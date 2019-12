Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eddigi másfél millió helyett így három millió forintot kaphatna a legfőbb bírói testület vezetője.","shortLead":"Az eddigi másfél millió helyett így három millió forintot kaphatna a legfőbb bírói testület vezetője.","id":"20191130_Megduplazna_a_KDNP_a_Kura_elnokenek_a_fizeteset","timestamp":"2019. november. 30. 17:44","title":"Megduplázná a KDNP a Kúria elnökének a fizetését"},{"available":true,"c_guid":"dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt állítanak a Békési Járásbíróság elé csütörtökön két gondozót, akik miatt tavaly meghalt egy ember egy idősek otthonában.","shortLead":"Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt állítanak a Békési Járásbíróság elé csütörtökön két...","id":"20191201_Mosdato_folyadekot_itattak_egy_gondozottal_egy_idosek_otthonaban","timestamp":"2019. december. 01. 11:55","title":"Mosdató folyadékot itattak egy gondozottal egy idősek otthonában, belehalt"},{"available":true,"c_guid":"649945df-b168-4d43-98d7-4cc32388c9c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pénteki londoni terrorista akció elkövetőjét megfékező egyik férfi egy olyan elítélt gyilkos volt, aki büntetésének utolsó napjait tölti és egynapos eltávozást kapott, hogy részt vegyen egy rehabilitációval foglalkozó konferencián.","shortLead":"A pénteki londoni terrorista akció elkövetőjét megfékező egyik férfi egy olyan elítélt gyilkos volt, aki büntetésének...","id":"20191130_Az_egyik_londoni_hos_egy_elitelt_gyilkos_volt","timestamp":"2019. november. 30. 14:59","title":"Az egyik londoni hős egy elítélt gyilkos volt"},{"available":true,"c_guid":"5399666f-40dd-4dcd-a2cb-9c13d5633c0a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 36 éves tanárnőt letartóztattak Texasban, mert a vád szerint minimum kétszer alkalommal orális szexben részesítette egyik középiskolai diákját. Az esetet súlyosbítja, hogy a helyi sajtó szerint mindez egy osztályteremben történt.","shortLead":"Egy 36 éves tanárnőt letartóztattak Texasban, mert a vád szerint minimum kétszer alkalommal orális szexben részesítette...","id":"20191130_A_tanitvanya_szexualis_zaklatasa_miatt_letartoztattak_az_ev_tanarat","timestamp":"2019. november. 30. 16:01","title":"Letartóztatták az Év Tanárát egy texasi iskolában, mert szexuálisan zaklatta az egyik diákját"},{"available":true,"c_guid":"cf90358a-1c36-47da-812f-d48f0a0095f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Andy Vajna özvegye a Bors szerint munkába állt az Egyesült Államokban.","shortLead":"Andy Vajna özvegye a Bors szerint munkába állt az Egyesült Államokban.","id":"20191202_Vajna_Timea_kiprobalna_magat_producerkent","timestamp":"2019. december. 02. 09:11","title":"Vajna Tímea kipróbálná magát producerként"},{"available":true,"c_guid":"b42fbbfc-406c-496f-be39-e26daf4bba59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Majdnem napra pontosan 147 éve, 1872. december 4-én a nyílt óceánon hajózó Dei Gratia személyzete döbbenten tapasztalta, hogy a hozzájuk közeledő hajón sem élő ember nincs, sem holttest. A mai napig nem tudjuk, hová tűnt a tíz utas, és hogyan tartotta az irányt rögzítetlen kormánykerékkel az alkohollal teli teherhajó.","shortLead":"Majdnem napra pontosan 147 éve, 1872. december 4-én a nyílt óceánon hajózó Dei Gratia személyzete döbbenten...","id":"20191201_mary_celeste_kisertethajo_tortenete_dei_gratia","timestamp":"2019. december. 01. 09:03","title":"147 éve senki nem érti, hova tűntek a Mary Celeste kísértethajó utasai"},{"available":true,"c_guid":"7649bd5e-241c-4f3e-998b-42408994bdd0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogyan lesz valakiből artista? Gyengébbek-e a magyar művészek, mint a külföldiek? Hogyan lehet felépülni egy sérülésből 2 hónappal a premier előtt? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kapunk választ a Mi ez a cirkusz? című dokumentumfilm első epizódjából. Az alkotást négy részben láthatják a hvg360-on.","shortLead":"Hogyan lesz valakiből artista? Gyengébbek-e a magyar művészek, mint a külföldiek? Hogyan lehet felépülni egy sérülésből...","id":"20191130_Doku360_Mi_ez_a_cirkusz_Elso_resz","timestamp":"2019. november. 30. 19:00","title":"Doku360: \"Szerencsém, hogy megfogtam egy kézzel, mert az agyam is kifolyt volna\""},{"available":true,"c_guid":"1faadcfc-d9c7-40a0-9816-991866a07811","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A drónjairól ismert kínai vállalat, a DJI még tavaly nyújtott be egy szabadalmat egy különleges okosóráról. Hogy a szabadalom meg is valósul, azt már valós fotók bizonyítják.","shortLead":"A drónjairól ismert kínai vállalat, a DJI még tavaly nyújtott be egy szabadalmat egy különleges okosóráról...","id":"20191130_dji_dronvezerlo_okosora","timestamp":"2019. november. 30. 16:03","title":"Mutatjuk a spéci órát, amellyel már drónt is lehet vezérelni"} Az esetet súlyosbítja, hogy a helyi sajtó szerint mindez egy osztályteremben történt.","shortLead":"Egy 36 éves tanárnőt letartóztattak Texasban, mert a vád szerint minimum kétszer alkalommal orális szexben részesítette...","id":"20191130_A_tanitvanya_szexualis_zaklatasa_miatt_letartoztattak_az_ev_tanarat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5399666f-40dd-4dcd-a2cb-9c13d5633c0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc846ec-5a39-4e21-b9cc-e6299472c55e","keywords":null,"link":"/elet/20191130_A_tanitvanya_szexualis_zaklatasa_miatt_letartoztattak_az_ev_tanarat","timestamp":"2019. november. 30. 16:01","title":"Letartóztatták az Év Tanárát egy texasi iskolában, mert szexuálisan zaklatta az egyik diákját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf90358a-1c36-47da-812f-d48f0a0095f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Andy Vajna özvegye a Bors szerint munkába állt az Egyesült Államokban.","shortLead":"Andy Vajna özvegye a Bors szerint munkába állt az Egyesült Államokban.","id":"20191202_Vajna_Timea_kiprobalna_magat_producerkent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf90358a-1c36-47da-812f-d48f0a0095f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76af12f0-b394-4aad-9d4d-f6a009fe2da6","keywords":null,"link":"/elet/20191202_Vajna_Timea_kiprobalna_magat_producerkent","timestamp":"2019. december. 02. 09:11","title":"Vajna Tímea kipróbálná magát producerként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42fbbfc-406c-496f-be39-e26daf4bba59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Majdnem napra pontosan 147 éve, 1872. december 4-én a nyílt óceánon hajózó Dei Gratia személyzete döbbenten tapasztalta, hogy a hozzájuk közeledő hajón sem élő ember nincs, sem holttest. A mai napig nem tudjuk, hová tűnt a tíz utas, és hogyan tartotta az irányt rögzítetlen kormánykerékkel az alkohollal teli teherhajó.","shortLead":"Majdnem napra pontosan 147 éve, 1872. december 4-én a nyílt óceánon hajózó Dei Gratia személyzete döbbenten...","id":"20191201_mary_celeste_kisertethajo_tortenete_dei_gratia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b42fbbfc-406c-496f-be39-e26daf4bba59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e91486-1e45-4e26-981b-f2220ccf27d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191201_mary_celeste_kisertethajo_tortenete_dei_gratia","timestamp":"2019. december. 01. 09:03","title":"147 éve senki nem érti, hova tűntek a Mary Celeste kísértethajó utasai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7649bd5e-241c-4f3e-998b-42408994bdd0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogyan lesz valakiből artista? Gyengébbek-e a magyar művészek, mint a külföldiek? Hogyan lehet felépülni egy sérülésből 2 hónappal a premier előtt? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kapunk választ a Mi ez a cirkusz? című dokumentumfilm első epizódjából. Az alkotást négy részben láthatják a hvg360-on. ","shortLead":"Hogyan lesz valakiből artista? Gyengébbek-e a magyar művészek, mint a külföldiek? Hogyan lehet felépülni egy sérülésből...","id":"20191130_Doku360_Mi_ez_a_cirkusz_Elso_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7649bd5e-241c-4f3e-998b-42408994bdd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0286d5e7-45f1-4aa4-8847-0a8e9bab8540","keywords":null,"link":"/360/20191130_Doku360_Mi_ez_a_cirkusz_Elso_resz","timestamp":"2019. november. 30. 19:00","title":"Doku360: \"Szerencsém, hogy megfogtam egy kézzel, mert az agyam is kifolyt volna\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1faadcfc-d9c7-40a0-9816-991866a07811","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A drónjairól ismert kínai vállalat, a DJI még tavaly nyújtott be egy szabadalmat egy különleges okosóráról. Hogy a szabadalom meg is valósul, azt már valós fotók bizonyítják.","shortLead":"A drónjairól ismert kínai vállalat, a DJI még tavaly nyújtott be egy szabadalmat egy különleges okosóráról...","id":"20191130_dji_dronvezerlo_okosora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1faadcfc-d9c7-40a0-9816-991866a07811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fac093d-db6d-446b-8d74-11bcafba5584","keywords":null,"link":"/tudomany/20191130_dji_dronvezerlo_okosora","timestamp":"2019. november. 30. 16:03","title":"Mutatjuk a spéci órát, amellyel már drónt is lehet vezérelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]