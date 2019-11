Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58fd8a2c-da23-4f5c-b7cd-3a5d3dfaa726","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest több pontján jelent meg antiszemita plakát Dezső Andrásról és Miklósi Gáborról. A Tett és Védelem Alapítvány mellett Niedermüller Péter VII. kerületi polgármester is feljelentést tesz. ","shortLead":"Budapest több pontján jelent meg antiszemita plakát Dezső Andrásról és Miklósi Gáborról. A Tett és Védelem Alapítvány...","id":"20191125_Koves_Slomo_Visszataszito_es_gyuloletkelto_az_indexesekrol_keszult_plakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58fd8a2c-da23-4f5c-b7cd-3a5d3dfaa726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2b58673-3f6e-48d0-bae5-e9741065611b","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Koves_Slomo_Visszataszito_es_gyuloletkelto_az_indexesekrol_keszult_plakat","timestamp":"2019. november. 25. 14:42","title":"Köves Slomó: „Visszataszító és gyűlöletkeltő” az indexesekről készült plakát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kúria ítéletének postázásától függ, hogy milyen gyorsan kell a kormánynak bevallania a saját oldalán, fake newst terjesztett a nemzeti konzultációban.","shortLead":"A Kúria ítéletének postázásától függ, hogy milyen gyorsan kell a kormánynak bevallania a saját oldalán, fake newst...","id":"20191125_Januar_elott_velhetoen_nem_fog_kikerulni_a_kormany_oldalara_a_Helsinkit_erinto_bocsanatkerese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a952d20f-605c-4657-8d9d-13ce68fbc55f","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Januar_elott_velhetoen_nem_fog_kikerulni_a_kormany_oldalara_a_Helsinkit_erinto_bocsanatkerese","timestamp":"2019. november. 25. 13:31","title":"Január előtt vélhetően nem fog kikerülni a kormány oldalára a Helsinkit érintő bocsánatkérése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f990599-9fed-47a7-93cc-6a792d3919de","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A MOL Fehérvár FC labdarúgócsapatának vezetősége hétfőn szerződést bontott a vezetőedzővel, a szerb Marko Nikoliccsal.","shortLead":"A MOL Fehérvár FC labdarúgócsapatának vezetősége hétfőn szerződést bontott a vezetőedzővel, a szerb Marko Nikoliccsal.","id":"20191125_Kirugtak_a_Fehervar_edzojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f990599-9fed-47a7-93cc-6a792d3919de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5220e9c5-095d-47b7-ac55-9a8148f45f64","keywords":null,"link":"/sport/20191125_Kirugtak_a_Fehervar_edzojet","timestamp":"2019. november. 25. 11:18","title":"Kirúgták a Fehérvár edzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c2a505-6f55-491f-9db4-8ab06e27c049","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Másodjára is ugyanazt tapasztalták magyar kutatók egy kísérletben, ez egy új részecske létezését jelentheti. ","shortLead":"Másodjára is ugyanazt tapasztalták magyar kutatók egy kísérletben, ez egy új részecske létezését jelentheti. ","id":"20191124_Ujabb_bizonyitekot_talaltak_magyar_kutatok_egy_nevtelen_reszecske_letezesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18c2a505-6f55-491f-9db4-8ab06e27c049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac19238-5fe3-4e35-9c7b-c2a73f711276","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_Ujabb_bizonyitekot_talaltak_magyar_kutatok_egy_nevtelen_reszecske_letezesere","timestamp":"2019. november. 24. 11:20","title":"Újabb bizonyítékot találtak magyar kutatók egy névtelen részecske létezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe184de9-a048-42c4-b276-1bdd4f5472c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester-helyettes szerint a közlekedési vállalat helyzetének rendezéséhez elkerülhetetlen az egyeztetés a kormánnyal.","shortLead":"A főpolgármester-helyettes szerint a közlekedési vállalat helyzetének rendezéséhez elkerülhetetlen az egyeztetés...","id":"20191125_Tutto_Tartosan_tuz_van_a_BKVnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe184de9-a048-42c4-b276-1bdd4f5472c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42cb6f56-71e0-4bf7-8028-e5c2031b645c","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Tutto_Tartosan_tuz_van_a_BKVnal","timestamp":"2019. november. 25. 09:14","title":"Tüttő: Tartósan tűz van a BKV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd0324f0-28a8-4482-9d48-4f5c527b17aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Demokratikus Koalíció inkább csak meghosszabbítaná az elsunnyogott konzultáció határidejét. ","shortLead":"A Demokratikus Koalíció inkább csak meghosszabbítaná az elsunnyogott konzultáció határidejét. ","id":"20191124_Sajat_konzultaciot_indit_a_klimavaltozasrol_az_allami_helyett_Parbeszed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd0324f0-28a8-4482-9d48-4f5c527b17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c741bc-c62d-4feb-bdd3-233a69e65724","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_Sajat_konzultaciot_indit_a_klimavaltozasrol_az_allami_helyett_Parbeszed","timestamp":"2019. november. 24. 13:36","title":"Saját konzultációt indít a klímaváltozásról az állami helyett a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bee93c4-6be5-4587-a20e-ed18e6cc0c06","c_author":"HVG","category":"360","description":"A valaha koldusszegény Vietnám három évtized alatt Ázsia egyik legdinamikusabban fejlődő országává vált, amint kínai mintára a kommunista párt az egyeduralom megtartása mellett piaci reformokba kezdett. A kínai-amerikai kereskedelmi háborúban Peking pártján áll.","shortLead":"A valaha koldusszegény Vietnám három évtized alatt Ázsia egyik legdinamikusabban fejlődő országává vált, amint kínai...","id":"201947__vietnam__gazdasagi_reformok__kerulo_ut_kinanak__ho_apo_oroksege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bee93c4-6be5-4587-a20e-ed18e6cc0c06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540d68f1-929b-4876-a72c-dfba965379ac","keywords":null,"link":"/360/201947__vietnam__gazdasagi_reformok__kerulo_ut_kinanak__ho_apo_oroksege","timestamp":"2019. november. 23. 16:00","title":"Szárnyal a vietnámiak gazdasága, de Trumpnál már kihúzták a gyufát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem sérült meg senki, de több embert előállítottak. ","shortLead":"Nem sérült meg senki, de több embert előállítottak. ","id":"20191124_Technobulin_lovoldozott_egy_ferfi_hajnalban_Pecsen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98281f28-a3cc-449f-873f-437ce8434f06","keywords":null,"link":"/kultura/20191124_Technobulin_lovoldozott_egy_ferfi_hajnalban_Pecsen","timestamp":"2019. november. 24. 12:14","title":"Technobulin lövöldözött egy férfi hajnalban Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]