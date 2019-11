Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b776adda-b4fc-4b3f-aa4f-4f3b7b978814","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kispesti képviselő nem tud az eljárásról.","shortLead":"A kispesti képviselő nem tud az eljárásról.","id":"20191129_Kabitoszer_miatt_is_nyomoznak_Lackner_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b776adda-b4fc-4b3f-aa4f-4f3b7b978814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b753e01-cbf5-40e5-9463-a6d3c375cb85","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_Kabitoszer_miatt_is_nyomoznak_Lackner_ugyeben","timestamp":"2019. november. 29. 12:05","title":"Kábítószer miatt is nyomoznak Lackner ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9de7ba5-fc08-4d5d-86ca-b59d8b404452","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung belső ügyeire rálátó, így pontos információkkal szolgáló Ice Universe álnevet használó szivárogtató szerint nem egészen olyan lesz majd a Samsung Galaxy S11, amilyennek nemrég láthattuk.","shortLead":"A Samsung belső ügyeire rálátó, így pontos információkkal szolgáló Ice Universe álnevet használó szivárogtató szerint...","id":"20191128_samsung_galaxy_s11_kameraja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9de7ba5-fc08-4d5d-86ca-b59d8b404452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a59e4413-688b-4b78-8cb2-0fbe4e09cbc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_samsung_galaxy_s11_kameraja","timestamp":"2019. november. 28. 19:03","title":"Tévednek a rajongók – üzeni a szivárogtató, aki tudja, milyen lesz a Galaxy S11","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94846c00-1eec-4bc5-9513-36f32a42a562","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alaposan próbára tette a futóművet, még szerencse, hogy a svéd SUV sok mindent kibír.","shortLead":"Alaposan próbára tette a futóművet, még szerencse, hogy a svéd SUV sok mindent kibír.","id":"20191127_Video_autos_tolatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94846c00-1eec-4bc5-9513-36f32a42a562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"044bf48b-378d-4a5c-9fe4-4d5112153102","keywords":null,"link":"/cegauto/20191127_Video_autos_tolatas","timestamp":"2019. november. 28. 04:30","title":"Autóipari nyúzóteszteken látni ilyen tolatást, mint, amit ez az autós csinált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7b1d49-e4fe-4dbb-bdcb-001b1f62156f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság leköszönő elnöke szerint a liberális demokrata Donald Tusk nyeri az ideológiai csatát az illiberális Orbánnal szemben.","shortLead":"Az Európai Bizottság leköszönő elnöke szerint a liberális demokrata Donald Tusk nyeri az ideológiai csatát...","id":"20191129_Juncker_szerint_Orbant_legyozi_a_Neppart_lengyel_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af7b1d49-e4fe-4dbb-bdcb-001b1f62156f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6039000b-1e46-47ec-82c6-dc6c66c59455","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_Juncker_szerint_Orbant_legyozi_a_Neppart_lengyel_elnoke","timestamp":"2019. november. 29. 18:59","title":"Juncker szerint Orbánt legyőzi a Néppárt lengyel elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7e3b32-4237-4eb2-8955-dd2f37d885d7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában a szerdán pályára lépő csapatok közül az FC Barcelona és az RB Leipzig tudta bebiztosítani nyolcaddöntős szereplését.\r

","shortLead":"A labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában a szerdán pályára lépő csapatok közül az FC Barcelona és...","id":"20191128_barcelona_leipzig_salzburg_bajnokok_ligaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc7e3b32-4237-4eb2-8955-dd2f37d885d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77d00e3f-9953-450b-bb71-9cf6d52971c0","keywords":null,"link":"/sport/20191128_barcelona_leipzig_salzburg_bajnokok_ligaja","timestamp":"2019. november. 28. 06:09","title":"BL: Messiék és Gulácsiék továbbjutottak, Szoboszlaiék is örülhettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Szövetségi kommunikációs Bizottság (FCC) nemrég megtiltotta, hogy a telekommunikációs alapból pénzt kapjon a Huawei és a ZTE. A Huawei ezt már nem nézi tétlenül.","shortLead":"Az amerikai Szövetségi kommunikációs Bizottság (FCC) nemrég megtiltotta, hogy a telekommunikációs alapból pénzt kapjon...","id":"20191129_huawei_amerikai_szovetsegi_kommunikacios_bizottsag_per","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e37cbac-c355-4e10-b0a1-539bd207bbad","keywords":null,"link":"/tudomany/20191129_huawei_amerikai_szovetsegi_kommunikacios_bizottsag_per","timestamp":"2019. november. 29. 12:03","title":"Betelt a pohár a Huaweinél, pert indít a cég az újabb amerikai szankció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881f5896-4924-453d-a65a-139f48a841cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenhat különböző ügyvédi irodával - köztük több volt fideszes képviselőével - kötött egyidejű megbízási szerződést Ferencváros előző fideszes vezetése - derült ki a önkormányzattól kikért megbízáslistából. A tizenhatból öt iroda párhuzamosan ugyanarra a feladatra kapott megbízást, az elvégzett munka mennyisége alapján többüknél is felmerül, hogy az nem állt arányban a fizetséggel. A szerződések közel felét fel is számolja a kerület új független polgármestere.","shortLead":"Tizenhat különböző ügyvédi irodával - köztük több volt fideszes képviselőével - kötött egyidejű megbízási szerződést...","id":"20191129_ferencvaros_ugyvedi_szerzodesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=881f5896-4924-453d-a65a-139f48a841cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23474d9-59c5-42e9-8eb5-409901d70f49","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_ferencvaros_ugyvedi_szerzodesek","timestamp":"2019. november. 29. 11:10","title":"Ferencváros fideszes vezetése 16 ügyvédi irodának fizette a tízmilliókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02c321f2-e0b4-40c3-940f-de4f14850006","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Telenor decemberben teszi elérhetővé az autók okosórájaként beharangozott Drivey-t. Azt ígérik, a különösebb szakértelem nélkül, egyszerűen beépíthető eszközzel bárki felokosíthatja még az autóját, még akkor is, ha az már régebbi.","shortLead":"A Telenor decemberben teszi elérhetővé az autók okosórájaként beharangozott Drivey-t. Azt ígérik, a különösebb...","id":"20191129_telenor_autookosito_drivey_alkalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02c321f2-e0b4-40c3-940f-de4f14850006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a75c528-d48b-47f9-8a9f-0474e1db524e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191129_telenor_autookosito_drivey_alkalmazas","timestamp":"2019. november. 29. 13:38","title":"Új szolgáltatást indít az autósoknak a Telenor: sokan fognak örülni neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]