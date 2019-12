Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"567afd0e-e5b3-4637-9507-c43fcbd227a4","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az Október 6. utca egy szakaszát lezárták.","shortLead":"Az Október 6. utca egy szakaszát lezárták.","id":"20191203_oktober_6_utca_beszakadt_ut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=567afd0e-e5b3-4637-9507-c43fcbd227a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79abf9ad-9402-4b67-830a-710587d61626","keywords":null,"link":"/cegauto/20191203_oktober_6_utca_beszakadt_ut","timestamp":"2019. december. 03. 13:48","title":"Beszakadt egy belvárosi utca Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d127b432-53cf-4b5c-a73b-a9bc5039e166","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat, legendákat szerte a nagyvilágból. Járja velünk végig ezt a fénnyel és sötétséggel, reménnyel és örömmel szegélyezett utat karácsonyig!","shortLead":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba...","id":"20191203_Adventi_mesenaptar__december_3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d127b432-53cf-4b5c-a73b-a9bc5039e166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3301ed6e-0ff5-49e6-ac2d-320b35784c57","keywords":null,"link":"/kultura/20191203_Adventi_mesenaptar__december_3","timestamp":"2019. december. 03. 08:03","title":"Adventi mesenaptár – december 3.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8a6609-42e4-4871-9b7d-74d16ea0b831","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Tippek arra, mit és hogyan tegyünk aktívan a gyakorlatban, hogy megoldjuk a konfliktusainkat.","shortLead":"Tippek arra, mit és hogyan tegyünk aktívan a gyakorlatban, hogy megoldjuk a konfliktusainkat.","id":"20191202_Igy_oldjunk_meg_egy_vitat__konfliktuskezeles_lepesrol_lepesre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa8a6609-42e4-4871-9b7d-74d16ea0b831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c80d50-04cc-408b-b2f0-9f0998072a6e","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191202_Igy_oldjunk_meg_egy_vitat__konfliktuskezeles_lepesrol_lepesre","timestamp":"2019. december. 03. 14:15","title":"Így oldjunk meg egy vitát - konfliktuskezelés lépésről lépésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c2af8f7-a56b-4516-a463-09cec3c99dae","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A harmadik embert még keresik. ","shortLead":"A harmadik embert még keresik. ","id":"20191203_Megtalaltak_az_ausztral_pusztaban_eltunt_tarsasag_masodik_tagjat_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c2af8f7-a56b-4516-a463-09cec3c99dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4dcbf7-1a4d-4007-9690-a18f28e4150c","keywords":null,"link":"/elet/20191203_Megtalaltak_az_ausztral_pusztaban_eltunt_tarsasag_masodik_tagjat_is","timestamp":"2019. december. 03. 11:13","title":"Megtalálták az ausztrál pusztában eltűnt társaság második tagját is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bdd161e-75a5-46aa-a93b-b9ff2933c1eb","c_author":"Morvay Péter","category":"360","description":"A 30 évvel ezelőtti bársonyos forradalmat ünnepelve újra felerősödtek a kormányellenes jelszavak Prágában és Pozsonyban. A kommunista múltú cseh miniszterelnök ellen már százezrek tüntettek és Szlovákiában is egyre többen elégedetlenek azzal, hogy a kormánypártok maffiaállammá változtatták az országot.","shortLead":"A 30 évvel ezelőtti bársonyos forradalmat ünnepelve újra felerősödtek a kormányellenes jelszavak Prágában és...","id":"201948__barsonyos_forradalom__havel_elnok__csehszlovak_valas__kettos_latas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bdd161e-75a5-46aa-a93b-b9ff2933c1eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d034c00e-6d05-41af-ae7b-f6c32402618e","keywords":null,"link":"/360/201948__barsonyos_forradalom__havel_elnok__csehszlovak_valas__kettos_latas","timestamp":"2019. december. 03. 13:00","title":"Történelmi párhuzam: Prágában ismét rendszerváltást követelnek az utcákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26daf4be-e33c-4031-bfe4-096e72a58596","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple kilenc kategóriában nevezte meg a legjobbat az App Store-ban megtalálható alkalmazások és játékok közül.","shortLead":"Az Apple kilenc kategóriában nevezte meg a legjobbat az App Store-ban megtalálható alkalmazások és játékok közül.","id":"20191203_apple_legjobb_appok_legjobb_jatekok_2019_iphone_ipad_apple_tv_mac_apple_arcade","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26daf4be-e33c-4031-bfe4-096e72a58596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e120ffb-8ee5-4ced-8df5-60df3a7c3908","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_apple_legjobb_appok_legjobb_jatekok_2019_iphone_ipad_apple_tv_mac_apple_arcade","timestamp":"2019. december. 03. 10:03","title":"Letöltötte már őket? Ezek 2019 legjobb iPhone-os alkalmazásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc74de91-e42b-407b-883a-799059579f6d","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Miután Donald Trump amerikai elnök úgy döntött, kivezeti országát a 2015-ös párizsi klímaegyezményből, a világ szeme a további jelentős szennyezőkre, Kínára és az EU-ra szegeződött. Az unió 2030-ig növeli a megújulók részesedését az energiamixből, ám azt a döntést, hogy 2050-re elérje a karbonsemlegességet, Magyarország, Lengyelország és Csehország megvétózta.","shortLead":"Miután Donald Trump amerikai elnök úgy döntött, kivezeti országát a 2015-ös párizsi klímaegyezményből, a világ szeme...","id":"20191204_Nagyhatalmak_es_aklimapolitika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc74de91-e42b-407b-883a-799059579f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aee72e0-c86c-4180-8047-19ea87fe8e37","keywords":null,"link":"/360/20191204_Nagyhatalmak_es_aklimapolitika","timestamp":"2019. december. 04. 11:00","title":"Ha Kínán, Amerikán és Magyarországon múlik, nem kerüljük el a klímakatasztrófát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fővárosnál csak most szereztek tudomást arról a szerződésről, amelyet nemrég kötött a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. a pernye elszállítására.","shortLead":"A fővárosnál csak most szereztek tudomást arról a szerződésről, amelyet nemrég kötött a Fővárosi Közterület-fenntartó...","id":"20191204_Masfel_milliard_forintert_viheti_el_a_fovarosi_pernyet_Meszaros_Lorinc_cege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d534d43-12f7-4832-afcf-0571c92fcf75","keywords":null,"link":"/kkv/20191204_Masfel_milliard_forintert_viheti_el_a_fovarosi_pernyet_Meszaros_Lorinc_cege","timestamp":"2019. december. 04. 11:32","title":"Az FKF sebtében leszerződött Mészáros érdekeltségével, mielőtt Karácsony hivatalba lépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]