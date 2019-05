Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa699b7a-1fe8-4ff9-94b1-601e182891db","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az idei, Zamárdiba vitt versenyt is megtartják még, de aztán ennyi volt a zúgásból, berregésből – élt 16 évet. ","shortLead":"Az idei, Zamárdiba vitt versenyt is megtartják még, de aztán ennyi volt a zúgásból, berregésből – élt 16 évet. ","id":"20190529_red_bull_air_race_megszunik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa699b7a-1fe8-4ff9-94b1-601e182891db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e04fa0d-b0fd-4620-b5a8-57c88319c193","keywords":null,"link":"/sport/20190529_red_bull_air_race_megszunik","timestamp":"2019. május. 29. 13:18","title":"Megszűnik a Red Bull Air Race","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33ddb05-0ae5-490b-9ab3-369125b93972","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, a nagy német zeneszerzőbe szorult némi humorérzék.","shortLead":"Úgy tűnik, a nagy német zeneszerzőbe szorult némi humorérzék.","id":"20190530_Beethoven_levagott_egy_csomot_a_hajabol_most_elarverezik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c33ddb05-0ae5-490b-9ab3-369125b93972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72a493f5-8600-4477-9b23-4a22859361f9","keywords":null,"link":"/kultura/20190530_Beethoven_levagott_egy_csomot_a_hajabol_most_elarverezik","timestamp":"2019. május. 30. 09:29","title":"Beethoven levágott egy csomót a hajából, most elárverezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e691e85e-50c8-4314-8fd4-2a4641d7bdad","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nappal az után, hogy Liviu Dragnea, a román Szociáldemokrata Párt (PSD) vezetője és a parlament alsóházának elnöke megkezdte három és fél éves börtönbüntetése letöltését, párttársai kisöpörték a vezetésből a politikus legközelebbi szövetségeseit. Nem véletlen a sietség, ősszel jön az elnökválasztás, jövőre pedig a parlamenti választás, miközben a koalícióban kormányzó PSD népszerűsége folyamatosan csökken. Elemzők szerint meglepetések is jöhetnek.","shortLead":"Egy nappal az után, hogy Liviu Dragnea, a román Szociáldemokrata Párt (PSD) vezetője és a parlament alsóházának elnöke...","id":"20190529_Dragnea_bukasa_utan_a_roman_szocdemek_mossak_a_kezuket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e691e85e-50c8-4314-8fd4-2a4641d7bdad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae54c1da-98a1-431a-9b77-6fe64244c205","keywords":null,"link":"/vilag/20190529_Dragnea_bukasa_utan_a_roman_szocdemek_mossak_a_kezuket","timestamp":"2019. május. 29. 17:44","title":"Rács mögött a román kormánypárt exvezére, pártja szabadulna az emlékétől is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"382eeb5b-dba4-47bd-90ae-cb07c92bb86d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rétvári Bence Emmi-államtitkár mondta el ezt a köztévén, ahogy azt is, hogy az igényléshez kell az előző két évben egy év munkaviszony.\r

\r

","shortLead":"Rétvári Bence Emmi-államtitkár mondta el ezt a köztévén, ahogy azt is, hogy az igényléshez kell az előző két évben...","id":"20190529_200_ezer_forint_is_lehet_a_nagyszuloi_gyed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=382eeb5b-dba4-47bd-90ae-cb07c92bb86d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621fb799-61b0-4c34-b10d-8fe113e58690","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_200_ezer_forint_is_lehet_a_nagyszuloi_gyed","timestamp":"2019. május. 29. 12:24","title":"200 ezer forint is lehet a nagyszülői gyed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Évekig tartó pereskedéshez vezethet, ha egy dolgozó munkaviszonyát nem megnyugtató módon szüntetik meg. Az Adózóba bemutatta a gyakori megszüntetési módokat.","shortLead":"Évekig tartó pereskedéshez vezethet, ha egy dolgozó munkaviszonyát nem megnyugtató módon szüntetik meg. Az Adózóba...","id":"20190528_Mikor_lehet_birosagon_megtamadni_a_munkaviszony_megszunteteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f788ff4-d0e0-4771-9f68-d56bba3da9a5","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190528_Mikor_lehet_birosagon_megtamadni_a_munkaviszony_megszunteteset","timestamp":"2019. május. 28. 14:44","title":"Mikor lehet bíróságon megtámadni a munkaviszony megszüntetését?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6956f83d-c4db-4fd8-b8b5-a86aef94934a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Matt Damon és Christian Bale lesznek a főszereplői a két márka nagy rivalizálásáról szóló filmnek, amelynek apropója a Le Mans 24 órás viadal volt.","shortLead":"Matt Damon és Christian Bale lesznek a főszereplői a két márka nagy rivalizálásáról szóló filmnek, amelynek apropója...","id":"20190529_ford_vs_ferrari_film","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6956f83d-c4db-4fd8-b8b5-a86aef94934a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"713c25b6-fe72-486f-af56-bc806418fc6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_ford_vs_ferrari_film","timestamp":"2019. május. 29. 14:18","title":"Megjelentek az első képek a Ford vs. Ferrari filmről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eb6aa7c-2855-4cb3-aaa2-74f3a2b60cef","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kiszedett hálókból zoknikat, szőnyegeket, úszódresszeket fognak csinálni. ","shortLead":"A kiszedett hálókból zoknikat, szőnyegeket, úszódresszeket fognak csinálni. ","id":"20190528_Ket_tonna_halaszhalot_szedtek_ki_a_tengerbol_egy_gorog_varos_partjainal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0eb6aa7c-2855-4cb3-aaa2-74f3a2b60cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8b43eb-a11c-4ae2-8f98-d658f1a25884","keywords":null,"link":"/elet/20190528_Ket_tonna_halaszhalot_szedtek_ki_a_tengerbol_egy_gorog_varos_partjainal","timestamp":"2019. május. 28. 15:05","title":"Két tonna halászhálót szedtek ki a tengerből egy görög város partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"186d422e-16a0-4730-b9bf-ed87ec8ce1a3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az EP-választás eredményét nem fogja befolyásolni, de pár szavazat elveszett: hét magyar kérte, hogy Rijádban voksolhasson, az ő borítékjaikat tartalmazó urna szabálytalan volt.","shortLead":"Az EP-választás eredményét nem fogja befolyásolni, de pár szavazat elveszett: hét magyar kérte, hogy Rijádban...","id":"20190529_Szabalytalan_az_egyik_kulkepviseleti_urna_nem_szamoljak_ossze_az_abba_dobott_szavazatokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=186d422e-16a0-4730-b9bf-ed87ec8ce1a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f89f9304-b0aa-43c4-94f1-5044f1219b66","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Szabalytalan_az_egyik_kulkepviseleti_urna_nem_szamoljak_ossze_az_abba_dobott_szavazatokat","timestamp":"2019. május. 29. 15:24","title":"Szabálytalan az egyik külképviseleti urna, nem számolják össze az abba dobott szavazatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]