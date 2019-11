Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Zente után a hozzá hasonlóan SMA-ban, egy ritka genetikai betegségben szenvedő Levente is megkapta azt az egyszeri génterápiás kezelést, amelyre közösségi adakozással gyűlt össze a szükséges 700 millió forint.

Beadták a 700 milliós gyógyszert a kis Leventének is

A limitált példányszámban gyártott roadster ezen igencsak megkímélt példányával eddig kevesebb mint 20 ezer kilométert tettek meg.

Van oka, hogy miért kérnek 120 millió forintot ezért a 16 éves BMW-ért

Elégedetlenek voltak a tejhozammal a Moszkva környéki tejtermelők, és ezért úgy döntöttek, olyan VR-szemüveget adnak teheneikre, amelyek képernyőjén az állatok állandóan nyári mezőket látnak. Az első eredmények biztatóak.

VR-szemüveggel legelnek az orosz tehenek

A Center for Countering Digital Hate (CCDH) közéleti szereplőknek és a médiának készített útmutatót a trolltámadások kezeléséhez.

Mit lehet csinálni a trollokkal? És mit ne tegyünk semmiképp?

Vajon Tolnay Klári összefutott Kádárnéval, mikor Rotschild Klára szalonjában járt? És hogyan volt képes Rotschild Klára a harmincas években, majd a kommunizmusban is felépíteni ugyanazt a magas minőséget képviselő üzletet – úgy, hogy ráadásul mindkét rendszerben nemkívánatos elem volt? A CLARA – Rotschild Klára – divatkirálynő a vasfüggöny mögött című kiállítás nemcsak bemutatja egy sikeres nő életútját, de divattörténeti kincsestárként is szolgál. És hogyan volt képes Rotschild Klára...

Amikor a luxus belülről bomlasztotta a rendszert

Nem ússza meg a kéményellenőrzés megrendelését, aki egyéni vállalkozó lesz, márpedig ha bármit is cserélni kell, több százezer forint alatt nehéz megúszni az átalakítást.

Tízezrek szembesülnek azzal, hogy mégis fizetniük kell a kéményellenőrzés után

A Mátrai Erőmű környéki vízszennyezés nyomába eredt hétfőn a hvg.hu stábja, ahol különös, az erdőn átvezető tömlőre bukkantunk. A Greenpeace azonban a környékbeli vízfolyások vizét is laboratóriumi vizsgálatnak vetette alá, amelyről szerdán kiderült, hogy a patakokban lényegesen szennyvíz folyt. A Mátrai Erőműnél gyakorlatilag szennyvíz folyik a patakokban

Az EPP frakcióvezetője szerint "Budapestnél pattog a labda".

Weber: Továbbra is Fideszen múlik, hogy bennmarad-e a Néppártban