[{"available":true,"c_guid":"86e3a7da-d9e5-433b-b6cd-2d0bc9e57424","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A három kislány és a kisfiú még októberben jött világra, mostanra erősödtek meg annyira, hogy szüleik hazavihessék őket.","shortLead":"A három kislány és a kisfiú még októberben jött világra, mostanra erősödtek meg annyira, hogy szüleik hazavihessék őket.","id":"20191129_negyes_ikrek_debrecen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86e3a7da-d9e5-433b-b6cd-2d0bc9e57424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e2aa54-f816-403d-99dc-5b58d8f69ad0","keywords":null,"link":"/elet/20191129_negyes_ikrek_debrecen","timestamp":"2019. november. 29. 12:26","title":"Hazatérhettek a Debrecenben született négyes ikrek – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdea35b9-bc9a-4706-9ba5-16eba2bd77e1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetközi sportmozgalom aktuális kérdéseit vitatták meg.","shortLead":"A nemzetközi sportmozgalom aktuális kérdéseit vitatták meg.","id":"20191129_nob_thomas_bach_orban_viktor_schmitt_pal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdea35b9-bc9a-4706-9ba5-16eba2bd77e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa359900-845e-425b-8dc5-bbf783f85b45","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_nob_thomas_bach_orban_viktor_schmitt_pal","timestamp":"2019. november. 29. 14:30","title":"A NOB elnökével tárgyalt Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f922434a-ac03-485e-a5ae-6db4dd45487d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha ezt telepíti a Gmailhez, minden e-mail mellett automatikusan látszódik a feladó vagy címzett minden fontos online elérhetősége.","shortLead":"Ha ezt telepíti a Gmailhez, minden e-mail mellett automatikusan látszódik a feladó vagy címzett minden fontos online...","id":"20181129_gmail_kontaktok_online_elerhetosegek_chrome_bovitmeny_contact_plus_for_gmail","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f922434a-ac03-485e-a5ae-6db4dd45487d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13c0782-a4ff-481f-9c32-493db30fb697","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_gmail_kontaktok_online_elerhetosegek_chrome_bovitmeny_contact_plus_for_gmail","timestamp":"2019. november. 29. 08:03","title":"Gmailt használ? Ez a Chrome-bővítmény nagyon hasznos hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6918347b-7560-475c-9112-15ead492cb79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A VPN (virtuális magánhálózat) használatával elérhető, hogy ne legyen követhető egy számítógép vagy telefon. Ráadásul a VPN programok segítségével még a letiltott weboldalakat is meg lehet nézni. Az elmúlt évben igencsak népszerűekké váltak az ezzel kapcsolatos alkalmazások.","shortLead":"A VPN (virtuális magánhálózat) használatával elérhető, hogy ne legyen követhető egy számítógép vagy telefon. Ráadásul...","id":"20191130_vpn_alkalmazas_letoltes_2019_megfigyeles_anonim_internetezes_blokkolt_weboldalak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6918347b-7560-475c-9112-15ead492cb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00268fb7-bb0a-4c6d-86cc-44838a1aab8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191130_vpn_alkalmazas_letoltes_2019_megfigyeles_anonim_internetezes_blokkolt_weboldalak","timestamp":"2019. november. 30. 08:03","title":"10 internetezőből 9 embert megfigyel a kormány, egyre többen félnek és telepítenek VPN alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66841912-1786-4e58-8e49-2c8a6c145314","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár a kormányfő nem verte nagy dobra, hogy miért ugrott ki Horvátországba, kiderült, hogy Mészáros Lőrinc eszéki focicsapatát látogatta meg.","shortLead":"Bár a kormányfő nem verte nagy dobra, hogy miért ugrott ki Horvátországba, kiderült, hogy Mészáros Lőrinc eszéki...","id":"20191128_orban_viktor_meszaros_lorinc_eszek_focicsapat_klub_horvatorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66841912-1786-4e58-8e49-2c8a6c145314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b003d443-169a-4b87-8bde-73935f21d793","keywords":null,"link":"/kkv/20191128_orban_viktor_meszaros_lorinc_eszek_focicsapat_klub_horvatorszag","timestamp":"2019. november. 28. 12:45","title":"Orbán Viktor új fociszerelme az NK Osijek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02c321f2-e0b4-40c3-940f-de4f14850006","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Telenor decemberben teszi elérhetővé az autók okosórájaként beharangozott Drivey-t. Azt ígérik, a különösebb szakértelem nélkül, egyszerűen beépíthető eszközzel bárki felokosíthatja még az autóját, még akkor is, ha az már régebbi.","shortLead":"A Telenor decemberben teszi elérhetővé az autók okosórájaként beharangozott Drivey-t. Azt ígérik, a különösebb...","id":"20191129_telenor_autookosito_drivey_alkalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02c321f2-e0b4-40c3-940f-de4f14850006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a75c528-d48b-47f9-8a9f-0474e1db524e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191129_telenor_autookosito_drivey_alkalmazas","timestamp":"2019. november. 29. 13:38","title":"Új szolgáltatást indít az autósoknak a Telenor: sokan fognak örülni neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e53c73-9b67-4990-b05d-7e48580c70ca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Öt busz is terelve jár, de az autósok sem ússzák meg.","shortLead":"Öt busz is terelve jár, de az autósok sem ússzák meg.","id":"20191128_Beszakadt_az_ut_Budapesten_a_XXII_keruletben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64e53c73-9b67-4990-b05d-7e48580c70ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b1ec076-d919-433c-8302-ae956d41e8f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191128_Beszakadt_az_ut_Budapesten_a_XXII_keruletben","timestamp":"2019. november. 28. 18:51","title":"Beszakadt az út a XXII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68556c39-7b7b-49bd-8922-7571c533f8f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fejes Zsolt amatőr csillagász látványos módon szemlélteti a műholdak okozta fényszennyezést. A jelenség miatt a Starlink eszközei is felelősek, pedig csak pár darab kering odafent. Egyelőre.","shortLead":"Fejes Zsolt amatőr csillagász látványos módon szemlélteti a műholdak okozta fényszennyezést. A jelenség miatt...","id":"20191129_fejes_zsolt_amator_csillagasz_starlink_projekt_muhold_fenyszennyezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68556c39-7b7b-49bd-8922-7571c533f8f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64c32b4-1494-4907-8c45-837b2bdaff23","keywords":null,"link":"/tudomany/20191129_fejes_zsolt_amator_csillagasz_starlink_projekt_muhold_fenyszennyezes","timestamp":"2019. november. 29. 20:03","title":"Ha megnézi ezt a képet, megérti, miért akkora baj, hogy Elon Musk műholdakat telepít fölénk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]