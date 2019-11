Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2c72d47-18dd-43fd-bf02-b11aec5724e9","c_author":"Fábri György","category":"360","description":"A globális felsőoktatási rangsorokban a magyar intézmények egymáshoz viszonyított helyzete nem változott. A régiós egyetemekhez viszonyítva a magyar pozíciók enyhe romlása a jellemző.","shortLead":"A globális felsőoktatási rangsorokban a magyar intézmények egymáshoz viszonyított helyzete nem változott. A régiós...","id":"201947__nemzetkozi_rangsorok__magyar_poziciok__romlas__egy_helyben_lefele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2c72d47-18dd-43fd-bf02-b11aec5724e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"872585f1-80bb-4f84-af02-ae51ad914c5c","keywords":null,"link":"/360/201947__nemzetkozi_rangsorok__magyar_poziciok__romlas__egy_helyben_lefele","timestamp":"2019. november. 26. 13:00","title":"A régióban is másodvonalbeliek a magyar egyetemek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98ee78dd-4cd8-4cc7-a719-00b0d6543925","c_author":"Stark Tamás","category":"itthon","description":"Történelemhamisítás, elhallgatás, hazugságok: így emlékezünk mi.","shortLead":"Történelemhamisítás, elhallgatás, hazugságok: így emlékezünk mi.","id":"20191125_Gulagemleknap_mindenki_felelos_csak_az_oroszok_nem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98ee78dd-4cd8-4cc7-a719-00b0d6543925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc736b9-2a3f-434d-a0d3-36c74cf96595","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Gulagemleknap_mindenki_felelos_csak_az_oroszok_nem","timestamp":"2019. november. 25. 14:20","title":"Gulág-emléknap: mindenki felelős, csak az oroszok nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közleményt adott ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium hétfő délután az új Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégiához kapcsolódó kérdőívről.","shortLead":"Közleményt adott ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium hétfő délután az új Nemzeti Tiszta Fejlődési...","id":"20191125_itm_klimastrategia_konzultacio_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3af6d56-7055-4c28-b080-9559577dd221","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_itm_klimastrategia_konzultacio_velemeny","timestamp":"2019. november. 25. 17:12","title":"Magyarázkodik az ITM: mégis számít az emberek véleménye a klímastratégiáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"def91e9b-8ea5-4065-a554-2fe09ebf1d3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vashiányt és az emiatt kialakuló vérszegénységet az egyik legelterjedtebb népbetegségnek is mondhatjuk, ezért már világnapot is kapott: november 26-a vashiány napja.\r

\r

","shortLead":"A vashiányt és az emiatt kialakuló vérszegénységet az egyik legelterjedtebb népbetegségnek is mondhatjuk, ezért már...","id":"20191126_Minden_harmadik_embert_erint_a_vashiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=def91e9b-8ea5-4065-a554-2fe09ebf1d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43a9c1d-67b0-4e25-ab20-785592a65337","keywords":null,"link":"/elet/20191126_Minden_harmadik_embert_erint_a_vashiany","timestamp":"2019. november. 26. 10:22","title":"Minden harmadik embert érint a vashiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a02c7159-1691-409d-9bb4-d0b9d04fe429","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az EMMI a hétvégén sikerjelentést tett közzé a magyar oktatási rendszerről, a PDSZ szerint mindez csak a kiüresedő kommunikáció egy példája. Közben egy új ENSZ-jelentés is alaposan lehúzza a magyar oktatási rendszert.\r

\r

","shortLead":"Az EMMI a hétvégén sikerjelentést tett közzé a magyar oktatási rendszerről, a PDSZ szerint mindez csak a kiüresedő...","id":"20191125_PDSZ_a_miniszterium_elvesztette_a_kapcsolatot_a_valosaggal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a02c7159-1691-409d-9bb4-d0b9d04fe429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3adf367f-9592-45b8-b534-eb18b3a1550d","keywords":null,"link":"/elet/20191125_PDSZ_a_miniszterium_elvesztette_a_kapcsolatot_a_valosaggal","timestamp":"2019. november. 25. 14:24","title":"Elvesztette a kapcsolatát a valósággal az EMMI – állítja a minisztériumnak írt válaszában a PDSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cab4308-4271-49db-8660-c39df17d3665","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hétfőn a Nemzetközi Emmy-díjat elnyerő színésznő, Gera Marina beszédét meg lehet nézni a Nemzetközi Emmy hivatalos oldalán.\r

\r

","shortLead":"A hétfőn a Nemzetközi Emmy-díjat elnyerő színésznő, Gera Marina beszédét meg lehet nézni a Nemzetközi Emmy hivatalos...","id":"20191126_Konnyeivel_kuszkodve_mondta_el_beszedet_a_magyar_Emmydijas_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cab4308-4271-49db-8660-c39df17d3665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7752ba2-7fb3-4421-a35f-67176cd3c1f2","keywords":null,"link":"/elet/20191126_Konnyeivel_kuszkodve_mondta_el_beszedet_a_magyar_Emmydijas_video","timestamp":"2019. november. 26. 15:40","title":"Könnyeivel küszködve mondta el beszédét a magyar Emmy-díjas (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50371673-78ee-4f3c-a13e-b1887a1a7264","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyitóképernyőn elhelyezett, hatalmas reklámfelületet már egy ideje teszteli a YouTube. Úgy tűnik, jónak ítélik, mert most globálisan bevezették az okostelevíziókon.","shortLead":"A nyitóképernyőn elhelyezett, hatalmas reklámfelületet már egy ideje teszteli a YouTube. Úgy tűnik, jónak ítélik, mert...","id":"20191125_youtube_masthead_reklam_nagykepernyos_reklam_youtube_tv_applikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50371673-78ee-4f3c-a13e-b1887a1a7264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d5503c-504c-41d9-bf5b-be3b759046bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_youtube_masthead_reklam_nagykepernyos_reklam_youtube_tv_applikacio","timestamp":"2019. november. 25. 14:03","title":"Megjött az újfajta reklám a YouTube-ra, és kifejezetten idegesítő lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5316b3-1867-4839-8bc7-272bfc567d8a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tandemet hónapokkal ezelőtt lopták el, most egy ismeretlen juttatta vissza a gazdájának.","shortLead":"A tandemet hónapokkal ezelőtt lopták el, most egy ismeretlen juttatta vissza a gazdájának.","id":"20191125_tandembicikli_gyor_lopas_latasserult_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf5316b3-1867-4839-8bc7-272bfc567d8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"603397ef-f064-4ebe-9862-ca995f22ee27","keywords":null,"link":"/elet/20191125_tandembicikli_gyor_lopas_latasserult_ferfi","timestamp":"2019. november. 25. 19:10","title":"Visszakapta felbecsülhetetlen értékű, ellopott bringáját a látássérült férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]