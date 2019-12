Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5eaa08f2-d4a8-44b7-835f-d7324d72adb0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A töltési idő és a hatótáv nagyon is rendben van, most már \"csak\" a töltési infrastruktúrán lenne mit javítani.","shortLead":"A töltési idő és a hatótáv nagyon is rendben van, most már \"csak\" a töltési infrastruktúrán lenne mit javítani.","id":"20191203_uj_rekordot_ert_el_a_percek_alatt_feltoltheto_villanymotoros_hyundai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5eaa08f2-d4a8-44b7-835f-d7324d72adb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28defae0-28c2-4d46-a019-be4ede42f355","keywords":null,"link":"/cegauto/20191203_uj_rekordot_ert_el_a_percek_alatt_feltoltheto_villanymotoros_hyundai","timestamp":"2019. december. 03. 09:31","title":"Új rekordot ért el a percek alatt feltölthető villanymotoros Hyundai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3829ce3-2ad6-4d41-bdf5-97c751185f46","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az előadásokon az artisták személyiségéből építkeznek, emiatt nem kamu, ami a színpadon történik – véli a Recirquel vezetője. A Mi ez a cirkusz? című dokumentumfilm második részében tovább követhetjük a társulat felkészülését a nagy előadásra.","shortLead":"Az előadásokon az artisták személyiségéből építkeznek, emiatt nem kamu, ami a színpadon történik – véli a Recirquel...","id":"20191203_Doku360_Mi_ez_a_cirkusz_Masodik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3829ce3-2ad6-4d41-bdf5-97c751185f46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b3f552-ba0a-486a-bca7-e7a50b3bb9f2","keywords":null,"link":"/360/20191203_Doku360_Mi_ez_a_cirkusz_Masodik_resz","timestamp":"2019. december. 03. 19:00","title":"Doku360: \"Itt az életükkel játszanak, miközben történetet mesélnek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2959475f-6c9c-4808-999f-1c7b63d272c3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még mindig robotok nélkül, szerény automatizálással igyekeznek túlélni az év végi hajrát a legnagyobb webáruházak. Kevés a targoncás és a futár, miközben csomagból évről évre több van. Megnéztük, hogyan dolgoznak a raktárakban nem sokkal fekete péntek után, kevéssel karácsony előtt. ","shortLead":"Még mindig robotok nélkül, szerény automatizálással igyekeznek túlélni az év végi hajrát a legnagyobb webáruházak...","id":"20191203_online_kereskedelem_fekete_pentek_logisztika_webaruhazak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2959475f-6c9c-4808-999f-1c7b63d272c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f860ce-a102-4159-9ebe-e608b8be9be5","keywords":null,"link":"/kkv/20191203_online_kereskedelem_fekete_pentek_logisztika_webaruhazak","timestamp":"2019. december. 03. 06:30","title":"Bejutottunk a gigantikus raktárakba, ahonnan a karácsonyi ajándékokat szállítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f18298-b104-48be-89cd-316e51c915d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az EP már egy évvel ezelőtt is azt állapította meg, hogy az ország igazságszolgáltatása komoly aggodalomra adhat okot.","shortLead":"Az EP már egy évvel ezelőtt is azt állapította meg, hogy az ország igazságszolgáltatása komoly aggodalomra adhat okot.","id":"20191202_Maltai_ujsagirogyilkossag_Jogallamisagi_vizsgalatot_inditott_az_Europai_Parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21f18298-b104-48be-89cd-316e51c915d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb42e779-f13b-4569-afd6-af9567d4b1d8","keywords":null,"link":"/vilag/20191202_Maltai_ujsagirogyilkossag_Jogallamisagi_vizsgalatot_inditott_az_Europai_Parlament","timestamp":"2019. december. 02. 18:56","title":"Máltai újságíró-gyilkosság: EU-s tényfeltáró csoport érkezik az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fed0258-2a96-410f-8487-165baa316eae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A yorki herceg sokat vitatott BBC-interjúja után megszólalt a nő, aki azt állítja, hogy szexre kényszerítették vele.","shortLead":"A yorki herceg sokat vitatott BBC-interjúja után megszólalt a nő, aki azt állítja, hogy szexre kényszerítették vele.","id":"20191203_Andras_herceg_egyre_nagyobb_bajban_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fed0258-2a96-410f-8487-165baa316eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6708e730-162f-448b-a628-71b7d4658ddb","keywords":null,"link":"/elet/20191203_Andras_herceg_egyre_nagyobb_bajban_van","timestamp":"2019. december. 03. 10:28","title":"András herceg egyre nagyobb bajban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302260b2-ea9f-4ce6-a4c9-d6e83a506aba","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"A Bankmonitor elvégzett egy gyors kalkulációt, mert kíváncsi volt arra, hogy a következő húsz évben hány százalékkal kell éves átlagban emelkedniük a budapesti használtlakás-áraknak, hogy ma megérje hitelt felvenni a vásárláshoz. Az eredmény meglepő, de jobban belegondolva tökéletesen érthető: évi 1,27 százalékos áremelkedés kompenzálja a teljes futamidő alatt kifizetendő kamatot. ","shortLead":"A Bankmonitor elvégzett egy gyors kalkulációt, mert kíváncsi volt arra, hogy a következő húsz évben hány százalékkal...","id":"20191203_lakashitel_lakasar_hitel_ertek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=302260b2-ea9f-4ce6-a4c9-d6e83a506aba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1d7ec9-59a7-4e13-b20f-f4a8039c8b60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191203_lakashitel_lakasar_hitel_ertek","timestamp":"2019. december. 03. 09:55","title":"Meglepődne, ha tudná, mennyit kell emelkednie a lakás árának, hogy kitermelje a hitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"K. László csak akkor tette el a vágóeszközt, amikor megtudta, hogy kamera van a buszon.","shortLead":"K. László csak akkor tette el a vágóeszközt, amikor megtudta, hogy kamera van a buszon.","id":"20191203_buszsofor_utas_blicceles_buszjegy_kes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6fa5346-2a5f-4349-88ee-986338aafc39","keywords":null,"link":"/cegauto/20191203_buszsofor_utas_blicceles_buszjegy_kes","timestamp":"2019. december. 03. 12:15","title":"A jegyét kérték, kést rántott egy férfi Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc77343-369d-4442-b1a3-451970b6592a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hasonló felvételeket az olajválság idején láthattunk, csak akkor még nem villanyautók álltak kígyózó sorokban.","shortLead":"Hasonló felvételeket az olajválság idején láthattunk, csak akkor még nem villanyautók álltak kígyózó sorokban.","id":"20191204_a_nap_videoja_amikor_a_teslasok_banjak_hogy_milyen_kocsit_vettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfc77343-369d-4442-b1a3-451970b6592a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3580ccc1-3abd-42f6-8a81-95d919d0bdb4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191204_a_nap_videoja_amikor_a_teslasok_banjak_hogy_milyen_kocsit_vettek","timestamp":"2019. december. 04. 06:41","title":"A nap videója: amikor a teslások bánják, hogy milyen kocsit vettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]