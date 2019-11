Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55c7a505-213e-4488-ac80-2cacee915965","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Repülés közben rosszul lett, majd a kényszerleszállás közben meghalt vasárnap az Aeroflot orosz légitársaság SU1546-os járatának másodpilótája.

","shortLead":"Repülés közben rosszul lett, majd a kényszerleszállás közben meghalt vasárnap az Aeroflot orosz légitársaság SU1546-os...","id":"20191124_Kenyszerleszallast_hajtott_vegre_egy_orosz_gep_mert_a_masodpilota_rosszul_lett_es_meghalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55c7a505-213e-4488-ac80-2cacee915965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c808e4b1-97c0-4f17-99cd-4e4429ba8856","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_Kenyszerleszallast_hajtott_vegre_egy_orosz_gep_mert_a_masodpilota_rosszul_lett_es_meghalt","timestamp":"2019. november. 24. 14:36","title":"Kényszerleszállást hajtott végre egy orosz gép, mert a másodpilóta rosszul lett és meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a9231bd-0302-4f7a-b552-b338d0609cdf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20191123_Donald_Tusk_beleborzong_a_KDNP_kilepessel_fenyegette_meg_az_Europai_Neppartot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a9231bd-0302-4f7a-b552-b338d0609cdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2754d03-7ea7-465a-ba8f-dc0cfa5f3fac","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_Donald_Tusk_beleborzong_a_KDNP_kilepessel_fenyegette_meg_az_Europai_Neppartot","timestamp":"2019. november. 23. 11:04","title":"Donald Tusk beleborzong: a KDNP kilépéssel fenyegette meg az Európai Néppártot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Utinform oldala több helyen is forgalmi nehézségekről számol be.","shortLead":"Az Utinform oldala több helyen is forgalmi nehézségekről számol be.","id":"20191123_Torlodas_az_M7esen_es_az_M0son","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc54fe07-4ef3-4369-a28d-4c96262b2948","keywords":null,"link":"/cegauto/20191123_Torlodas_az_M7esen_es_az_M0son","timestamp":"2019. november. 23. 12:43","title":"Torlódás az M7-esen és az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"173c8fd6-8087-4412-81fa-fee2e0588b5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A színész-humorista Sacha Baron Cohen szerint a Facebook napjaink legnagyobb propagandagépezete, amely pénzért hazugságokat is terjeszt.","shortLead":"A színész-humorista Sacha Baron Cohen szerint a Facebook napjaink legnagyobb propagandagépezete, amely pénzért...","id":"20191123_sacha_baron_cohen_facebook_propaganda_gyuloletbeszed_adolf_hitler","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=173c8fd6-8087-4412-81fa-fee2e0588b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b67989-1756-4dc8-a287-f577d12a9649","keywords":null,"link":"/tudomany/20191123_sacha_baron_cohen_facebook_propaganda_gyuloletbeszed_adolf_hitler","timestamp":"2019. november. 23. 14:40","title":"Sacha Baron Cohen pörgőrúgással szállt bele a Facebookba: ezek Hitlert is hagynák kommentelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bee93c4-6be5-4587-a20e-ed18e6cc0c06","c_author":"HVG","category":"360","description":"A valaha koldusszegény Vietnám három évtized alatt Ázsia egyik legdinamikusabban fejlődő országává vált, amint kínai mintára a kommunista párt az egyeduralom megtartása mellett piaci reformokba kezdett. A kínai-amerikai kereskedelmi háborúban Peking pártján áll.","shortLead":"A valaha koldusszegény Vietnám három évtized alatt Ázsia egyik legdinamikusabban fejlődő országává vált, amint kínai...","id":"201947__vietnam__gazdasagi_reformok__kerulo_ut_kinanak__ho_apo_oroksege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bee93c4-6be5-4587-a20e-ed18e6cc0c06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540d68f1-929b-4876-a72c-dfba965379ac","keywords":null,"link":"/360/201947__vietnam__gazdasagi_reformok__kerulo_ut_kinanak__ho_apo_oroksege","timestamp":"2019. november. 23. 16:00","title":"Szárnyal a vietnámiak gazdasága, de Trumpnál már kihúzták a gyufát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5620aaa-8f80-4daf-b569-72c2b2710ff7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kabulban gránátot dobtak az ENSZ egyik gépjárműjére vasárnap; egy külföldi személy életét vesztette, öt másik ember megsebesült - közölték a hatóságok.

","shortLead":"Kabulban gránátot dobtak az ENSZ egyik gépjárműjére vasárnap; egy külföldi személy életét vesztette, öt másik ember...","id":"20191124_Granatot_dobtak_egy_ENSZjarmure_Afganisztanban_egy_ember_meghalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5620aaa-8f80-4daf-b569-72c2b2710ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6867ea9-7e82-4bc7-8d98-d785b5a63e63","keywords":null,"link":"/vilag/20191124_Granatot_dobtak_egy_ENSZjarmure_Afganisztanban_egy_ember_meghalt","timestamp":"2019. november. 24. 17:30","title":"Gránátot dobtak egy ENSZ-járműre Afganisztánban, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62293cb8-e103-467e-b9ee-3a2ab01e65ca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Supermant alakító színész szerint nem volt mindig jó formában, mikor James Bond szerepére pályázott, azt mondták neki, túl husi. James McAvoy szerint pedig sok szerepet azért nem kap meg, mert túl alacsonynak tartják.

","shortLead":"A Supermant alakító színész szerint nem volt mindig jó formában, mikor James Bond szerepére pályázott, azt mondták...","id":"20191124_Henry_Cavill_tulsagosan_husi_volt_James_Bond_szerepehez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62293cb8-e103-467e-b9ee-3a2ab01e65ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03fea7d0-cf4a-4126-ad05-a1f9b97bd3ba","keywords":null,"link":"/kultura/20191124_Henry_Cavill_tulsagosan_husi_volt_James_Bond_szerepehez","timestamp":"2019. november. 24. 19:45","title":"Henry Cavill túlságosan husi volt James Bond szerepéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19190a7a-7fec-4f0f-a86d-39b7785afbf6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"1644 kanyarógyanús beteg van a 200 ezres országban, az eddigi húsz halálos áldozat zöme öt éven aluli gyerek. ","shortLead":"1644 kanyarógyanús beteg van a 200 ezres országban, az eddigi húsz halálos áldozat zöme öt éven aluli gyerek. ","id":"20191123_Egyre_tobb_kisgyerek_hal_meg_kanyaroban_Szamoan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19190a7a-7fec-4f0f-a86d-39b7785afbf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27d8c15f-ac25-4e29-ae79-e6153b7468f5","keywords":null,"link":"/vilag/20191123_Egyre_tobb_kisgyerek_hal_meg_kanyaroban_Szamoan","timestamp":"2019. november. 23. 10:35","title":"Egyre több kisgyerek hal meg kanyaróban Szamoán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]