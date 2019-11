Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ennek csak a töredékét fordították utánpótlásnevelésre.","shortLead":"Ennek csak a töredékét fordították utánpótlásnevelésre.","id":"20191127_tao_rendszer_orban_kormany_magyar_foci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1376f9c1-e0f4-4649-b77d-fd3eb599ea5b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191127_tao_rendszer_orban_kormany_magyar_foci","timestamp":"2019. november. 27. 15:03","title":"791 milliárd forintot költött eddig az Orbán-kormány a focira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d907ff-1808-43f3-b785-2068baeb2c6d","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201948_felre_atrefat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05d907ff-1808-43f3-b785-2068baeb2c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77455de5-700a-4beb-bdeb-c3973f601931","keywords":null,"link":"/itthon/201948_felre_atrefat","timestamp":"2019. november. 28. 19:20","title":"Gergely Márton: Félre a tréfát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ESET szerint a Stantinko botnet most a YouTube-ot használja, hogy az áldozatok gépét megfertőzze. A videomegosztó már leállította a problémás csatornákat, de a kutatók szerint így sem árt óvatosnak lenni.","shortLead":"Az ESET szerint a Stantinko botnet most a YouTube-ot használja, hogy az áldozatok gépét megfertőzze. A videomegosztó...","id":"20191127_youtube_botnet_stantinko_kriptovaluta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6beb5890-fbaf-4b17-8552-01a5a908d927","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_youtube_botnet_stantinko_kriptovaluta","timestamp":"2019. november. 27. 16:10","title":"Vigyázat, a YouTube-on át terjed egy veszélyes vírus, belassíthatja a gépét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599adf49-c967-4915-be57-8d4cfc934ba7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Segítsen nekünk eldönteni.","shortLead":"Segítsen nekünk eldönteni.","id":"20191127_photoshop_donald_trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=599adf49-c967-4915-be57-8d4cfc934ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4beeba-5e4e-4bf5-875c-95693ec6eb48","keywords":null,"link":"/elet/20191127_photoshop_donald_trump","timestamp":"2019. november. 27. 18:33","title":"Ön szerint photoshoppolt ez a kép Trumpról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06252f07-c198-4619-ac8c-631c7a096278","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Kibervédelmi Intézete szerint kellő körültekintéssel megúszható, hogy az internetes csalók áldozatává váljunk.","shortLead":"A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Kibervédelmi Intézete szerint kellő körültekintéssel megúszható, hogy az internetes...","id":"20191129_black_friday_learazas_akcio_kiberbiztonsag_kibervedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06252f07-c198-4619-ac8c-631c7a096278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0588f644-4c75-4530-b379-97e987e7a9ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20191129_black_friday_learazas_akcio_kiberbiztonsag_kibervedelem","timestamp":"2019. november. 29. 09:33","title":"5 tipp, hogy átverés nélkül ússzuk meg a Black Fridayt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"637e66ee-33f9-4eb2-9f99-971df4ce8095","c_author":"HVG","category":"360","description":"Külföldi titkosszolgálatok, az ellenzék és egy – feltehetően a saját szakállára dolgozó – piti zsaroló is képbe került a Borkai-ügy kapcsán. A botrány kirobbantói körül mindenesetre nagyobb erővel zajlik a nyomozás, mint a korrupciógyanút felvető alapügyben.","shortLead":"Külföldi titkosszolgálatok, az ellenzék és egy – feltehetően a saját szakállára dolgozó – piti zsaroló is képbe került...","id":"20191128_borkai_Az_is_gyanus_aki_nem_gyanus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=637e66ee-33f9-4eb2-9f99-971df4ce8095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c2325f2-ccbe-4748-a8d5-891307626264","keywords":null,"link":"/360/20191128_borkai_Az_is_gyanus_aki_nem_gyanus","timestamp":"2019. november. 28. 07:00","title":"Szexvideó kontra korrupciógyanú: az előbbiben könnyebb tisztán látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd3e2cc7-96e8-4373-b096-200ae73e562f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az első hírek szerint a sofőr túl gyorsan ment.","shortLead":"Az első hírek szerint a sofőr túl gyorsan ment.","id":"20191128_peru_iskolas_busz_szakadek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd3e2cc7-96e8-4373-b096-200ae73e562f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12eb783-4875-44b2-85ec-33d1762697f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191128_peru_iskolas_busz_szakadek","timestamp":"2019. november. 28. 07:12","title":"Szakadékba zuhant egy iskolai busz Peruban, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tiltott monetáris finanszírozás elvébe ütközhet, hogy több tízmilliárd forinttal kapcsolódnak be az oligarchák rendszerint bóvli minősítésű cégei a jegybank kötvényvásárlási programjába.","shortLead":"A tiltott monetáris finanszírozás elvébe ütközhet, hogy több tízmilliárd forinttal kapcsolódnak be az oligarchák...","id":"20191127_oligarchak_mnb_kotvenyvasarlas_hvg_lapajanlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c835f4-a7ae-4944-a86b-0167514d4739","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191127_oligarchak_mnb_kotvenyvasarlas_hvg_lapajanlo","timestamp":"2019. november. 27. 13:15","title":"Tízmilliárdokat kapnak az oligarchák az MNB-től, ha már máshonnan nincs pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]