Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapest felé vezető oldalon baleset történt.","shortLead":"A Budapest felé vezető oldalon baleset történt.","id":"20191124_teljes_utzar_baleset_m3_autopalya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a868934-b679-4cd4-8989-ce82a81fdce4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191124_teljes_utzar_baleset_m3_autopalya","timestamp":"2019. november. 24. 16:35","title":"Teljes útzár egy baleset után az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85531ae5-64f4-424c-898a-ee3d52b3ebe0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Maurice Robinson egyelőre csak az illegális bevándorlás elősegítése vádpontban ismerte el vétkességét.","shortLead":"Maurice Robinson egyelőre csak az illegális bevándorlás elősegítése vádpontban ismerte el vétkességét.","id":"20191125_Bunosnek_vallotta_magat_a_brit_halalkamion_soforje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85531ae5-64f4-424c-898a-ee3d52b3ebe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6faffee-a8b1-4814-9aca-7521df53b31b","keywords":null,"link":"/vilag/20191125_Bunosnek_vallotta_magat_a_brit_halalkamion_soforje","timestamp":"2019. november. 25. 13:34","title":"Bűnösnek vallotta magát a brit halálkamion sofőrje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798e64e6-5375-439c-840f-b3cccb09e0e0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Régi, impozáns majorépületeket újítanak fel félmilliárd forintból. Közben dolgozói értekezletet is tartott az új vezérigazgató, de azon csak annyi derült ki, hogy az idén nem kapnak karácsonyi csomagot. Mindeközben az önkormányzat is spórol, minden képviselő ingyen dolgozik Mezőhegyesen.","shortLead":"Régi, impozáns majorépületeket újítanak fel félmilliárd forintból. Közben dolgozói értekezletet is tartott az új...","id":"20191124_mezohegyes_menesbirtok_epitkezes_lazar_janos_kisvasut_golfpalya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=798e64e6-5375-439c-840f-b3cccb09e0e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bbbeb7e-1269-460d-ac29-14df52330119","keywords":null,"link":"/kkv/20191124_mezohegyes_menesbirtok_epitkezes_lazar_janos_kisvasut_golfpalya","timestamp":"2019. november. 24. 10:34","title":"Elindult az építkezés a mezőhegyesi ménesbirtokon, egyelőre golfpálya és kisvasút nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba228c9-aa4b-46f9-8b3c-e16ecdd1583b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Nyakunkon a minden korábbinál szigorúbb EU-s károsanyag-kibocsátási norma, amelynek csak villanyosítással tudnak megfelelni a gyártók. Ki jobban, ki kevésbé teszi elektromossá autóit, ez pedig különböző előnyökkel és hátrányokkal járhat.","shortLead":"Nyakunkon a minden korábbinál szigorúbb EU-s károsanyag-kibocsátási norma, amelynek csak villanyosítással tudnak...","id":"20191125_hibrid_1x1_elonyei_technologia_tortenete_tipusai_mild_plugin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ba228c9-aa4b-46f9-8b3c-e16ecdd1583b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"537b7071-35bc-4578-9e7f-c4326933b0b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20191125_hibrid_1x1_elonyei_technologia_tortenete_tipusai_mild_plugin","timestamp":"2019. november. 25. 12:00","title":"Hibrid 1x1? Mitől és mennyire hibrid egy autó? Melyik típusnak mi az előnye?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d523f3-5207-4e88-bd0e-06f25d459d89","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A Center for Countering Digital Hate (CCDH) közéleti szereplőknek és a médiának készített útmutatót a trolltámadások kezeléséhez.","shortLead":"A Center for Countering Digital Hate (CCDH) közéleti szereplőknek és a médiának készített útmutatót a trolltámadások...","id":"20191125_Mit_lehet_csinalni_a_trollokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28d523f3-5207-4e88-bd0e-06f25d459d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec29641-d166-46b9-8c74-e16b49cd25e8","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191125_Mit_lehet_csinalni_a_trollokkal","timestamp":"2019. november. 25. 19:15","title":"Mit lehet csinálni a trollokkal? És mit ne tegyünk semmiképp?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b2f531-0069-41f0-b179-4b4dc2ef309c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester azt írta, hétfőn leszedeti a plakátokat, amikről tud. ","shortLead":"A főpolgármester azt írta, hétfőn leszedeti a plakátokat, amikről tud. ","id":"20191124_Karacsony_az_antiszemita_plakatok_leszedeteset_igeri","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13b2f531-0069-41f0-b179-4b4dc2ef309c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd43e57-32ec-41de-8497-7dc9da2a5023","keywords":null,"link":"/itthon/20191124_Karacsony_az_antiszemita_plakatok_leszedeteset_igeri","timestamp":"2019. november. 24. 15:28","title":"Karácsony az antiszemita plakátok leszedetését ígéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01892bef-6342-46fb-9c67-751daa5ff133","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet által hírbe hozott német társaság maga cáfolta a kormányközeli lap állításait.","shortLead":"A Magyar Nemzet által hírbe hozott német társaság maga cáfolta a kormányközeli lap állításait.","id":"20191126_magyar_nemzet_soros_gyorgy_varhelyi_oliver_angela_merkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01892bef-6342-46fb-9c67-751daa5ff133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad86dba6-422c-46f4-8072-edf03ea013dd","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_magyar_nemzet_soros_gyorgy_varhelyi_oliver_angela_merkel","timestamp":"2019. november. 26. 08:55","title":"Cáfolják, hogy Soros Várhelyi ellen akart volna lobbizni Merkelnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"976bc3c9-57f0-400f-9bef-daa63026594a","c_author":"-ha","category":"itthon","description":"A hétvégén újabb fejlemények történtek a lemondott győri polgármester szexbotrányának ügyében. Az RTL Klub közzétett egy felvételt, amelyen állítólag a zsarolással meggyanúsított volt válogatott labdarúgó kér pénzt. A kormánylap ugyanakkor az ellenzéket sejteti a botrány kirobbantása mögött, és feltűnik Tarsoly Csaba táskás embere is. ","shortLead":"A hétvégén újabb fejlemények történtek a lemondott győri polgármester szexbotrányának ügyében. Az RTL Klub közzétett...","id":"20191125_Borkaiugy_elkezdodott_a_tereles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=976bc3c9-57f0-400f-9bef-daa63026594a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a8ef890-bbd0-4f0f-8537-73d9c8fbd2c6","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Borkaiugy_elkezdodott_a_tereles","timestamp":"2019. november. 25. 17:53","title":"Borkai-ügy: elkezdődött a terelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]