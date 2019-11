Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50bcd030-7d47-4a31-8b28-4ed363a0ea80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábbi kijelentései miatt nem hívják Salamon András rendezőt a rádióba, és most már vélhetően Zelki János forgatókönyvírót sem fogják keresni.","shortLead":"Korábbi kijelentései miatt nem hívják Salamon András rendezőt a rádióba, és most már vélhetően Zelki János...","id":"20191129_kossuth_radio_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50bcd030-7d47-4a31-8b28-4ed363a0ea80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ef51d0-2316-412c-a2c7-af5da3a58c58","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_kossuth_radio_interju","timestamp":"2019. november. 29. 11:50","title":"Nagyon úgy tűnik, a Kossuth rádióban is vannak tiltólistás személyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb608f3-2ee5-4617-8e00-d224a63fba7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre nem világos, hogy került a szembesávba. Gáspár Győző szerint a sofőr nagyon zavart volt a baleset után.","shortLead":"Egyelőre nem világos, hogy került a szembesávba. Gáspár Győző szerint a sofőr nagyon zavart volt a baleset után.","id":"20191128_Megszolalt_a_Gaspar_Gyozoekkel_karambolozo_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abb608f3-2ee5-4617-8e00-d224a63fba7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db02691-71e7-4e07-b75b-5650e3968fa9","keywords":null,"link":"/elet/20191128_Megszolalt_a_Gaspar_Gyozoekkel_karambolozo_no","timestamp":"2019. november. 28. 10:20","title":"Megszólalt a Gáspár Győzőékkel karambolozó nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök elfogták a feltételezett elkövetőt.","shortLead":"A rendőrök elfogták a feltételezett elkövetőt.","id":"20191128_Elasott_noi_holttestet_talaltak_egy_albertirsai_pinceben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5d7112-ba46-4708-b92d-80a083d6707c","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_Elasott_noi_holttestet_talaltak_egy_albertirsai_pinceben","timestamp":"2019. november. 28. 10:33","title":"Elásott női holttestet találtak egy albertirsai pincében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e53c73-9b67-4990-b05d-7e48580c70ca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Öt busz is terelve jár, de az autósok sem ússzák meg.","shortLead":"Öt busz is terelve jár, de az autósok sem ússzák meg.","id":"20191128_Beszakadt_az_ut_Budapesten_a_XXII_keruletben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64e53c73-9b67-4990-b05d-7e48580c70ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b1ec076-d919-433c-8302-ae956d41e8f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191128_Beszakadt_az_ut_Budapesten_a_XXII_keruletben","timestamp":"2019. november. 28. 18:51","title":"Beszakadt az út a XXII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36749418-c3e5-4869-a698-2263563ce349","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Örkény élén marad Mácsai Pál, a Budapest Bábszínház éléről távozik Meczner János. ","shortLead":"Az Örkény élén marad Mácsai Pál, a Budapest Bábszínház éléről távozik Meczner János. ","id":"20191127_Kiderult_kik_vezethetik_tovabb_az_Orkeny_a_Kolibri_es_a_Babszinhazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36749418-c3e5-4869-a698-2263563ce349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e8b7697-fa06-409c-bd80-80d39306769f","keywords":null,"link":"/kultura/20191127_Kiderult_kik_vezethetik_tovabb_az_Orkeny_a_Kolibri_es_a_Babszinhazat","timestamp":"2019. november. 27. 15:38","title":"Kiderült, kik vezethetik tovább az Örkényt, a Kolibrit és a Bábszínházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyot hibázott egy amerikai kórház technikusa, ugyanis nem sterilizálta megfelelően a sebészeti eszközöket. A malőr következtében több száz beteg érintkezhetett különféle vírusokkal.","shortLead":"Nagyot hibázott egy amerikai kórház technikusa, ugyanis nem sterilizálta megfelelően a sebészeti eszközöket. A malőr...","id":"20191127_sterilizalas_orvosi_eszkoz_sebeseszkoz_hiv_hepatitis_virus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b055a16-e180-45ff-b6a9-d8133fee3442","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_sterilizalas_orvosi_eszkoz_sebeseszkoz_hiv_hepatitis_virus","timestamp":"2019. november. 27. 17:35","title":"Rosszul sterilizált eszközök miatt 1000 ember fertőződhetett meg HIV-vel az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Szövetségi kommunikációs Bizottság (FCC) nemrég megtiltotta, hogy a telekommunikációs alapból pénzt kapjon a Huawei és a ZTE. A Huawei ezt már nem nézi tétlenül.","shortLead":"Az amerikai Szövetségi kommunikációs Bizottság (FCC) nemrég megtiltotta, hogy a telekommunikációs alapból pénzt kapjon...","id":"20191129_huawei_amerikai_szovetsegi_kommunikacios_bizottsag_per","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e37cbac-c355-4e10-b0a1-539bd207bbad","keywords":null,"link":"/tudomany/20191129_huawei_amerikai_szovetsegi_kommunikacios_bizottsag_per","timestamp":"2019. november. 29. 12:03","title":"Betelt a pohár a Huaweinél, pert indít a cég az újabb amerikai szankció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69476a1d-ac3e-4e9d-9cf5-08ac120b1fe2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Soltész Miklós hivatalos római látogatásán részt vett a pápa szokásos szerdai általános kihallgatásán a Szent Péter téren. Az ajándék mellé némi statisztikával is készült.","shortLead":"A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Soltész Miklós hivatalos római...","id":"20191127_Statisztikai_adatokkal_ment_Ferenc_papahoz_Soltesz_Miklos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69476a1d-ac3e-4e9d-9cf5-08ac120b1fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf3cbb2-7f2c-4432-9ee3-f218f15c8b76","keywords":null,"link":"/elet/20191127_Statisztikai_adatokkal_ment_Ferenc_papahoz_Soltesz_Miklos","timestamp":"2019. november. 27. 20:16","title":"Ajándékot is vitt a fideszes államtitkár Ferenc pápának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]