BMW német cég közösen gyárt autókat Kínában.","shortLead":"A Great Wall kínai és a BMW német cég közösen gyárt autókat Kínában.","id":"20191123_Mostantol_kinai_a_Mini","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a73e629-5670-4138-bfa2-376dc9129d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dcea94f-d9cb-4100-81ad-29238895a0d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20191123_Mostantol_kinai_a_Mini","timestamp":"2019. november. 23. 08:55","title":"Mostantól kínai is a Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6083c31f-ab43-4f28-9550-989030a12696","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az erről szóló kormányhatározat már megjelent a Magyar Közlönyben. 