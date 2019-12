Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"632202c8-6fad-40fb-a9eb-83870778ed47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök otthon, a főpolgármester a Városháza téren.","shortLead":"A miniszterelnök otthon, a főpolgármester a Városháza téren.","id":"20191201_orban_viktor_karacsony_gergely_advent_gyertya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=632202c8-6fad-40fb-a9eb-83870778ed47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e1ea1b-b882-47c2-b988-39fd45e4de18","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_orban_viktor_karacsony_gergely_advent_gyertya","timestamp":"2019. december. 01. 22:34","title":"Orbán és Karácsony is gyertyát gyújtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f113645-2046-4cd8-8642-db3483876a41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előző vezető, Fodor Gábor a nyáron mondott le.","shortLead":"Az előző vezető, Fodor Gábor a nyáron mondott le.","id":"20191202_bosz_anett_magyar_liberalis_part_elnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f113645-2046-4cd8-8642-db3483876a41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90cba5e3-cf07-4a60-ae73-3292d82dbfcd","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_bosz_anett_magyar_liberalis_part_elnok","timestamp":"2019. december. 02. 11:49","title":"Bősz Anett lett a Magyar Liberális Párt új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3e0e03-fa8f-4448-915a-57d369890d63","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt évtizedek egyik legeurópaibb politikusa vonul ma, pár nappal 65. születésnapja előtt nyugdíjba, ám az legalábbis kétséges, hogy neve ott lesz-e az Európai Unió dicsőségtábláján. 