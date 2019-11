Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43452d96-ffa1-42f4-9427-64b5a5ec38ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon nehéz játékot sikerült alkotni a kockapakolgatás és a kígyózás összegyúrásával: a két kihívásának egyszerre kell megfelelni.\r

","shortLead":"Nagyon nehéz játékot sikerült alkotni a kockapakolgatás és a kígyózás összegyúrásával: a két kihívásának egyszerre kell...","id":"20191125_tetris_snake_egyszerre_jatek_bongeszoben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43452d96-ffa1-42f4-9427-64b5a5ec38ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7615b515-e018-4e01-8249-3c3be180dafa","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_tetris_snake_egyszerre_jatek_bongeszoben","timestamp":"2019. november. 25. 12:03","title":"Ha ezzel elbír, ön egy zseni: összerakták egy játékba a Tetrist és a Snake-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20191123_Ime_az_otos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2cc97b3-7cbe-441e-9c70-d11719bcb3c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191123_Ime_az_otos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2019. november. 23. 19:50","title":"Íme, az ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d863d4-dd0f-41ae-9852-aaeac688fee8","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Közzétette idei harmadik negyedévre vonatkozó okostelefon-piaci jelentését a Canalys. Elég rápillantani a grafikonra, és máris kirajzolódik az idei év történéseinek hatása, melynek révén máris alakul a gyártók helyzete.","shortLead":"Közzétette idei harmadik negyedévre vonatkozó okostelefon-piaci jelentését a Canalys. Elég rápillantani a grafikonra...","id":"20191125_okostelefon_gyartok_piaci_reszesedese_samsung_huawei_apple_xiaomi_hmd_nokia_mobilpiac_helyzete_2019_q3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94d863d4-dd0f-41ae-9852-aaeac688fee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8560a5ed-c198-431e-a679-0e2fa1eef736","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_okostelefon_gyartok_piaci_reszesedese_samsung_huawei_apple_xiaomi_hmd_nokia_mobilpiac_helyzete_2019_q3","timestamp":"2019. november. 25. 08:03","title":"Megállt a Huawei (0%), tör fel a Xiaomi (+73%) és a Samsung is jól megy Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c7aa57-0c96-45ed-b6e2-afaa7454f687","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A magyar kisebbség relatív távolmaradása és a román diaszpóra újabb részvételi rekordot döntő erődemonstrációja közepette zajlik vasárnap a romániai elnökválasztás második fordulója, amelyen eldől, hogy az újabb mandátumra pályázó jobboldali Klaus Iohannis államfő vagy Viorica Dancila szociáldemokrata exminiszterelnök lesz-e Románia elnöke a következő öt évben.

","shortLead":"A magyar kisebbség relatív távolmaradása és a román diaszpóra újabb részvételi rekordot döntő erődemonstrációja...","id":"20191124_Egymillio_roman_szavaz_kulfoldrol_az_elnokvalasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48c7aa57-0c96-45ed-b6e2-afaa7454f687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"309fd92e-cf7d-4aca-b2c9-be6bc1dae441","keywords":null,"link":"/vilag/20191124_Egymillio_roman_szavaz_kulfoldrol_az_elnokvalasztason","timestamp":"2019. november. 24. 19:15","title":"Egymillió román szavaz külföldről az elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b7f666-342e-436e-85f1-7160646d560c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A feladat nem hangzik túl bonyolultan: a havas emelkedőn a lehető legmesszebb kell feljutni autóval.","shortLead":"A feladat nem hangzik túl bonyolultan: a havas emelkedőn a lehető legmesszebb kell feljutni autóval.","id":"20191124_havas_terepen_a_lada_niva_megalazza_a_modern_suzukit_es_daciat__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87b7f666-342e-436e-85f1-7160646d560c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a74743d-970b-4afd-9285-1553acb74952","keywords":null,"link":"/cegauto/20191124_havas_terepen_a_lada_niva_megalazza_a_modern_suzukit_es_daciat__video","timestamp":"2019. november. 24. 06:41","title":"Havas terepen a Lada Niva megalázza a modern Suzukit és Daciát - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"915340ea-f551-4e37-bfa1-eb0b2c578916","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közzétették friss elemzésüket az Apple jövőre várható termékeiről a brit Barclays Bank korábban sokszor hitelesnek bizonyult befektetési elemzői.","shortLead":"Közzétették friss elemzésüket az Apple jövőre várható termékeiről a brit Barclays Bank korábban sokszor hitelesnek...","id":"20191125_iphone_se_2_megjelenes_ar_iphone_12_pro_max_specifikacio_barclays_elemzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=915340ea-f551-4e37-bfa1-eb0b2c578916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe1ce59-0e4c-4720-9f5d-8f7da09d92c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_iphone_se_2_megjelenes_ar_iphone_12_pro_max_specifikacio_barclays_elemzes","timestamp":"2019. november. 25. 11:33","title":"Megvan, mikör jöhet a tényleg olcsó iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b161dc0a-ad02-4e3e-8742-12516e7ba2cd","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Barack Obama a 21. század ikonikus alakja. Cikkünkben 13 olyan idézetet mutatunk be tőle, ami a mindennapokban bárki számára inspirációt jelenthet.","shortLead":"Barack Obama a 21. század ikonikus alakja. Cikkünkben 13 olyan idézetet mutatunk be tőle, ami a mindennapokban bárki...","id":"20191124_13_inspiralo_gondolat_Barack_Obamatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b161dc0a-ad02-4e3e-8742-12516e7ba2cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf0eda1-01bb-412a-88e1-3b116da06669","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191124_13_inspiralo_gondolat_Barack_Obamatol","timestamp":"2019. november. 24. 19:15","title":"13 inspiráló gondolat Barack Obamától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af16682-beb9-4cde-842b-9447627b59cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sok adó miatt egyre drágábbak a legális kannabisztermékek, virágzik a feketepiac. A növényt mostanság előszeretettel vizsgálja a tudomány is.","shortLead":"A sok adó miatt egyre drágábbak a legális kannabisztermékek, virágzik a feketepiac. A növényt mostanság előszeretettel...","id":"20191124_Sokalljak_az_adokat_a_kaliforniai_kannabiszbiznisz_szereploi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2af16682-beb9-4cde-842b-9447627b59cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad3b59e-1610-4304-a560-488d3788f143","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_Sokalljak_az_adokat_a_kaliforniai_kannabiszbiznisz_szereploi","timestamp":"2019. november. 24. 17:52","title":"Sokallják az adókat a kaliforniai kannabiszbiznisz szereplői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]