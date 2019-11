Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a29dd44-602d-4ba2-8152-3627ec366914","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dán játékkészítő szerint az ő verziójuk garantáltan ütésálló.","shortLead":"A dán játékkészítő szerint az ő verziójuk garantáltan ütésálló.","id":"20191129_A_Lego_is_kiadta_a_Tesla_Cybertuckot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a29dd44-602d-4ba2-8152-3627ec366914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6040fcf5-e698-4872-8c79-6dc1d7dcd16e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191129_A_Lego_is_kiadta_a_Tesla_Cybertuckot","timestamp":"2019. november. 29. 07:18","title":"A Lego is kiadta a Tesla Cybertruckot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66841912-1786-4e58-8e49-2c8a6c145314","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár a kormányfő nem verte nagy dobra, hogy miért ugrott ki Horvátországba, kiderült, hogy Mészáros Lőrinc eszéki focicsapatát látogatta meg.","shortLead":"Bár a kormányfő nem verte nagy dobra, hogy miért ugrott ki Horvátországba, kiderült, hogy Mészáros Lőrinc eszéki...","id":"20191128_orban_viktor_meszaros_lorinc_eszek_focicsapat_klub_horvatorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66841912-1786-4e58-8e49-2c8a6c145314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b003d443-169a-4b87-8bde-73935f21d793","keywords":null,"link":"/kkv/20191128_orban_viktor_meszaros_lorinc_eszek_focicsapat_klub_horvatorszag","timestamp":"2019. november. 28. 12:45","title":"Orbán Viktor új fociszerelme az NK Osijek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50839b5e-1374-4de6-b5f0-ea91aa18f6f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az indiai kutatók férfi fogamzásgátló módszere már túl van az első klinikai teszteken, az alanyok pedig nem tapasztaltak mellékhatásokat. A készítmény hónapokon belül gyártásba kerülhet.","shortLead":"Az indiai kutatók férfi fogamzásgátló módszere már túl van az első klinikai teszteken, az alanyok pedig nem...","id":"20191128_ferfi_fogamzasgatlo_modszer_injekcio_polimer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50839b5e-1374-4de6-b5f0-ea91aa18f6f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed970be-1206-4782-bb4d-70f6911ad3c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_ferfi_fogamzasgatlo_modszer_injekcio_polimer","timestamp":"2019. november. 28. 14:03","title":"Elkészült a férfiaknak szánt fogamzásgátló, 13 évig véd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72b4624-cef4-46fa-a620-2b04d15cc863","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megváltoztatta az elsőfokú ítéletet a másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék.","shortLead":"Megváltoztatta az elsőfokú ítéletet a másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék.","id":"20191129_jogeros_itelet_fovarosi_torvenyszek_nepliget_eroszak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e72b4624-cef4-46fa-a620-2b04d15cc863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8605c00d-fd0c-4ccb-be21-c83be5fbbd23","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_jogeros_itelet_fovarosi_torvenyszek_nepliget_eroszak","timestamp":"2019. november. 29. 10:49","title":"Megvan a jogerős ítélet a népligeti erőszak ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b9b6a4-fdf8-483f-ba2d-45e5559ef0b0","c_author":"HVG","category":"360","description":"A hódmezővásárhelyi képviselő-testület immár ellenzéki többsége három olyan üzletembert választott be a városi vagyonkezelő vezetőségébe, aki a polgármester támogatói köréből került ki.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi képviselő-testület immár ellenzéki többsége három olyan üzletembert választott be a városi...","id":"201948_hodmezovasarhelyi_vagyonkezelo_beultek_markizay_emberei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16b9b6a4-fdf8-483f-ba2d-45e5559ef0b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665a1e0a-86cc-4f7b-bd25-b8ce89016679","keywords":null,"link":"/360/201948_hodmezovasarhelyi_vagyonkezelo_beultek_markizay_emberei","timestamp":"2019. november. 28. 12:00","title":"Márki-Zay újabb önkormányzati cégnél vette át a hatalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Nem is volt meg a szükséges engedélye annak az ingatlannak, ahová a kötelező tanórákon dzsúdóoktatásra vitték a helyi általános iskolásokat, pedig ide terveztek földalatti sportlőteret és a honvédelmi sportközpontot is – derült ki, miután a felháborodott szülők vizsgálatot kezdeményeztek. Az ezek szerint illegálisan működő sportközpontot nagy felhajtással fideszes képviselők adták át, és a tankerületi központ is hihetetlen kreativitással mentegeti utólag a kínos ügy érintettjeit. ","shortLead":"Nem is volt meg a szükséges engedélye annak az ingatlannak, ahová a kötelező tanórákon dzsúdóoktatásra vitték a helyi...","id":"20191128_csomor_testneveles_altalanos_iskola_tankerulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f28279-bb10-468e-88db-fbd92767c89d","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_csomor_testneveles_altalanos_iskola_tankerulet","timestamp":"2019. november. 28. 11:30","title":"Kötelező tesióra a fideszes csarnokban? A tankerület szerint így spóroltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a3f75c-9cd6-4a93-b025-ebc5abc44bc3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Így próbálnak pénzhez jutni, hogy a béremeléseket kigazdálkodják.","shortLead":"Így próbálnak pénzhez jutni, hogy a béremeléseket kigazdálkodják.","id":"20191129_Az_osszes_udulojet_eladhatja_a_Magyar_Posta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35a3f75c-9cd6-4a93-b025-ebc5abc44bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3926941-3db8-4b27-b938-3cf53368a8c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191129_Az_osszes_udulojet_eladhatja_a_Magyar_Posta","timestamp":"2019. november. 29. 11:11","title":"Az összes üdülőjét eladhatja a Magyar Posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Októberben már csaknem százmillió eu­ró értékű tranzakciót bonyolítottak le a ma­gyarországi felhasználók.","shortLead":"Októberben már csaknem százmillió eu­ró értékű tranzakciót bonyolítottak le a ma­gyarországi felhasználók.","id":"20191129_Magyar_nyelvu_ugyfeszolgalatot_inditana_a_Revolut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c4b3ae-e7ad-4064-b4f8-a6a5cca3f183","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191129_Magyar_nyelvu_ugyfeszolgalatot_inditana_a_Revolut","timestamp":"2019. november. 29. 05:49","title":"Magyar nyelvű ügyfészolgálatot indítana a Revolut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]