Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0ef1f82-9ba7-4d51-aa12-09758c6fd196","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Naponta több mint 1 millióan regisztrálnak a Disney+-ra. A Netflix ellenében indított streamingszolgáltatás pedig még csak három országban elérhető.","shortLead":"Naponta több mint 1 millióan regisztrálnak a Disney+-ra. A Netflix ellenében indított streamingszolgáltatás pedig még...","id":"20191129_disney_plus_streaming_elofizetok_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0ef1f82-9ba7-4d51-aa12-09758c6fd196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb5ad7d6-fc29-4b88-93c0-8d3775991e39","keywords":null,"link":"/tudomany/20191129_disney_plus_streaming_elofizetok_szama","timestamp":"2019. november. 29. 13:03","title":"Milliószámra özönlenek az előfizetők a Disney+-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c699328-9aca-4756-9a6c-29a77afa8bc5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szerinte a kormány folyamatosan fejleszti a bölcsődei rendszert azzal, hogy a nők 40 év jogosultsági idő után nyugdíjba mehetnek, visszatérhetnek a családba.","shortLead":"Szerinte a kormány folyamatosan fejleszti a bölcsődei rendszert azzal, hogy a nők 40 év jogosultsági idő után nyugdíjba...","id":"20191127_novak_katalin_csalad_karrier_munka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c699328-9aca-4756-9a6c-29a77afa8bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca5ffbf-127c-4e49-ba5b-970f1d7cebb5","keywords":null,"link":"/elet/20191127_novak_katalin_csalad_karrier_munka","timestamp":"2019. november. 27. 21:10","title":"Novák Katalin: A kormány segít, hogy a nőknek ne kelljen választaniuk a karrier és a család között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69476a1d-ac3e-4e9d-9cf5-08ac120b1fe2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Soltész Miklós hivatalos római látogatásán részt vett a pápa szokásos szerdai általános kihallgatásán a Szent Péter téren. Az ajándék mellé némi statisztikával is készült.","shortLead":"A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Soltész Miklós hivatalos római...","id":"20191127_Statisztikai_adatokkal_ment_Ferenc_papahoz_Soltesz_Miklos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69476a1d-ac3e-4e9d-9cf5-08ac120b1fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf3cbb2-7f2c-4432-9ee3-f218f15c8b76","keywords":null,"link":"/elet/20191127_Statisztikai_adatokkal_ment_Ferenc_papahoz_Soltesz_Miklos","timestamp":"2019. november. 27. 20:16","title":"Ajándékot is vitt a fideszes államtitkár Ferenc pápának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ebfddc6-4dc1-4ac6-9dd3-2ddbf9addeae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A per a kormánypárti publicista lakásszerzéséről szóló cikkel kapcsolatban indult.","shortLead":"A per a kormánypárti publicista lakásszerzéséről szóló cikkel kapcsolatban indult.","id":"20191128_bayer_zsolt_varnegyed_onkormanyzati_lakas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ebfddc6-4dc1-4ac6-9dd3-2ddbf9addeae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f3ab7a8-9821-490e-b252-df48c3b9a41c","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_bayer_zsolt_varnegyed_onkormanyzati_lakas","timestamp":"2019. november. 28. 07:50","title":"Jogerősen pert nyert a 24.hu Bayer Zsolttal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a98502-c206-403c-8f6b-c8bfc3344537","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Érdekli a közélet, de elmondása szerint nem tud része lenni egy pártpolitikára épülő rendszernek. Michelin-csillagos éttermei és a Lupa Beach mellett újabb vállalkozásokat is tervez a Sziget Fesztivál egykori alapítója. Portréinterjú Gerendai Károly üzletemberrel. ","shortLead":"Érdekli a közélet, de elmondása szerint nem tud része lenni egy pártpolitikára épülő rendszernek. Michelin-csillagos...","id":"201948_gerendai_karoly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97a98502-c206-403c-8f6b-c8bfc3344537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"591f3833-c009-421f-9302-eddd231eb8df","keywords":null,"link":"/360/201948_gerendai_karoly","timestamp":"2019. november. 29. 10:30","title":"Gerendai Károly: \"Sokszor felhúzom magam a híreket hallgatva\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Urbanlegends blog szerzője által összeállított hoaxkvízből megtudhatja, mivel vezették meg az elmúlt hetekben. Vigyázzon, nem minden hihetetlen hír kamu, ahogy persze nem is minden hihető állítás igaz.","shortLead":"Az Urbanlegends blog szerzője által összeállított hoaxkvízből megtudhatja, mivel vezették meg az elmúlt hetekben...","id":"20191129_urbanlegends_blog_hoaxkviz_kamuhirek_alhirek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b4994af-e0ed-4f55-a28d-a1efde731074","keywords":null,"link":"/tudomany/20191129_urbanlegends_blog_hoaxkviz_kamuhirek_alhirek","timestamp":"2019. november. 29. 11:33","title":"A WhatsApp tényleg három pipával jelöli azokat az üzeneteket, amelyeket a kormány ellenőrzött?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b448dfc5-6fc9-412b-b15c-4b16e82ac943","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autó teljesen kiégett, két vízsugárral tudták eloltani a tűzoltók a lángokat.","shortLead":"Az autó teljesen kiégett, két vízsugárral tudták eloltani a tűzoltók a lángokat.","id":"20191129_Hatalmas_tuzzel_egett_egy_auto_a_Hegyalja_uton__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b448dfc5-6fc9-412b-b15c-4b16e82ac943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40816ad7-1332-4db8-b669-aab23fecef65","keywords":null,"link":"/cegauto/20191129_Hatalmas_tuzzel_egett_egy_auto_a_Hegyalja_uton__video","timestamp":"2019. november. 29. 15:18","title":"Hatalmas tűzzel égett egy autó a Hegyalja úton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"619eca2f-c614-4be4-a8ae-0f9177db0506","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az atlétikai vb rendezéséről, illetve annak a feltételeiről a jövő héten kezd el tárgyalni a főváros a kormánnyal. Karácsony szerint nem igaz, hogy Budapest ellenezné a szuperkórház beruházást.","shortLead":"Az atlétikai vb rendezéséről, illetve annak a feltételeiről a jövő héten kezd el tárgyalni a főváros a kormánnyal...","id":"20191128_Karacsony_Gergely_a_kormany_reakcioira_Eddig_jo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=619eca2f-c614-4be4-a8ae-0f9177db0506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08aa164a-ec20-4352-be85-e687c681e712","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_Karacsony_Gergely_a_kormany_reakcioira_Eddig_jo","timestamp":"2019. november. 28. 18:33","title":"Karácsony Gergely a kormány reakcióira: Eddig jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]