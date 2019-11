Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8819f01-2dc7-4f4a-9637-977235eda2dc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"2024-ig 5000 milliárd forint lesz közút- és vasútépítésre, közölte az ITM államtitkára.\r

\r

","shortLead":"2024-ig 5000 milliárd forint lesz közút- és vasútépítésre, közölte az ITM államtitkára.\r

\r

","id":"20191123_Rekordeveket_elunk_meg__oriasi_penzek_omlenek_az_utepitesbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8819f01-2dc7-4f4a-9637-977235eda2dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f326baad-85ad-4574-87ef-f3471d93f432","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191123_Rekordeveket_elunk_meg__oriasi_penzek_omlenek_az_utepitesbe","timestamp":"2019. november. 23. 11:38","title":"\"Rekordéveket élünk meg\" - óriási pénzek ömlenek az útépítésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67fbc1f0-5f23-4ec7-9784-6f7188f107bb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Straight To Hell címmel új, elég zúzós dalt mutatott be Ozzy.\r

\r

","shortLead":"Straight To Hell címmel új, elég zúzós dalt mutatott be Ozzy.\r

\r

","id":"20191123_Drogellenes_dalt_irt_Ozzy_Osbourne_gitarosnak_pedig_megnyerte_Slasht","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67fbc1f0-5f23-4ec7-9784-6f7188f107bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4261a3d6-c9b0-42c3-af5b-6294be0e10be","keywords":null,"link":"/kultura/20191123_Drogellenes_dalt_irt_Ozzy_Osbourne_gitarosnak_pedig_megnyerte_Slasht","timestamp":"2019. november. 23. 17:18","title":"Drogellenes dalt írt Ozzy Osbourne, gitárosnak pedig megnyerte Slasht","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb61bf83-f113-406a-a98b-e396a791fcd5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az iparkamarai elnök érdekes válaszokat adott a Klubrádió kérdéseire.\r

\r

","shortLead":"Az iparkamarai elnök érdekes válaszokat adott a Klubrádió kérdéseire.\r

\r

","id":"20191123_Harmadszor_alakitjak_at_9_ev_alatt_a_szakkepzest__Parragh_szerint_ez_egy_tanulasi_folyamat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb61bf83-f113-406a-a98b-e396a791fcd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c98fa7b1-79e7-4ae4-b3bb-6d8caecba722","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191123_Harmadszor_alakitjak_at_9_ev_alatt_a_szakkepzest__Parragh_szerint_ez_egy_tanulasi_folyamat","timestamp":"2019. november. 23. 10:58","title":"Harmadszor alakítják át 9 év alatt a szakképzést – Parragh szerint ez egy tanulási folyamat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a15f935-68e2-4fae-9e12-201d401ddb8d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három nő holttestét a tengerből emelték ki, további két halottat pedig a hullámok vetettek partra a dél-olaszországi Lampedusa szigeténél felborult mingránshajóról, amelynek 149 utasát sikerült megmenteni – jelentette az olasz parti őrség vasárnap.\r

","shortLead":"Három nő holttestét a tengerből emelték ki, további két halottat pedig a hullámok vetettek partra a dél-olaszországi...","id":"20191124_Ot_no_holttestet_talaltak_meg_a_Lampedusanal_tortent_hajoszerencsetlenseg_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a15f935-68e2-4fae-9e12-201d401ddb8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0e2d5a-1682-4865-9ba3-5649ac0c85d2","keywords":null,"link":"/vilag/20191124_Ot_no_holttestet_talaltak_meg_a_Lampedusanal_tortent_hajoszerencsetlenseg_utan","timestamp":"2019. november. 24. 17:15","title":"Öt nő holttestét találták meg a Lampedusánál történt hajószerencsétlenség után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MTA kutatóinak pesszimista forgatókönyve nulla százalékos növekedési rátát jelez 2023-ra.","shortLead":"Az MTA kutatóinak pesszimista forgatókönyve nulla százalékos növekedési rátát jelez 2023-ra.","id":"20191125_Leallhat_a_magyar_gazdasag_novekedese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"addfe86c-f0d2-4f70-98c4-2959d6c1f154","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191125_Leallhat_a_magyar_gazdasag_novekedese","timestamp":"2019. november. 25. 08:08","title":"Leállhat a magyar gazdaság növekedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"641bdd68-64a8-4ba8-8660-8bcf4b5404c6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy nap alatt szállítja a profi fotókat, szinte bármiről - ezt ígéri egy vállalkozás, ami már nemzetközi sikereket ért el. ","shortLead":"Egy nap alatt szállítja a profi fotókat, szinte bármiről - ezt ígéri egy vállalkozás, ami már nemzetközi sikereket ért...","id":"201947_kepmuvesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=641bdd68-64a8-4ba8-8660-8bcf4b5404c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d9a4cef-6fd8-4780-9918-cf39d659b938","keywords":null,"link":"/360/201947_kepmuvesek","timestamp":"2019. november. 23. 15:35","title":"A fotós kattint, feltölt, a mesterséges intelligencia válogat, az ügyfél örül ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69bfba7b-0b93-4e4c-b8a0-d60ee69cf397","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még egy kapavágás sem történt, inkább másra kérik az 5 milliárdot a kormánytól. ","shortLead":"Még egy kapavágás sem történt, inkább másra kérik az 5 milliárdot a kormánytól. ","id":"20191124_Vacon_az_uj_vezetes_leallitja_az_5_milliardos_sportcsarnok_epiteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69bfba7b-0b93-4e4c-b8a0-d60ee69cf397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e411790-799f-4c45-b397-810420bcdb70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_Vacon_az_uj_vezetes_leallitja_az_5_milliardos_sportcsarnok_epiteset","timestamp":"2019. november. 24. 11:38","title":"Vácon az új vezetés leállítja az 5 milliárdos sportcsarnok építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2485c4b-81a5-4a08-9c43-4df0c1ee25bb","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szilágyi Ákos Pártállamból a rendőrállamba című tanulmánya a Sztálin halála után helyzetbe került, majd hamar megbukott rettegett inkvizítor, Lavrentyij Berija \"reformjairól\" szól.","shortLead":"Szilágyi Ákos Pártállamból a rendőrállamba című tanulmánya a Sztálin halála után helyzetbe került, majd hamar megbukott...","id":"201947_folyoirat__berija_peresztrojkaja_szilagyi_akos_partallambol_arendorallamba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2485c4b-81a5-4a08-9c43-4df0c1ee25bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"651149f1-3d93-40f3-b5f3-ea776a18137f","keywords":null,"link":"/360/201947_folyoirat__berija_peresztrojkaja_szilagyi_akos_partallambol_arendorallamba","timestamp":"2019. november. 25. 10:00","title":"A rettegett főcsekista már 30 évvel Gorbacsov előtt feltalálta a peresztrojkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]